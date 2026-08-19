Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

Goal.com
LiveTiket
cm grafica torriani milan 16 9Getty Images

Diterjemahkan oleh

Milan bisa mengganti kiper kedua di belakang Maignan: Pietro Terracciano menuju penjualan, Lorenzo Torriani dipromosikan?

AC Milan
Serie A

Ada perkembangan baru di kubu AC Milan untuk peran pelapis Maignan.

Ada perkembangan baru di kubu Milan untuk peran nomor 12. Menurut yang ditulis La Gazzetta dello Sport, kiper pelapis Maignan saat ini, Pietro Terracciano, bisa dilepas. Pada kiper kelahiran 1990 itu, yang musim lalu hanya bermain di liga melawan Udinese dan Bologna, ada minat kuat dari Monza, yang sedang mencari kiper berpengalaman untuk menghadapi kompetisi Serie A.

  • Naik Torriani

    Untuk peran pelapis Maignan, Lorenzo Torriani kemungkinan akan dipromosikan, 21 tahun, produk akademi muda AC Milan. Musim lalu bermain bersama Milan Futuro, Torriani selalu diturunkan sebagai starter oleh Amorim dalam uji coba musim panas, menunjukkan keandalan, dengan sorotan utama berupa penalti yang ditepisnya dari Bruno Fernandes dalam laga di Polandia melawan Manchester United. Keputusan final akan datang dalam beberapa hari ke depan, tetapi kandidatur dirinya kuat.

    • Iklan

    SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
Serie A
Torino crest
Torino
TOR
AC Milan crest
AC Milan
MIL