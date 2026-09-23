Kepada BILD, musim panas lalu, presiden Eintracht dan ketua dewan pengawas klub, Mathias Beck, membantah pernah dihubungi AC Milan untuk direktur asal Jerman tersebut. Ia juga menambahkan bahwa sang direktur akan tetap berada di Frankfurt setidaknya hingga 2028, tahun berakhirnya kontraknya.





"Dari pihak Milan tidak ada seorang pun yang menghubungi kami untuk Markus Krosche," jelas Beck. "Dan kami, sebagai komite utama Eintracht Frankfurt, setelah berkonsultasi dengan Krosche, tidak memiliki indikasi apa pun bahwa ia ingin meninggalkan Eintracht sebelum kontraknya berakhir pada 2028".





Dengan hubungan dengan suporter yang kini tak lagi sekuat dulu, saat ini Krosche tidak lagi pasti akan bertahan di Eintracht Frankfurt dan bisa mendorong untuk memulai petualangan profesional yang baru.