Alarm di meja samping tempat tidur Atalanta mungkin berbunyi terlalu terlambat, tetapi harus diakui bahwa Milan juga turut membuka jalan bagi kebangkitan Atalanta. Atau mungkin Amorim, yang setelah menyuguhkan penampilan Milan yang indah dan memukau kepada para penggemarnya selama 60 menit, dengan keunggulan tiga gol atas lawan, justru sepenuhnya keliru dalam mengelola pergantian pemain: Hutchinson masih belum matang secara taktik untuk pertandingan di level ini meski tampil gemilang di Salzburg, sementara Estupinan melakukan kesalahan yang sulit dibayangkan, baik dalam penempatan posisi di lapangan maupun dalam membangun permainan. Pelatih asal Portugal itu tak pernah melewatkan kesempatan untuk menegaskan kepercayaannya kepada pemain timnas Ekuador tersebut, tetapi sejauh ini penampilannya di lapangan tidak membenarkan keyakinan sang pelatih.
Milan, cara Amorim mengelola pertandingan menjadi faktor: terkadang memberi solusi, terkadang justru menghilangkannya
Formasi fleksibel dan pergantian pemain yang proaktif
Susunan taktik Amorim langsung mengacaukan rencana permainan Atalanta dengan membuat lawan kehilangan patokan: Ramos terus bertukar posisi dengan Pulisic, Modric bermain lebih dalam, dan Rabiot bergerak di seluruh lapangan. Lini pertahanan pun kerap bermain dengan empat pemain dalam waktu lama sebelum segera kembali menjadi tiga. Kemampuan mantan pelatih Sporting Lisbon itu untuk mengangkat kembali performa pemain yang sedang kesulitan, seperti Musah dan Chukwueze, terlihat jelas. Begitu pula kemampuannya menjaga semua pemain tetap siap tanpa bergantung pada kelompok tetap berisi 12/13 pemain inti: di AC Milan ini, semua pemain penting.
Ciri lain filosofi sepakbola Amorim adalah keberaniannya mengambil keputusan dalam pergantian pemain. Rentang menit ke-65 hingga ke-75 tampaknya menjadi waktu yang paling sering dipilihnya untuk melakukan pergantian. Saat menghadapi Torino, Lazio, dan Juventus, keputusan itu terbukti tepat bagi pelatih muda AC Milan tersebut. Namun, dalam sepakbola Italia yang sangat taktis, rencana seperti ini tidak selalu membuahkan hasil yang diharapkan.
RISIKO YANG DIPERHITUNGKAN?
Saat skor 3-0, Amorim memasukkan Estupinan, Jashari, dan Loftus-Cheek, yakni seorang gelandang pengatur permainan, gelandang serang, dan bek sayap yang jelas tidak terlalu kesulitan saat harus menyerang. Hasilnya? Atalanta mendapat ruang sangat luas untuk menyerang. Seiring berjalannya waktu, ruang itu membuat Milan kehilangan keyakinan dan membuat para pendukungnya harus menahan napas selama 20 menit tanpa alasan yang jelas. Sebagian penjelasannya tentu terletak pada jadwal yang mengharuskan tim bermain setiap tiga hari. Kamis, Milan akan bertandang ke markas Bournemouth yang patut diwaspadai. Sebuah langkah maju bisa dicapai justru dengan mencari keseimbangan antara pengelolaan yang berani dan pergantian pemain yang ditentukan oleh situasi emosional serta taktis pertandingan.
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