Milan-Bologna, rapor pemain versi CM: De Winter lengah, Ramos tak berkutik. Cisse masih tampil baik

Maignan 5: tidak melakukan kesalahan berarti, tetapi tetap kebobolan 4 gol, jumlah yang banyak.

Tomori 6,5: semakin nyaman bermain sebagai bek kanan dan membantu Hutchinson dalam serangan. Umpannya untuk Cisse datang dengan timing sempurna: pemain Inggris itu mencatatkan namanya di lembar statistik. Satu-satunya hal yang mengganggu adalah masalah otot yang memaksanya diganti saat jeda. (sejak menit ke-46 Modric 5,5: kesulitan menemukan celah karena pergerakan para penyerang nyaris tidak ada)

De Winter 4,5: Amorim memang tidak meminta penjagaan satu lawan satu, tetapi bukan berarti pemain boleh menjaga lawan dari jarak satu meter seperti yang dilakukan bek Belgia itu malam ini. Ia turut bertanggung jawab atas setidaknya 3 dari 4 gol yang bersarang.

Pavlovic 5: kondisinya tidak prima dan itu langsung terlihat karena ia kalah dalam banyak duel melawan Odgaard.

Estupinan 5,5: baru menyentuh bola untuk pertama kalinya, penonton San Siro sudah menggerutu dan mantan pemain Brighton itu langsung menghadapi laga yang sulit. Ia membuat banyak kesalahan dalam 10 menit pertama dengan memberikan bola kepada lawan. Permainannya membaik sejak pertengahan babak pertama, tetapi secara keseluruhan penampilannya tidak rapi. (sejak menit ke-58 Diawara 5: menjalani menit-menit pertamanya di San Siro dan jelas terlihat gugup. AC Milan pun kebobolan dua gol dari area yang menjadi tanggung jawabnya)

Hutchinson 6: merebut bola dari Theate dengan gigih, hampir di tepi kotak penalti lawan, lalu memberikan umpan sempurna kepada Cisse. Ia menjalankan tugasnya dengan baik. (sejak menit ke-58 Pulisic 5: banyak menyentuh bola, tetapi tidak menemukan jalan untuk menembus pertahanan lawan)

Musah 5: penampilan terburuknya musim ini. Ia memberikan bola yang berujung pada keunggulan pertama Bologna. Saat bermain sebagai bek sayap pada babak kedua, kontribusinya dalam menyerang minim.

Jashari 6: satu-satunya pemain di lini tengah yang menciptakan permainan dan berupaya melakukan sesuatu dengan kepala dingin.

Bartesaghi 5: penampilannya jauh menurun dibandingkan performa gemilangnya melawan Udinese, bukan hanya karena gol bunuh diri yang nahas. Buruk saat menyerang maupun bertahan. (sejak menit ke-62 Camarda 5,5: nyaris mencetak gol lewat sundulan, tetapi itu mungkin lebih merupakan peluang yang terbuang ketimbang kesialan. Ia kehilangan bola yang berujung pada gol Bologna untuk mengubah skor menjadi 2-4)

Cisse 6,5: babak pertama bak mimpi, dengan dua gol pertamanya di San Siro sebagai penyerang murni. Namun, ia bermain sangat buruk pada babak kedua.

Ramos 5: Goncalo, ada masalah? Ia kalah dalam setiap duel dan tidak pernah melepaskan tembakan ke gawang. (sejak menit ke-88 Comotto tanpa nilai)





Pelatih Amorim 5: pergantiannya membuat tim bertahan tepat di depan garis gawang sendiri. Kali ini, keputusannya berdampak negatif