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calvelli milan foto: ATP Tour

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Milan, Calvelli menjadi CEO baru: ia mengambil alih wewenang dari Furlani. Batas atas sebesar 10 juta serta perwakilan dalam hubungan dengan lembaga dan otoritas nasional maupun internasional

AC Milan
Transfers

Di Milan, Calvelli telah mengambil alih tugas-tugas Furlani sebagai CEO: terdapat batas atas sebesar 10 juta, dan mantan CEO tersebut secara resmi tetap menjabat setidaknya hingga Oktober

Sebagaimana terungkap dalam catatan resmi, kini halini dapat dianggap resmi: Massimo Calvelli adalah CEO baru Milan. Manajer asal Toscana ini, yang sebelumnya menjabat sebagai CEO International di RedBird Development Group dan Operating Partner di RedBird Capital Partners, secara de facto merupakan seorang direktur dengan kewenangan di dalam struktur kepengurusan klub yang berkedudukan di Via Aldo Rossi.


Hal ini terungkap dari kutipan dokumen catatan perusahaan yang tersedia di Kamar Dagang mengenai peran Calvelli sebagai anggota dewan klub, yang diperbarui setelah rapat dewan direksi AC Milan pada 29 Mei lalu.


Hal ini merupakan bagian dari reorganisasi besar-besaran yang dimulai pada 25 Mei 2026, tanggal yang menandai berakhirnya “perjalanan CEO Giorgio Furlani di AC Milan serta dimulainya fase kepemimpinan dan teknis baru bagi “Il Diavolo”.



  • Kewenangan Massimo Calvelli: wewenang yang diberikan oleh Dewan Direksi AC Milan

    Dalam risalah rapat yang telah diajukan disebutkan bahwa Massimo Calvelli menjabat sebagai anggota dewan direksi, dengan penunjukan pada tanggal 5 November 2025, pendaftaran pada tanggal 16 Desember 2025, dan masa jabatan hingga persetujuan laporan keuangan per 31 Desember 2027.

    Rapat Dewan Direksi pada tanggal 28 Mei 2026 telah memutuskan untuk memberikan wewenang pengelolaan rutin dan luar biasa kepada direktur, yang diperlukan atau berguna bagi kelancaran operasional perusahaan dan pencapaian tujuan perusahaan, dengan tetap menghormati hal-hal yang menjadi kewenangan kolektif Dewan Direksi serta batasan-batasan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.


    ). Dalam dokumen tersebut dijabarkan secara rinci wewenang yang diberikan kepadanya melalui keputusan tanggal 29 Mei, yang pada dasarnya merupakan tugas-tugas CEO yang sebelumnya dijalankan oleh Giorgio Furlani sebelum pemecatannya. Di antaranya terdapat 21 wewenang yang dapat ditandatangani sendiri namun terbatas pada transaksi dengan batas maksimum 10 juta euro. Batas ini tidak terlalu memengaruhi wewenang institusional atau administratif—seperti korespondensi, tugas perwakilan, hubungan dengan lembaga dan federasi, koordinasi internal, tugas-tugas referensi dan komunikasi, serta pengelolaan sumber daya manusia—tetapi memiliki dampak signifikan pada wewenang yang lebih bersifat operasional. Di antaranya termasuk hubungan dengan agen pemain, pengelolaan proyek yang dipercayakan kepada direktur eksekutif, urusan pembangunan stadion baru, pembelian aset, perjanjian dan kontrak sponsor, asuransi, periklanan, serta terutama pengelolaan jual beli pemain dan staf teknis. Singkatnya, ini berarti bahwa, mulai saat ini hingga wewenang yang tertulis demikian masih berlaku, untuk transaksi bursa pemain senilai lebih dari 10 juta euro, Calvelli harus mendapatkan persetujuan dari pemilik klub agar transaksi tersebut dapat dilanjutkan. Selain itu, terdapat daftar 5 poin yang dapat disetujui melalui tanda tangan bersama dengan CFO/COO Stefano Cocirio untuk transaksi senilai antara 5 hingga 20 juta euro, yang berkaitan dengan pengelolaan perbankan dan keuangan klub.


    Dari isi risalah tersebut, terungkap sebuah fakta penting dari sudut pandang tata kelola: Massimo Calvelli kini memiliki wewenang yang sama dengan yang sebelumnya diberikan kepada Giorgio Furlani hingga 25 Mei 2026.

    Pemberian wewenang ini karenanya merupakan salah satu langkah sentral dalam restrukturisasi perusahaan yang diluncurkan oleh Milan dalam beberapa pekan terakhir dan secara resmi mengukuhkan struktur operasional baru klub.




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  • Inilah yang sedang dilakukan Furlani saat ini

    Giorgio Furlani secara hukum tetap menjabat sebagai CEO Milan, meskipun ia tidak lagi bekerja di Via Aldo Rossi sejak diberitahu tentang pemecatannya. Mantan direktur utama tersebut dipastikan akan tetap menjabat setidaknya hingga Oktober mendatang, saat laporan keuangan musim terakhir yang disusunnya sendiri akan disetujui dalam rapat umum pemegang saham. Oleh karena itu, wewenang tetap berada di tangan Calvelli, yang mulai saat ini hingga musim gugur akan bertindak sebagai CEO Milan, sambil menunggu keputusan lebih lanjut dari pemilik klub Rossoneri.