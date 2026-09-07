AC Milan, seperti yang sering disorot, tetap menjadi proyek yang masih terus dibangun dan terus berkembang. Amorim tentu tampil bagus dalam mengelola pertandingan dan membaca pergantian pemain. Berbeda halnya dengan pengelolaan skuad karena beberapa pemain masih mencatat nol menit bermain di liga.
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Milan, Camarda dan Comotto masih nol menit: kebijakan pemain muda berbenturan dengan kebutuhan meraih poin
Nol menit untuk Camarda dan Comotto
Pulisic jelas merupakan kasus yang paling mencolok: Captain America sama sekali tidak pernah turun ke lapangan dalam laga melawan Torino, Venezia, dan Juventus. Penilaian terhadap mantan pemain Chelsea itu, menurut pernyataan Amorim setelah pertandingan di Allianz Stadium, semata-mata bersifat fisik sehingga ketika kondisinya membaik ia seharusnya menjadi starter sejak menit pertama melawan Lazio. Dua situasi jelas lainnya adalah Comotto dan Camarda: yang pertama masih harus menanti debutnya di Serie A, sementara yang kedua menunggu kesempatan.
Kapan kesempatan mereka bisa datang
Melihat jadwal yang ada, laga yang tepat untuk melempar dua talenta muda AC Milan itu ke dalam persaingan tampaknya adalah pertandingan pada Minggu, 20 September, ketika Lecce asuhan mister Di Francesco akan tampil di San Siro. Untuk Comotto, perlu dipertimbangkan bahwa dalam hierarki ia berada di belakang Modric dan Jashari, sementara Camarda hanya Goncalo Ramos.
AC Milan, menurut apa yang dinyatakan oleh Amorim maupun Cardinale, telah memilih untuk mempertahankan dua permata dari akademi mudanya di dalam skuad, meski banyak permintaan datang untuk peminjaman, karena mereka yakin keduanya akan memiliki ruang untuk bersinar. Dan sekarang AC Milan harus menemukan bagaimana dan kapan caranya.
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