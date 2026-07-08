Gerry Cardinale, pemilik AC Milan, berbicara di sela-sela acara perkenalan Amorim sebagai pelatih baru: "Seperti yang Anda ketahui, ini adalah hari yang sangat penting bagi AC Milan. Saya hadir di sini untuk memperkenalkan pelatih baru kepada Anda. Sejak akhir musim lalu, banyak hal telah berubah; untuk pertama kalinya sejak saya menjadi pemilik, akan ada banyak hal baru. Dalam satu bulan, kami telah mengadakan pertemuan yang setara dengan enam bulan, semua ini untuk meninjau kembali beberapa aspek antara pelatih dan klub."