Milan, Bobby Gardiner akan menjadi kepala pemandu bakat baru: bergabung dengan Rossoneri sejak 2019, ia menyediakan data kepada Moncada dan turut serta dalam proses pemilihan pelatih baru

Lahir di Inggris pada tahun 1992, Gardiner sudah menulis di berbagai portal olahraga Inggris sejak masih sangat muda untuk mengulas sepak bola berdasarkan analisis data dan angka, sambil menempuh studi Filsafat, Ekonomi, dan Politik di Universitas Durham. Pengalamannya di bidang analitik membuatnya menarik perhatian Hendrik Almstadt, yang pada tahun 2019 didatangkan ke Milan oleh mantan CEO Ivan Gazidis untuk menjadi penanggung jawab analisis data terkait segala hal yang berkaitan dengan bursa transfer dan pencarian bakat baru. Kerja samanya dengan Moncada, yang berlangsung selama enam tahun, sangat erat dan produktif: Bobby menyajikan semua nama yang menurutnya paling menarik kepada mantan direktur teknis dan kepala divisi pemandu bakat Rossoneri tersebut.





Dalam 2–3 tahun terakhir, ia harus sedikit mengubah gaya kerjanya karena RedBird telah memperkenalkan sejumlah profesional dari Zelus, Billie Bean, dan perusahaan analisis data lainnya. Namun, hal itu tentu tidak mengurangi kemampuannya dalam mengolah data untuk menganalisis bakat-bakat pemain dan proyeksi karier mereka. Kontribusinya dianggap sangat signifikan bahkan oleh mantan direktur Igli Tare, yang pernah mengikutinya berdasarkan rekomendasi Zachary Athekame.