Gerry Cardinale, pemilik AC Milan, berbicara di sela-sela acara perkenalan Amorim sebagai pelatih baru: "Seperti yang Anda ketahui, ini adalah hari yang sangat penting bagi AC Milan. Saya hadir di sini untuk memperkenalkan pelatih baru kepada Anda. Sejak akhir musim lalu, banyak hal telah berubah; untuk pertama kalinya sejak saya menjadi pemilik, akan ada banyak hal baru. Dalam satu bulan, kami telah mengadakan pertemuan yang setara dengan enam bulan, semua ini untuk meninjau kembali beberapa aspek antara pelatih dan klub."
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Milan, Cardinale: "Kami akan bermain untuk menang, saya ingin sepak bola yang seru dan menarik untuk ditonton. Saya yang bertanggung jawab di garis depan."
KITA BERMAIN UNTUK MENANG
"Kami ingin mengembalikan Milan ke masa lalu yang gemilang dan penuh kejayaan, dan hal ini penting bagi semua orang: kami bermain untuk menang. Kami tidak bermain hanya untuk menghindari kekalahan. Inilah yang harus menjadi gaya baru kami. Sepak bola yang kami mainkan haruslah menarik dan indah untuk ditonton."
SAATNYA BERTINDAK
Kemudian ia melanjutkan: “Saya ingin menciptakan budaya baru; masa lalu sudah berlalu. Sekarang saya ada di sini, saya yang bertanggung jawab, saya berada di garis depan. Namun di belakang saya ada seluruh tim. Kami telah bekerja keras untuk menjadikan Ruben sebagai panutan baru. Diskusi dengan seluruh anggota tim sangatlah penting. Saya telah memilih orang-orang terbaik yang bekerja bersama saya dan membawa mereka ke markas Milan. Tindakan yang akan kami lakukan akan berbicara sendiri.”
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