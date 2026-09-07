Melihat jadwal yang ada, laga yang tepat untuk melempar dua talenta muda AC Milan itu ke dalam persaingan tampaknya adalah pertandingan pada Minggu, 20 September, ketika Lecce asuhan mister Di Francesco akan tampil di San Siro. Untuk Comotto, perlu dipertimbangkan bahwa dalam hierarki ia berada di belakang Modric dan Jashari, sementara Camarda hanya Goncalo Ramos.





AC Milan, menurut apa yang dinyatakan oleh Amorim maupun Cardinale, telah memilih untuk mempertahankan dua permata dari akademi mudanya di dalam skuad, meski banyak permintaan datang untuk peminjaman, karena mereka yakin keduanya akan memiliki ruang untuk bersinar. Dan sekarang AC Milan harus menemukan bagaimana dan kapan caranya.