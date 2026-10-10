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Milan, Cardinale di Milan untuk mempercepat penunjukan Head of Football yang baru: apa yang terungkap

AC Milan

Sang patron AC Milan dalam beberapa hari ke depan akan menggelar pembicaraan baru untuk mengidentifikasi sosok tambahan di jajaran klub yang ingin dirampungkan secepat mungkin

Gerry Cardinale menjalani musim ini dengan antusiasme yang begitu besar hingga menular. Topi merah dengan tulisan "Make Milan great again" itu nyaris menjadi manifesto niat sang pemilik AC Milan, yang sangat menyadari bahwa untuk meraih kesuksesan dibutuhkan struktur manajemen tingkat tinggi.

Setelah berminggu-minggu bekerja di seberang samudra untuk menuntaskan operasi Skydancer, kini ia kembali bisa memusatkan perhatian pada pencarian sosok yang masih kurang: kepala sepak bola. Atau dalam istilah Inggrisnya, Head of Football.

  • Rapat operasional

    Gerry Cardinale pada hari-hari ini sudah menjadwalkan serangkaian pembicaraan yang harus mengarah pada hasil akhir: penunjukan kepala sepak bola yang baru. Tenggat waktunya? Secepat mungkin, elak bos AC Milan itu. Secara garis besar, proses pencarian ini harus tuntas pada akhir Oktober sehingga ada waktu yang diperlukan untuk bersama-sama merencanakan bursa transfer Januari. Tujuannya, memang, adalah membawa Goncalo Ramos atau Moreira lain ke Milanello.


    Kemarin pagi di pusat latihan AC Milan, Cardinale mengumpulkan timnya untuk mencoba menyaring daftar kandidat: CEO Calvelli, direktur Football Intelligence Gardiner, direktur area pencarian bakat Lomonte, dan analis departemen Football Intelligence Estevao menyampaikan pandangan mereka.

  • PARA KANDIDAT

    Mantan direktur Roma, Tiago Pinto, sangat disukai, kini menjabat sebagai head of football di Bournemouth, lawan Milan di Europa League. Ia cukup mengenal Serie A dan tentu juga pasar transfer internasional, dengan jaringan kontak yang luas dan beragam dengan agen-agen internasional papan atas.


    Dari Prancis, Medhi Benatia juga mencalonkan diri, mantan bek Udinese, Roma, dan Juventus, lalu menjadi petinggi di Marseille, sebelum akhirnya tanpa klub. Ke Milan, ia nyaris akan datang dengan berlari.


    Nama pertama, sejak musim panas lalu, adalah Markus Krösche, penanggung jawab area olahraga Eintracht Frankfurt. Petinggi asal Jerman itu terikat dengan klubnya saat ini lewat kontrak hingga 2028, tetapi dari Jerman sempat dibicarakan adanya keretakan. Perpisahan itu tampak sudah dekat dalam beberapa pekan terakhir, tetapi sampai sekarang masih belum terwujud.

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