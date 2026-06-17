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Milan, Cardinale berusaha menghalangi kepindahan Pulisic: Amorim menjadi fokus utama, apa yang sedang terjadi antara Roma dan perpanjangan kontrak

Milan, Cardinale ingin menjadikan Pulisic sebagai ikon era baru: pemain asal Amerika itu belum yakin untuk tetap bertahan

Dalam pembicaraan awal mengenai pasar transfer, Amorim cukup tegas kepada pemilik Milan, Cardinale: Pulisic adalah pemain yang dapat dijadikan fondasi tidak hanya untuk masa kini, tetapi juga masa depan. Mantan pemain Chelsea ini sangat disukai oleh pelatih asal Portugal tersebut, yang ingin sangat mengandalkan dirinya pada musim depan.


Sikap ini mendapat dukungan penuh dari pimpinan RedBird Cardinale, yang selama beberapa hari terakhir terus mengirim pesan kepada Pulisic untuk menunjukkan rasa hormat dan kekagumannya yang mendalam.

  • PENCOBANAN SEDANG BERLANGSUNG

    Meskipun musimnya penuh kontras—dengan mencetak 8 gol di paruh pertama dan 21 pertandingan berikutnya tanpa mencetak satu gol pun—Pulisic tetap mendapat penghargaan penuh dari Cardinale. Pimpinan RedBird ingin menjadikannya sebagai pemain andalan tim menggantikan Leao, dan itulah alasan di balik upaya-upaya (yang sejauh ini belum membuahkan hasil) untuk meyakinkannya memperpanjang kontraknya yang akan berakhir pada 2027 selama 2 atau 3 tahun lagi. Christian terus menunda keputusannya terutama karena dua alasan: ia menginginkan gaji yang besar, lebih tinggi dari gaji Leao saat ini, dan sedang secara serius mempertimbangkan untuk mengakhiri kariernya di salah satu klub di Milan.

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  • ROMA SIAP MENYERANG

    Bagi Pulisic, ini bukan sekadar soal uang, melainkan juga soal perasaan yang ia alami setiap hari di dalam ekosistem yang disebut Milan. Suasana tersebut telah membuatnya kurang berkomunikasi dengan para petinggi klub, baik yang dulu maupun yang sekarang. Roma sedang secara serius berusaha mendekatinya; mereka telah melakukan lebih dari satu kali kontak dengan pihak terdekatnya: beberapa pembaruan informasi dijadwalkan untuk mengetahui apakah ada peluang untuk memulai negosiasi.