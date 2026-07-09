Milan, bursa transfer yang menjanjikan, tapi kini dibutuhkan pemain-pemain Italia. Pertahankan Ricci; Tonali tampil lebih buruk pada musim pertamanya

Awal bursa transfer Milan jelas terlihat menjanjikan, sekaligus—dalam beberapa hal—tidak terduga. Tentu saja kita perlu menunggu langkah-langkah selanjutnya dan menilai seiring berjalannya waktu, tetapi prospeknya cukup baik. Bukan hanya karena telah terwujudnya transfer penting seperti Goncalo Ramos dan Gila, tetapi juga—dan terutama—karena terlihat adanya visi, perencanaan yang matang, serta klub ini tampak terkoordinasi dengan baik bersama pelatihnya, Amorim.
Faktor waktu juga perlu dipertimbangkan. Selama bertahun-tahun, negosiasi seringkali berlangsung berlarut-larut, seringkali hingga bulan Agustus. Dalam kasus ini, cara kerjanya tampak sangat berbeda: negosiasi yang lebih efisien, dengan pembayaran dalam jumlah besar, gaji yang tinggi (hal yang belum pernah terjadi sebelumnya), serta keinginan untuk menyelesaikan sebagian besar susunan pemain secepat mungkin, tanpa menunggu hingga akhir bursa transfer.