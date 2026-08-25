Selama beberapa hari terakhir, Aston Villa telah berdialog dengan Milan mengenai dua dossier utama: yakni soal Leao dan Tomori. Kedua klub tampaknya mencapai titik temu pada valuasi 10 juta plus bonus, tetapi dalam beberapa jam terakhir Villains mengerem karena sedang terlibat dalam urusan Ordonez dengan Club Bruges.

Almastadt, yang memiliki hubungan sangat baik dengan Aston Villa, akan mencoba mengaktifkan kembali kontak dengan harapan bisa menuntaskan kesepakatan: jika hasilnya negatif, Milan akan terus bekerja di bursa transfer Inggris dengan tujuan melepaskan kontrak yang berat sebelum penutupan bursa transfer.