Markus Krosche sempat menjadi target nomor satu Milan untuk mengisi peran Head of Football, beberapa hari setelah langkah mundur dalam negosiasi dengan Ralf Rangnick. Perlawanan keras dari Eintracht Frankfurt sempat menghambat negosiasi yang, perlu ditekankan, belum berada pada tahap yang begitu maju. Kini waktunya tampak lebih matang: Gerry Cardinale telah memutuskan untuk mempercepat masuknya Head of Football baru dan pencalonan direktur asal Jerman itu tampak menjadi yang paling konkret.
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