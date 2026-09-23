Sebelum menjadi direktur, Krosche adalah seorang gelandang, memulai karier dari akademi Werder Bremen lalu menjadi ikon Paderborn.

Dari pemain menjadi pelatih, karena pada tahun pensiunnya ia mengambil alih tim kedua Paderborn sebelum memulai petualangan baru, mengikuti mantan rekan setim sekaligus pelatihnya Roger Schmidt ke Bayer Leverkusen.

Di sana ia bertahan kurang dari dua tahun, hingga Maret 2017 ketika ia dipecat oleh Leverkusen. Ia kembali ke Paderborn sebagai direktur olahraga dan di sanalah dimulai kehidupan sepakbolanya yang ketiga. Dari divisi tiga ia membawa Paderborn kembali ke Bundesliga dan pada 2019 ia dipanggil oleh RB Leipzig untuk menggantikan Rangnick, yang bersamanya ia mencapai semifinal Liga Champions pada 2021, tahun ketika ia mengundurkan diri setahun lebih cepat dari masa berakhir kontraknya.

Ia tiba di Eintracht Frankfurt, tempat dalam empat tahun ia membangun perjalanan yang berujung pada keberhasilan menjuarai Liga Europa pada 2022 dan finis di posisi ketiga pada 2025. Dan di Frankfurt ia terbukti piawai menemukan talenta dan menjualnya dengan harga selangit.