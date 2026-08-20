Serie A dimulai dan bursa transfer memasuki fase akhir yang menentukan: menjelang debut di liga dan sprint terakhir kampanye transfer, Gerry Cardinale, pemilik Milan, dijadwalkan tiba di Milanello. Besok pemilik Milan itu akan berada di pusat latihan klub dan, menurut laporan Sky, agendanya juga mencakup sejumlah pembicaraan, termasuk secara "one to one", dengan beberapa pemain untuk memperjelas siapa yang akan menjadi bagian dari proyek baru dan siapa yang tidak. Yang terutama akan dipantau adalah pembicaraan dengan para pemain yang tidak masuk dalam proyek teknis Ruben Amorim dan yang akan coba dilepas Milan dari sekarang hingga 1 September, tanggal penutupan bursa transfer musim panas.





Pada Sabtu, Cardinale juga diperkirakan akan mendampingi tim dalam laga pembuka di liga, di markas Torino pada Minggu malam.