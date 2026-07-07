Milan, Cardinale menyambut Amorim di Milanello: "Inilah pelatih baru kami"

Ruben Amorim tiba di Milanello sekitar pukul 15.00 untuk meninjau fasilitas tersebut menjelang dimulainya kembali sesi latihan tim Rossoneri yang dijadwalkan pada Senin depan. Besok sore, mantan pemain Sporting Lisbon dan Manchester United ini akan diperkenalkan secara resmi kepada pers.

Amorim disambut oleh Gerry Cardinale, pemilik klub Rossonero yang hari ini hadir di Milanello untuk menyambut pelatih baru Milan tersebut.





Pimpinan RedBird ini sekali lagi menegaskan niatnya untuk lebih aktif terlibat dan dekat dengan Milan, serta berperan langsung dalam klub. Cardinale memperkenalkan pelatih asal Portugal tersebut secara singkat di hadapan kamera: "Dia adalah pelatih baru kami."