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Milan, Camarda menandatangani perpanjangan kontrak sore ini hingga 2031: ia diinginkan Parma asuhan Cuesta

AC Milan

Milan, semuanya sudah beres untuk perpanjangan kontrak wonderkid Camarda: kini tinggal hitam di atas putih

AC Milan mengamankan permata terpentingnya di level pemain muda untuk menghindari kasus baru seperti Liberali. Pada Kamis sore, 23 Juli, sekitar pukul 18.00, Francesco Camarda akan datang ke Casa Milan untuk menandatangani perpanjangan kontrak hingga 2031, mengikuti jejak yang kemarin dilakukan temannya, Christian Comotto.

  • Jajak pendapat Parma

    Setelah tanda tangan di kontrak baru dibubuhkan, akan terbuka fase baru di mana AC Milan dan perwakilan Camarda akan memutuskan jalur terbaik untuk dijalani pada musim depan guna melanjutkan proses perkembangannya. Dalam beberapa jam terakhir, Parma telah menghubungi agennya, Beppe Riso, untuk menjajaki ketersediaan peminjaman, mengingat AC Milan tidak berniat kehilangan kontrol atas pemain kelahiran 2008 tersebut.

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