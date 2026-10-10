Milan, Cardinale di Milan untuk mempercepat penunjukan Head of Football yang baru: apa yang terungkap

Gerry Cardinale menjalani musim ini dengan antusiasme yang begitu besar hingga menular. Topi merah dengan tulisan "Make Milan great again" itu nyaris menjadi manifesto niat sang pemilik AC Milan, yang sangat menyadari bahwa untuk meraih kesuksesan dibutuhkan struktur manajemen tingkat tinggi.
Setelah berminggu-minggu bekerja di seberang samudra untuk menuntaskan operasi Skydancer, kini ia kembali bisa memusatkan perhatian pada pencarian sosok yang masih kurang: kepala sepak bola. Atau dalam istilah Inggrisnya, Head of Football.