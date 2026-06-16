Milan, Calvelli menjadi CEO baru: ia mengambil alih wewenang dari Furlani. Batas atas sebesar 10 juta serta perwakilan dalam hubungan dengan lembaga dan otoritas nasional maupun internasional

Dalam risalah rapat yang telah diajukan disebutkan bahwa Massimo Calvelli menjabat sebagai anggota dewan direksi, dengan penunjukan pada tanggal 5 November 2025, pendaftaran pada tanggal 16 Desember 2025, dan masa jabatan hingga persetujuan laporan keuangan per 31 Desember 2027.

Rapat Dewan Direksi pada tanggal 28 Mei 2026 telah memutuskan untuk memberikan wewenang pengelolaan rutin dan luar biasa kepada direktur, yang diperlukan atau berguna bagi kelancaran operasional perusahaan dan pencapaian tujuan perusahaan, dengan tetap menghormati hal-hal yang menjadi kewenangan kolektif Dewan Direksi serta batasan-batasan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.





). Dalam dokumen tersebut dijabarkan secara rinci wewenang yang diberikan kepadanya melalui keputusan tanggal 29 Mei, yang pada dasarnya merupakan tugas-tugas CEO yang sebelumnya dijalankan oleh Giorgio Furlani sebelum pemecatannya. Di antaranya terdapat 21 wewenang yang dapat ditandatangani sendiri namun terbatas pada transaksi dengan batas maksimum 10 juta euro. Batas ini tidak terlalu memengaruhi wewenang institusional atau administratif—seperti korespondensi, tugas perwakilan, hubungan dengan lembaga dan federasi, koordinasi internal, tugas-tugas referensi dan komunikasi, serta pengelolaan sumber daya manusia—tetapi memiliki dampak signifikan pada wewenang yang lebih bersifat operasional. Di antaranya termasuk hubungan dengan agen pemain, pengelolaan proyek yang dipercayakan kepada direktur eksekutif, urusan pembangunan stadion baru, pembelian aset, perjanjian dan kontrak sponsor, asuransi, periklanan, serta terutama pengelolaan jual beli pemain dan staf teknis. Singkatnya, ini berarti bahwa, mulai saat ini hingga wewenang yang tertulis demikian masih berlaku, untuk transaksi bursa pemain senilai lebih dari 10 juta euro, Calvelli harus mendapatkan persetujuan dari pemilik klub agar transaksi tersebut dapat dilanjutkan. Selain itu, terdapat daftar 5 poin yang dapat disetujui melalui tanda tangan bersama dengan CFO/COO Stefano Cocirio untuk transaksi senilai antara 5 hingga 20 juta euro, yang berkaitan dengan pengelolaan perbankan dan keuangan klub.





Dari isi risalah tersebut, terungkap sebuah fakta penting dari sudut pandang tata kelola: Massimo Calvelli kini memiliki wewenang yang sama dengan yang sebelumnya diberikan kepada Giorgio Furlani hingga 25 Mei 2026.

Pemberian wewenang ini karenanya merupakan salah satu langkah sentral dalam restrukturisasi perusahaan yang diluncurkan oleh Milan dalam beberapa pekan terakhir dan secara resmi mengukuhkan struktur operasional baru klub.











