Meninggalkan AC Milan tentu bukan keputusan yang bisa diambil dengan enteng dan hidup di Milan sangat menyenangkan. Galliani sering mengulang konsep-konsep ini untuk membenarkan sulitnya melepas para pemain yang tidak masuk dalam rencana. Setelah beberapa tahun, tema ini kembali sangat актуal dengan Fofana dan Tomori yang, meski telah dikesampingkan Amorim, kesulitan menerima keputusan klub. Tomori pada Januari 2025 menggagalkan negosiasi dengan Tottenham tepat di fase akhir: cintanya kepada klub, kota, dan para suporternya tulus, tetapi dalam 18 bulan terakhir keadaan telah berubah. Cardinale telah menjelaskan alasan keputusan itu kepada bek Inggris tersebut sambil menegaskan kembali garis sikap tegas yang bisa berujung pada pencoretan dari daftar Serie A apabila kepindahannya tidak terwujud hingga pukul 20.00 pada 1 September.
Diterjemahkan oleh
Milan bersikap tegas terhadap para pemain yang disingkirkan: Tomori berisiko tetap berada di luar daftar, kabar terbaru soal Aston Villa dan minat dari Premier League
Peluang gratis
Tomori terikat kontrak dengan Milan hingga Juli 2027 dengan gaji bersih 3,5 juta euro. Mulai Februari ia akan memiliki hak untuk secara mandiri memilih tujuan berikutnya dengan status bebas transfer dan karena itu ia berlatih terpisah di Milanello tanpa kecemasan harus segera pindah. Ia menunggu, menilai, dan menginginkan tujuan terbaik yang mungkin. Ia masih kecewa oleh apa yang ia rasakan sebagai pengkhianatan dari klub yang telah ia tato di hati.
Premier League memanggil
Tomori punya pasar di Arab Saudi, pada fase awal bursa transfer ia sempat menjadi target Al-Hilal milik Simone Inzaghi dan sahabatnya, Theo Hernandez. Kontak eksploratif yang tidak berujung pada tawaran konkret untuk dipertimbangkan bersama Milan. Permintaan, yang benar-benar nyata dan konkret, datang dari Premier League: dari Coventry hingga Newcastle, melewati West Ham dan Aston Villa yang tampaknya menjadi satu-satunya klub yang benar-benar mendapat lampu hijau dari Fikayo.
ASTON VILLA MENUNDA-NUNDA
Selama beberapa hari terakhir, Aston Villa telah berdialog dengan Milan mengenai dua dossier utama: yakni soal Leao dan Tomori. Kedua klub tampaknya mencapai titik temu pada valuasi 10 juta plus bonus, tetapi dalam beberapa jam terakhir Villains mengerem karena sedang terlibat dalam urusan Ordonez dengan Club Bruges.
Almastadt, yang memiliki hubungan sangat baik dengan Aston Villa, akan mencoba mengaktifkan kembali kontak dengan harapan bisa menuntaskan kesepakatan: jika hasilnya negatif, Milan akan terus bekerja di bursa transfer Inggris dengan tujuan melepaskan kontrak yang berat sebelum penutupan bursa transfer.
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami