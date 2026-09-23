Di antara rahasia di respons langsung AC Milan, yang terlihat saat melawan Lecce setelah kekalahan buruk dari Benfica, ada kerja manajerial Ruben Amorim yang menyediakan ruang untuk berdiskusi dengan beberapa pemain senior di ruang ganti seperti Pulisic, Saelemaekers, dan Modric. Mereka termasuk yang terbaik di lapangan dan kita tidak bisa menganggap semua itu sekadar kebetulan. Banyaknya persoalan yang diselesaikan pelatih asal Portugal itu dalam sepekan terakhir memperjelas kebutuhan untuk menata struktur klub dengan figur-figur lapangan yang bisa menempatkan pengalaman dan pengetahuan mereka untuk kepentingan tim dalam keseharian hidup di Milanello.
Milan, Cardinale ingin membangun struktur manajemen yang lebih kuat: seorang Head of Football akan datang, Krosche tetap dalam persaingan
Cardinale menargetkan struktur berkelas dunia
Sepanjang musim panas, rencana tidak benar-benar berjalan seperti yang dipikirkannya: pertama Rangnick batal, lalu Krosche. Gagasan untuk memasukkan seorang kepala sepak bola, figur puncak dalam sebuah struktur di mana semuanya bermuara pada penilaian akhir pemilik Cardinale, selalu ada dalam agenda RedBird dalam sebuah revolusi yang menyingkirkan sosok berkuasa penuh Giorgio Furlani dan yang menghapus figur direktur olahraga sebagaimana dipahami dalam sepak bola kita.
Cardinale ingin terus melaju dengan apa yang ia anggap sebagai sebuah revolusi, sebuah pemutusan pakem dibanding model Italia, dan berniat mempercepat penunjukan Head of Football yang baru, yakni seorang petinggi yang akan bekerja berpasangan dengan Ruben Amorim dengan mendukungnya di momen-momen paling krusial.
Kroesche masih dalam persaingan, tetapi bukan satu-satunya
Berdasarkan informasi yang beredar dari lingkungan yang dekat dengan dana RedBird, ada daftar 2/3 nama yang akan menjadi sumber penunjukan Head of Football baru. Di antara nama-nama itu, pencalonan Markus Krosche tetap menguat, yang saat ini masih menjabat di Eintracht Frankfurt meski ada perselisihan dalam beberapa bulan terakhir. Kemungkinan besar, kandidat direktur berpengalaman asal Jerman itu adalah yang paling kuat dan kabar terbaru terkait hal ini akan segera muncul.
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