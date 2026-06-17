Milan, Cardinale berusaha menghalangi kepindahan Pulisic: Amorim menjadi fokus utama, apa yang sedang terjadi antara Roma dan perpanjangan kontrak

Dalam pembicaraan awal mengenai pasar transfer, Amorim cukup tegas kepada pemilik Milan, Cardinale: Pulisic adalah pemain yang dapat dijadikan fondasi tidak hanya untuk masa kini, tetapi juga masa depan. Mantan pemain Chelsea ini sangat disukai oleh pelatih asal Portugal tersebut, yang ingin sangat mengandalkan dirinya pada musim depan.





Sikap ini mendapat dukungan penuh dari pimpinan RedBird Cardinale, yang selama beberapa hari terakhir terus mengirim pesan kepada Pulisic untuk menunjukkan rasa hormat dan kekagumannya yang mendalam.