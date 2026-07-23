Setelah tanda tangan di kontrak baru dibubuhkan, akan terbuka fase baru di mana AC Milan dan perwakilan Camarda akan memutuskan jalur terbaik untuk dijalani pada musim depan guna melanjutkan proses perkembangannya. Dalam beberapa jam terakhir, Parma telah menghubungi agennya, Beppe Riso, untuk menjajaki ketersediaan peminjaman, mengingat AC Milan tidak berniat kehilangan kontrol atas pemain kelahiran 2008 tersebut.