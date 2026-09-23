Markus Krosche sempat menjadi target nomor satu Milan untuk mengisi peran Head of Football, beberapa hari setelah langkah mundur dalam negosiasi dengan Ralf Rangnick. Perlawanan keras Eintracht Frankfurt sempat menghambat negosiasi yang, perlu ditekankan, belum berada pada tahap yang begitu lanjut. Kini waktunya tampak semakin matang: Gerry Cardinale telah memutuskan untuk mempercepat perekrutan Head of Football baru dan pencalonan petinggi asal Jerman itu tampak menjadi yang paling konkret.
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APA YANG DIKATAKAN EINTRACHT FRANKFURT
Kepada BILD, musim panas lalu, presiden Eintracht dan ketua dewan pengawas klub, Mathias Beck, membantah pernah dihubungi AC Milan untuk direktur asal Jerman tersebut. Ia juga menambahkan bahwa sang direktur akan tetap berada di Frankfurt setidaknya hingga 2028, tahun berakhirnya kontraknya.
"Dari pihak Milan tidak ada seorang pun yang menghubungi kami untuk Markus Krosche," jelas Beck. "Dan kami, sebagai komite utama Eintracht Frankfurt, setelah berkonsultasi dengan Krosche, tidak memiliki indikasi apa pun bahwa ia ingin meninggalkan Eintracht sebelum kontraknya berakhir pada 2028".
Dengan hubungan dengan suporter yang kini tak lagi sekuat dulu, saat ini Krosche tidak lagi pasti akan bertahan di Eintracht Frankfurt dan bisa mendorong untuk memulai petualangan profesional yang baru.
SIAPA MARKUS KROSCHE
Sebelum menjadi petinggi klub, Krosche adalah seorang gelandang, memulai dari akademi muda Werder Bremen lalu menjadi ikon Paderborn.
Dari pemain menjadi pelatih, karena pada tahun saat ia pensiun, ia mengambil alih tim kedua Paderborn sebelum memulai petualangan baru, mengikuti mantan rekan setim sekaligus pelatihnya Roger Schmidt ke Bayer Leverkusen.
Di sana ia menghabiskan waktu kurang dari dua tahun, hingga Maret 2017 ketika ia dipecat oleh Leverkusen. Ia kembali ke Paderborn sebagai direktur olahraga dan di sanalah kehidupan sepak bolanya yang ketiga dimulai. Dari divisi ketiga ia membawa Paderborn kembali ke Bundesliga dan pada 2019 ia dipanggil oleh RB Leipzig untuk menggantikan Rangnick, yang bersamanya ia mencapai semifinal Liga Champions pada 2021, tahun ketika ia mengundurkan diri setahun lebih awal sebelum kontraknya berakhir.
Ia tiba di Eintracht Frankfurt, tempat dalam empat tahun ia membangun sebuah perjalanan yang berujung pada keberhasilan menjuarai Liga Europa pada 2022 dan finis di posisi ketiga pada 2025. Dan di Frankfurt ia terbukti piawai menemukan talenta dan menjual mereka dengan harga selangit.
Penting juga untuk bursa transfer pemain keluar
Krosche praktis telah menjadi raja capital gain di Bundesliga. Cukup lihat penjualan Kolo Muani dan Marmoush, yang sama-sama didatangkan secara gratis lalu dijual kembali masing-masing seharga 95 dan 75 juta kepada PSG dan Manchester City. Belum lagi Ekitike, yang memang dibeli dari PSG dengan harga lebih dari 30 juta, tetapi dijual kembali ke Liverpool seharga 95 juta. Lalu ada Pacho, yang ditemukan di Antwerp dan dibawa ke Jerman dengan biaya 13 juta, sebelum dijual ke PSG seharga 40 juta. Karakteristik seperti ini yang kurang dimiliki Milan pada musim panas lalu.
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