Milan, Cardinale mempertimbangkan direktur olahraga asal Italia: Teti, mantan pemain Wolverhampton, menjadi kandidat

Karier Teti dimulai di Hellas Verona, kemudian ia melangkah ke luar negeri dengan bermain di Lugano, Swiss, sebelum bergabung dengan Sampdoria: bersama tim Blucerchiati, ia menjuarai Serie B dan berhasil promosi, berkat keputusan cerdas di bursa transfer, termasuk mendatangkan Icardi dan Mustafi, yang saat itu merupakan dua talenta muda yang sedang naik daun. Setelah petualangannya di Genova, ia pindah ke Novara, di mana ia kembali merayakan kesuksesan dengan berkontribusi pada gelar juara dan kembalinya klub ke Serie B; tahun berikutnya, ia nyaris mencatatkan prestasi bersejarah dengan hampir meraih promosi ke Serie A di bawah asuhan Baroni, sebuah perjalanan yang terhenti hanya di final playoff (bukan tidak mungkin mereka akan kembali bekerja sama di Lecce). Dari 2018 hingga 2021, ia menjalani pengalaman lain di luar negeri, menorehkan prestasi di Siprus dengan memenangkan gelar juara bersama Apoel Nicosia. Perhentian terakhirnya adalah di Wolverhampton, di mana ia bekerja sangat baik dalam urusan transfer; sebelumnya, ia juga sempat singgah di Arab Saudi dalam proyek baru Saudi Pro League, bekerja di Al-Shabab bersama pemain seperti Carrasco dan Rakitic.