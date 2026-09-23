Sepanjang musim panas, rencana tidak benar-benar berjalan seperti yang dipikirkannya: pertama Rangnick batal, lalu Krosche. Gagasan untuk memasukkan seorang kepala sepak bola, figur puncak dalam sebuah struktur di mana semuanya bermuara pada penilaian akhir pemilik Cardinale, selalu ada dalam agenda RedBird dalam sebuah revolusi yang menyingkirkan sosok berkuasa penuh Giorgio Furlani dan yang menghapus figur direktur olahraga sebagaimana dipahami dalam sepak bola kita.

Cardinale ingin terus melaju dengan apa yang ia anggap sebagai sebuah revolusi, sebuah pemutusan pakem dibanding model Italia, dan berniat mempercepat penunjukan Head of Football yang baru, yakni seorang petinggi yang akan bekerja berpasangan dengan Ruben Amorim dengan mendukungnya di momen-momen paling krusial.