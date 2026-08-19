Untuk peran pelapis Maignan, Lorenzo Torriani kemungkinan akan dipromosikan, 21 tahun, produk akademi muda AC Milan. Musim lalu bermain bersama Milan Futuro, Torriani selalu diturunkan sebagai starter oleh Amorim dalam uji coba musim panas, menunjukkan keandalan, dengan sorotan utama berupa penalti yang ditepisnya dari Bruno Fernandes dalam laga di Polandia melawan Manchester United. Keputusan final akan datang dalam beberapa hari ke depan, tetapi kandidatur dirinya kuat.