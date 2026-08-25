Meninggalkan AC Milan tentu bukan keputusan yang bisa diambil dengan enteng dan hidup di Milan sangat menyenangkan. Galliani sering mengulang konsep-konsep ini untuk menjelaskan sulitnya melepas pemain yang tidak masuk dalam rencana. Beberapa tahun kemudian, tema ini kembali sangat актуal dengan Fofana dan Tomori yang, meski telah dikeluarkan oleh Amorim, kesulitan menerima keputusan klub. Tomori pada Januari 2025 menggagalkan negosiasi dengan Tottenham tepat di fase akhir: cintanya kepada klub, kota, dan para suporternya tulus, tetapi banyak hal telah berubah dalam 18 bulan terakhir. Cardinale menjelaskan alasan keputusan itu kepada bek Inggris tersebut sambil menegaskan kembali garis keras yang bisa berujung pada pencoretan dari daftar Serie A apabila transfernya tidak terwujud hingga pukul 20.00 pada 1 September.
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Milan bersikap tegas terhadap para pemain yang disingkirkan: Tomori berisiko tetap di luar daftar skuad, kabar terbaru soal Aston Villa dan minat dari Premier League
Kesempatan gratis
Tomori terikat kontrak dengan AC Milan hingga Juli 2027 dengan gaji bersih 3,5 juta euro. Mulai Februari ia akan memiliki hak untuk secara mandiri memilih destinasi berikutnya dengan status bebas transfer dan karena itu ia berlatih terpisah di Milanello tanpa kecemasan harus segera pindah. Ia menunggu, menilai, dan menginginkan destinasi terbaik yang mungkin. Masih kecewa oleh apa yang ia rasakan sebagai pengkhianatan dari klub yang telah ia tato di hati.
Premier League memanggil
Tomori punya pasar di Arab Saudi, pada fase awal bursa transfer ia sempat menjadi target Al-Hilal milik Simone Inzaghi dan sang sahabat Theo Hernandez. Kontak penjajakan itu tidak berujung pada tawaran konkret yang bisa dievaluasi bersama Milan. Permintaan yang sesungguhnya, yang nyata dan konkret, datang dari Premier League: dari Coventry hingga Newcastle, juga West Ham dan Aston Villa yang tampaknya menjadi satu-satunya klub yang benar-benar mendapat lampu hijau dari Fikayo.
ASTON VILLA MENUNDA-NUNDA
Sudah beberapa hari Aston Villa menjalin komunikasi dengan Milan terkait dua dossier utama: yaitu Leao dan Tomori. Kedua klub tampak sejalan dengan valuasi 10 juta plus bonus, tetapi dalam beberapa jam terakhir The Villans mengerem karena sedang terlibat dalam urusan Ordonez dengan Club Bruges.
Almastadt, yang memiliki hubungan sangat baik dengan Aston Villa, akan berusaha mengaktifkan kembali kontak dengan harapan bisa menuntaskannya: jika hasilnya negatif, Milan akan terus bekerja di bursa transfer Inggris dengan tujuan melepaskan kontrak yang berat sebelum penutupan akhir bursa transfer.
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