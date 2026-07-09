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milan hello ricciGetty Images
Andrea Longoni

Diterjemahkan oleh

Milan, bursa transfer yang menjanjikan, tapi kini dibutuhkan pemain-pemain Italia. Pertahankan Ricci; Tonali tampil lebih buruk pada musim pertamanya

FEATURES
Opinion
Serie A
AC Milan

Kolom karya Andrea Longoni.

Awal bursa transfer Milan jelas terlihat menjanjikan, sekaligus—dalam beberapa hal—tidak terduga. Tentu saja kita perlu menunggu langkah-langkah selanjutnya dan menilai seiring berjalannya waktu, tetapi prospeknya cukup baik. Bukan hanya karena telah terwujudnya transfer penting seperti Goncalo Ramos dan Gila, tetapi juga—dan terutama—karena terlihat adanya visi, perencanaan yang matang, serta klub ini tampak terkoordinasi dengan baik bersama pelatihnya, Amorim.


Faktor waktu juga perlu dipertimbangkan. Selama bertahun-tahun, negosiasi seringkali berlangsung berlarut-larut, seringkali hingga bulan Agustus. Dalam kasus ini, cara kerjanya tampak sangat berbeda: negosiasi yang lebih efisien, dengan pembayaran dalam jumlah besar, gaji yang tinggi (hal yang belum pernah terjadi sebelumnya), serta keinginan untuk menyelesaikan sebagian besar susunan pemain secepat mungkin, tanpa menunggu hingga akhir bursa transfer.

  • Pihak manajemen Rossoneri juga harus mempertimbangkan masalah susunan pemain: dibutuhkan 4 pemain yang dibesarkan di Milan dan 4 pemain dari akademi Italia. Menurut saya, masih ada masalah terkait kuota pemain Italia. Dalam skema kemungkinan susunan 11 pemain inti baru, masih kurang pemain Italia. Gabbia akan naik peringkat menjadi cadangan bagi bek tengah yang akan didatangkan, begitu pula Bartesaghi yang kemungkinan akan digantikan oleh pemain inti baru.


    Bukan hanya itu. Dalam beberapa jam terakhir, beredar kabar tentang kemungkinan kepergian Ricci. Dia memang tidak menjalani musim yang luar biasa, tapi performanya tidak lebih buruk dari pemain lain. Agak kurang menonjol, tapi ini tahun pertamanya di Milan: Tonali pun tampil lebih buruk pada musim pertamanya.


    Sebelum melepasnya, jika saya adalah pihak klub, saya akan memikirkannya berkali-kali. Karena dia adalah pemain yang bisa masuk dalam skema Amorim, sebagai alternatif yang baik. Selain itu, karena dia pemain Italia: terkait masalah daftar pemain, tetapi juga karena pemain Italia di Italia umumnya mengembangkan rasa memiliki yang lebih kuat.

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  • Refleksi terakhir mengenai Pulisic, yang kemarin mendapat pengakuan penting dari pelatih barunya. Nilai sang pemain asal Amerika Serikat memang tak perlu diragukan lagi, namun sepanjang tahun kalender ini penampilannya benar-benar tak seperti biasanya. Termasuk saat Piala Dunia, sebagian juga karena cedera.


    Menurut saya, perlu dilakukan pertimbangan mengenai kelayakan memberikan gaji besar—seperti yang ia inginkan—kepada seorang pemain yang sering absen. Demikian pula, akan menjadi hal yang baik dan tepat untuk memastikan keinginannya untuk tetap bertahan di Milan.


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