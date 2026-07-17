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Milan, Cardinale harus menyelesaikan masalah Pulisic: perpanjangan kontrak bukanlah hal yang paling penting

AC Milan

New York City tak menyerah dalam upaya merekrut Pulisic: pemain asal Amerika Serikat itu tertarik, sementara Milan tak mau bernegosiasi

"Menurut saya, kami tertarik pada pemain-pemain berkualitas tertinggi yang bisa kami rekrut. Seorang pemain seperti Christian Pulisic, menurut kami, akan luar biasa di Amerika Serikat, luar biasa di MLS, dan tentu saja, luar biasa di New York."


Hal ini dikonfirmasi oleh CEO klub, Brad Sims, yang dalam sebuah acara media yang diselenggarakan oleh MLS secara terbuka mengakui bahwa ia bermimpi untuk merekrut bintang Milan tersebut, pemain Amerika terbaik di era ini. Namun, ada bagian lain dari wawancara tersebut yang patut direnungkan: "Kami yakin Christian ingin bermain di sini, ingin bermain di MLS, dan ingin pulang ke rumah. Kapan pun waktunya, kami berpikir dan berharap bahwa New York City FC berada di urutan teratas dalam daftar tim tempat ia ingin bermain. Milan tidak ingin melepasnya, jadi itu berarti untuk saat ini negosiasi terhenti.”



  • KERAGUAN PULISIC

    New York City, melalui pernyataan CEO-nya, menegaskan bahwa Pulisic sama sekali tidak yakin untuk tetap bertahan di Milan dan bahkan membuka kemungkinan untuk kembali ke MLS. Setelah menolak perpanjangan kontrak yang ditawarkan Milan setahun lalu, kapten Amerika ini tidak pernah memberikan pernyataan yang jelas dan meyakinkan mengenai masa depannya: ada kesan bahwa sang bintang Amerika ini tergoda oleh peluang untuk membuka babak baru dalam kariernya dan membutuhkan dorongan baru. Penampilan yang lesu dan mengecewakan pada paruh kedua musim lalu menjadi bukti tambahan yang mendukung dugaan yang kini semakin meluas ini.

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  • PILIHAN SAJA TIDAK CUKUP

    Dari pihak Milan, selalu terpancar ketenangan terkait kasus Pulisic, bahkan dalam beberapa bulan terakhir, karena—terlepas dari ketidaknyamanan yang dirasakan sang pemain—dalam kontraknya terdapat klausul (yang dapat diaktifkan secara sepihak oleh klub Rossoneri) untuk perpanjangan hingga tahun 2028. Cardinale menyadari bahwa hanya mengaktifkan opsi tersebut saja tidak akan cukup untuk memberikan versi terbaik Pulisic kepada Amorim: pemilik RedBird ingin menjadikan Pulisic sebagai simbol era baru, namun hal itu membutuhkan persetujuan sang pemain. Semoga keraguan yang ditunjukkan dalam beberapa bulan terakhir dapat berganti menjadi kepercayaan baru terhadap proyek ini.

  • AGENDA KTT

    Pulisic kini sedang menikmati liburannya, dan pihak Milan tidak terburu-buru untuk menangani masalah ini. Kontak dengan tim manajemennya berlangsung secara rutin, dan dalam waktu dekat akan dijadwalkan pula panggilan telepon dengan sang pemain: Cardinale ingin menawarkan kontrak baru dengan gaji yang lebih baik daripada yang sekarang. Ini merupakan sinyal kuat untuk memperkuat kepemimpinan pemain bernomor punggung 11 Rossonero di dalam tim dan mengembalikan keyakinannya yang telah memudar selama beberapa bulan terakhir. Bantuan mungkin datang dari bursa transfer: Roma telah mundur sejak lama, dan satu-satunya opsi konkret (saat ini) adalah kepulangannya ke MLS.

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