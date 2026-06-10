Milan, Cardinale masuk dalam daftar 100 orang paling berpengaruh di dunia olahraga tahun 2026 versi TIME

Dalam kategori Leaders, nama Gerry Cardinale, pemilik dana investasi RedBird Capital and Partners sekaligus pemilik AC Milan, juga masuk dalam daftar, di samping berbagai bisnis olahraga dan telekomunikasi lainnya yang ia kelola. Untuk masing-masing tokoh, terdapat biografi singkat sebagai alasan pencalonan. Biografi pemilik AC Milan tersebut ditulis oleh koresponden THE TIMES, Sean Gregory. Kata-katanya: "Gerry Cardinale mungkin adalah orang paling berkuasa di dunia olahraga yang belum pernah Anda dengar. RedBird Capital Partners, perusahaan investasi senilai 14 miliar dolar milik Cardinale, adalah salah satu pemegang saham pengendali Paramount Skydance, dan Cardinale berperan penting dalam penawaran senilai 110 miliar dolar yang diajukan konglomerat tersebut untuk mengakuisisi Warner Bros. Discovery pada bulan Februari. Paramount Skydance membayar miliaran dolar untuk menyiarkan NFL (di CBS, salah satu propertinya) dan UFC (melalui kontrak senilai 7,7 miliar dolar yang ditandatangani dengan organisasi olahraga pertarungan tersebut pada Agustus 2025); setelah kesepakatan dengan Warner Bros. Discovery selesai, modal Cardinale akan membantu membiayai properti seperti NHL dan U.S. Soccer. RedBird juga memegang saham mayoritas di Milan, klub sepak bola ikonik Italia yang pertandingannya disiarkan secara streaming di Amerika Serikat melalui Paramount+, di klub sepak bola Prancis Toulouse FC, serta memiliki investasi di Fenway Sports Group (pemilik Boston Red Sox dan Liverpool) dan di United Football League (liga musim semi yang dimiliki bersama oleh Dwayne "The Rock" Johnson).















