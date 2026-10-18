Susunan taktik Amorim langsung mengacaukan rencana permainan Atalanta dengan membuat lawan kehilangan patokan: Ramos terus bertukar posisi dengan Pulisic, Modric bermain lebih dalam, dan Rabiot bergerak di seluruh lapangan. Lini pertahanan pun kerap bermain dengan empat pemain dalam waktu lama sebelum segera kembali menjadi tiga. Kemampuan mantan pelatih Sporting Lisbon itu untuk mengangkat kembali performa pemain yang sedang kesulitan, seperti Musah dan Chukwueze, terlihat jelas. Begitu pula kemampuannya menjaga semua pemain tetap siap tanpa bergantung pada kelompok tetap berisi 12/13 pemain inti: di AC Milan ini, semua pemain penting.





Ciri lain filosofi sepakbola Amorim adalah keberaniannya mengambil keputusan dalam pergantian pemain. Rentang menit ke-65 hingga ke-75 tampaknya menjadi waktu yang paling sering dipilihnya untuk melakukan pergantian. Saat menghadapi Torino, Lazio, dan Juventus, keputusan itu terbukti tepat bagi pelatih muda AC Milan tersebut. Namun, dalam sepakbola Italia yang sangat taktis, rencana seperti ini tidak selalu membuahkan hasil yang diharapkan.