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CM Grafica Milan Cardinale nuova 16 9Getty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Milan, Cardinale ditunggu di Milanello: pembicaraan individual dengan beberapa pemain dijadwalkan

AC Milan
Transfers
Serie A

Pemilik Milan akan berada di Milanello besok dan akan berbicara dengan para pemain yang tidak masuk dalam rencana Amorim

Serie A dimulai dan bursa transfer memasuki fase akhir yang menentukan: menjelang debut di liga dan sprint terakhir kampanye transfer, Gerry Cardinale, pemilik Milan, dijadwalkan tiba di Milanello. Besok pemilik Milan itu akan berada di pusat latihan klub dan, menurut laporan Sky, agendanya juga mencakup sejumlah pembicaraan, termasuk secara "one to one", dengan beberapa pemain untuk memperjelas siapa yang akan menjadi bagian dari proyek baru dan siapa yang tidak. Yang terutama akan dipantau adalah pembicaraan dengan para pemain yang tidak masuk dalam proyek teknis Ruben Amorim dan yang akan coba dilepas Milan dari sekarang hingga 1 September, tanggal penutupan bursa transfer musim panas.


Pada Sabtu, Cardinale juga diperkirakan akan mendampingi tim dalam laga pembuka di liga, di markas Torino pada Minggu malam.

  • Sementara itu, di pusat latihan AC Milan, rekrutan anyar Moreira sudah berlatih bersama tim, dengan Gabbia, Maignan, dan Rabiot yang karena itu akan masuk skuad untuk laga melawan Torino yang dijadwalkan pada Minggu pukul 20.45. Leao dan Gimenez justru masih berlatih terpisah, sementara Pulisic diperkirakan kembali berlatih bersama tim mulai besok.

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