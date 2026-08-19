Ada perkembangan baru di kubu Milan untuk peran nomor 12. Menurut yang ditulis La Gazzetta dello Sport, kiper pelapis Maignan saat ini, Pietro Terracciano, bisa dilepas. Pada kiper kelahiran 1990 itu, yang musim lalu hanya bermain di liga melawan Udinese dan Bologna, ada minat kuat dari Monza, yang sedang mencari kiper berpengalaman untuk menghadapi kompetisi Serie A.
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Milan bisa mengganti kiper kedua di belakang Maignan: Pietro Terracciano menuju penjualan, Lorenzo Torriani dipromosikan?
Naik Torriani
Untuk peran pelapis Maignan, Lorenzo Torriani kemungkinan akan dipromosikan, 21 tahun, produk akademi muda AC Milan. Musim lalu bermain bersama Milan Futuro, Torriani selalu diturunkan sebagai starter oleh Amorim dalam uji coba musim panas, menunjukkan keandalan, dengan sorotan utama berupa penalti yang ditepisnya dari Bruno Fernandes dalam laga di Polandia melawan Manchester United. Keputusan final akan datang dalam beberapa hari ke depan, tetapi kandidatur dirinya kuat.
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