Sudah beberapa hari Aston Villa menjalin komunikasi dengan Milan terkait dua dossier utama: yaitu Leao dan Tomori. Kedua klub tampak sejalan dengan valuasi 10 juta plus bonus, tetapi dalam beberapa jam terakhir The Villans mengerem karena sedang terlibat dalam urusan Ordonez dengan Club Bruges.

Almastadt, yang memiliki hubungan sangat baik dengan Aston Villa, akan berusaha mengaktifkan kembali kontak dengan harapan bisa menuntaskannya: jika hasilnya negatif, Milan akan terus bekerja di bursa transfer Inggris dengan tujuan melepaskan kontrak yang berat sebelum penutupan akhir bursa transfer.