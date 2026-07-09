Milan, bursa transfer yang menjanjikan, tapi kini dibutuhkan pemain-pemain Italia. Pertahankan Ricci; Tonali tampil lebih buruk pada musim pertamanya

Pihak manajemen Rossoneri juga harus mempertimbangkan masalah susunan pemain: dibutuhkan 4 pemain yang dibesarkan di Milan dan 4 pemain dari akademi Italia. Menurut saya, masih ada masalah terkait kuota pemain Italia. Dalam skema kemungkinan susunan 11 pemain inti baru, masih kurang pemain Italia. Gabbia akan naik peringkat menjadi cadangan bagi bek tengah yang akan didatangkan, begitu pula Bartesaghi yang kemungkinan akan digantikan oleh pemain inti baru.





Bukan hanya itu. Dalam beberapa jam terakhir, beredar kabar tentang kemungkinan kepergian Ricci. Dia memang tidak menjalani musim yang luar biasa, tapi performanya tidak lebih buruk dari pemain lain. Agak kurang menonjol, tapi ini tahun pertamanya di Milan: Tonali pun tampil lebih buruk pada musim pertamanya.





Sebelum melepasnya, jika saya adalah pihak klub, saya akan memikirkannya berkali-kali. Karena dia adalah pemain yang bisa masuk dalam skema Amorim, sebagai alternatif yang baik. Selain itu, karena dia pemain Italia: terkait masalah daftar pemain, tetapi juga karena pemain Italia di Italia umumnya mengembangkan rasa memiliki yang lebih kuat.