Milan, Cardinale di Milan untuk mempercepat penunjukan Head of Football yang baru: apa yang terungkap

Mantan direktur Roma, Tiago Pinto, sangat disukai, kini menjabat sebagai head of football di Bournemouth, lawan Milan di Europa League. Ia cukup mengenal Serie A dan tentu juga pasar transfer internasional, dengan jaringan kontak yang luas dan beragam dengan agen-agen internasional papan atas.





Dari Prancis, Medhi Benatia juga mencalonkan diri, mantan bek Udinese, Roma, dan Juventus, lalu menjadi petinggi di Marseille, sebelum akhirnya tanpa klub. Ke Milan, ia nyaris akan datang dengan berlari.





Nama pertama, sejak musim panas lalu, adalah Markus Krösche, penanggung jawab area olahraga Eintracht Frankfurt. Petinggi asal Jerman itu terikat dengan klubnya saat ini lewat kontrak hingga 2028, tetapi dari Jerman sempat dibicarakan adanya keretakan. Perpisahan itu tampak sudah dekat dalam beberapa pekan terakhir, tetapi sampai sekarang masih belum terwujud.