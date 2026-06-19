Kemungkinan terjadi perkembangan tak terduga bagi Milan: Gerry Cardinale dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk menyerahkan kepemimpinan olahraga klub Rossonero kepada seorang eksekutif berkebangsaan Italia. Dalam hal ini, nama Domenico Teti semakin mencuat sebagai kandidat, seperti dilaporkan oleh Gianluca Di Marzio untuk Sky. Teti adalah seorang eksekutif Italia yang dalam beberapa tahun terakhir membangun kariernya di luar Serie A, namun telah mengumpulkan pengalaman di berbagai liga Eropa dan di luar Eropa.
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Milan, Cardinale mempertimbangkan direktur olahraga asal Italia: Teti, mantan pemain Wolverhampton, menjadi kandidat
PENCARIAN BAKAT DAN KEBERLANJUTAN
Teti adalah sosok yang berfokus pada pencarian bakat internasional, karakteristik yang selaras dengan filosofi yang sedang diupayakan oleh klub Rossonero, dengan tujuan untuk mengembangkan bakat-bakat yang juga dapat menghasilkan keuntungan finansial.
TENDANGAN-TENDANGAN HEBAT KE GAWANG WOLVES
Dalam beberapa tahun terakhir, Teti bekerja di Wolverhampton di Liga Premier, turut berkontribusi dalam transaksi-transaksi yang menghasilkan keuntungan finansial yang signifikan bagi klub Inggris tersebut. Di antaranya yang menonjol adalah penjualan Fabio Silva ke Borussia Dortmund, Matheus Cunha ke Manchester United, dan Rayan Aït-Nouri ke Manchester City. Perjalanan ini baru-baru ini berakhir akibat perbedaan pendapat internal terkait keputusan pemilik klub untuk memecat pelatih Vítor Pereira.
PROMOSI DAN WAWASAN
Karier Teti dimulai di Hellas Verona, kemudian ia melangkah ke luar negeri dengan bermain di Lugano, Swiss, sebelum bergabung dengan Sampdoria: bersama tim Blucerchiati, ia menjuarai Serie B dan berhasil promosi, berkat keputusan cerdas di bursa transfer, termasuk mendatangkan Icardi dan Mustafi, yang saat itu merupakan dua talenta muda yang sedang naik daun. Setelah petualangannya di Genova, ia pindah ke Novara, di mana ia kembali merayakan kesuksesan dengan berkontribusi pada gelar juara dan kembalinya klub ke Serie B; tahun berikutnya, ia nyaris mencatatkan prestasi bersejarah dengan hampir meraih promosi ke Serie A di bawah asuhan Baroni, sebuah perjalanan yang terhenti hanya di final playoff (bukan tidak mungkin mereka akan kembali bekerja sama di Lecce). Dari 2018 hingga 2021, ia menjalani pengalaman lain di luar negeri, menorehkan prestasi di Siprus dengan memenangkan gelar juara bersama Apoel Nicosia. Perhentian terakhirnya adalah di Wolverhampton, di mana ia bekerja sangat baik dalam urusan transfer; sebelumnya, ia juga sempat singgah di Arab Saudi dalam proyek baru Saudi Pro League, bekerja di Al-Shabab bersama pemain seperti Carrasco dan Rakitic.