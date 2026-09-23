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krosche milanGetty Images
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Milan, Cardinale menginginkan struktur manajemen berkelas dunia: inilah Krosche, profil terdepan untuk peran Head of Football

Transfers
AC Milan

Siapa Markus Krosche dan mengapa dia begitu diperebutkan: Milan menantinya, Eintracht Frankfurt ingin mencoba mempertahankannya

Markus Krosche sempat menjadi target nomor satu Milan untuk mengisi peran Head of Football, beberapa hari setelah langkah mundur dalam negosiasi dengan Ralf Rangnick. Perlawanan keras dari Eintracht Frankfurt sempat menghambat negosiasi yang, perlu ditekankan, belum berada pada tahap yang begitu maju. Kini waktunya tampak lebih matang: Gerry Cardinale telah memutuskan untuk mempercepat masuknya Head of Football baru dan pencalonan direktur asal Jerman itu tampak menjadi yang paling konkret.



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  • APA YANG DIKATAKAN EINTRACHT FRANKFURT

    Kepada BILD, musim panas lalu, presiden Eintracht dan dewan pengawas klub, Mathias Beck, membantah pernah dihubungi oleh AC Milan untuk direktur asal Jerman tersebut. Ia menambahkan bahwa sang direktur akan tetap berada di Frankfurt setidaknya hingga 2028, tahun berakhirnya kontraknya.


    "Dari pihak AC Milan tidak ada seorang pun yang menghubungi kami untuk Markus Krosche - jelas Beck - Dan kami, sebagai komite utama Eintracht Frankfurt, setelah berkonsultasi dengan Krosche, tidak memiliki indikasi apa pun bahwa ia ingin meninggalkan Eintracht sebelum kontraknya berakhir pada 2028".


    Seiring hubungannya dengan suporter yang kini tak lagi solid, saat ini Krosche tidak lagi terlalu yakin untuk bertahan di Eintracht Frankfurt dan bisa mendorong untuk memulai petualangan profesional yang baru.

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  • SIAPA MARKUS KROSCHE

    Sebelum menjadi direktur, Krosche adalah seorang gelandang, memulai karier dari akademi Werder Bremen lalu menjadi ikon Paderborn.

    Dari pemain menjadi pelatih, karena pada tahun pensiunnya ia mengambil alih tim kedua Paderborn sebelum memulai petualangan baru, mengikuti mantan rekan setim sekaligus pelatihnya Roger Schmidt ke Bayer Leverkusen.

    Di sana ia bertahan kurang dari dua tahun, hingga Maret 2017 ketika ia dipecat oleh Leverkusen. Ia kembali ke Paderborn sebagai direktur olahraga dan di sanalah dimulai kehidupan sepakbolanya yang ketiga. Dari divisi tiga ia membawa Paderborn kembali ke Bundesliga dan pada 2019 ia dipanggil oleh RB Leipzig untuk menggantikan Rangnick, yang bersamanya ia mencapai semifinal Liga Champions pada 2021, tahun ketika ia mengundurkan diri setahun lebih cepat dari masa berakhir kontraknya.

    Ia tiba di Eintracht Frankfurt, tempat dalam empat tahun ia membangun perjalanan yang berujung pada keberhasilan menjuarai Liga Europa pada 2022 dan finis di posisi ketiga pada 2025. Dan di Frankfurt ia terbukti piawai menemukan talenta dan menjualnya dengan harga selangit.

  • Penting juga untuk bursa transfer pemain keluar

    Krosche praktis telah menjadi raja capital gain di Bundesliga. Cukup lihat penjualan Kolo Muani dan Marmoush, yang sama-sama didatangkan secara gratis lalu dijual kembali masing-masing seharga 95 juta dan 75 juta ke PSG dan Manchester City. Belum lagi Ekitike, yang memang dibeli dari PSG dengan harga lebih dari 30 juta, tetapi dijual lagi seharga 95 juta ke Liverpool. Lalu ada Pacho, yang ditemukan di Antwerp dan dibawa ke Jerman dengan biaya 13 juta, sebelum dijual ke PSG seharga 40 juta. Karakteristik seperti ini yang tidak dimiliki Milan pada musim panas lalu.

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