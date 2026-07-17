Milan, Cardinale harus menyelesaikan masalah Pulisic: perpanjangan kontrak bukanlah hal yang paling penting

"Menurut saya, kami tertarik pada pemain-pemain berkualitas tertinggi yang bisa kami rekrut. Seorang pemain seperti Christian Pulisic, menurut kami, akan luar biasa di Amerika Serikat, luar biasa di MLS, dan tentu saja, luar biasa di New York."





Hal ini dikonfirmasi oleh CEO klub, Brad Sims, yang dalam sebuah acara media yang diselenggarakan oleh MLS secara terbuka mengakui bahwa ia bermimpi untuk merekrut bintang Milan tersebut, pemain Amerika terbaik di era ini. Namun, ada bagian lain dari wawancara tersebut yang patut direnungkan: "Kami yakin Christian ingin bermain di sini, ingin bermain di MLS, dan ingin pulang ke rumah. Kapan pun waktunya, kami berpikir dan berharap bahwa New York City FC berada di urutan teratas dalam daftar tim tempat ia ingin bermain. Milan tidak ingin melepasnya, jadi itu berarti untuk saat ini negosiasi terhenti.”







