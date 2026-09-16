Milan-Benfica, rapor pemain versi CM: Amorim buruk, nilai 5. Bartesaghi dan Ramos mengecewakan

Maignan 6: nilai cukup dengan tanda bintang untuk kapten AC Milan yang sama sekali tidak bertanggung jawab atas dua gol yang bersarang, tetapi pada saat yang sama juga tidak tampil lebih dari standar.

Terracciano 5: awal yang timid, mungkin juga sedikit dibayar mahal oleh emosinya pada debut Eropa. Sudakov dan Kaminski sangat terinspirasi dan kerap berpesta di areanya dalam 20 menit pertama. Performanya meningkat dan ia juga memaksa Trubin bekerja pada menit ke-27 lewat tembakan bagus dari jarak 30 meter. (sejak menit ke-46 Gila5,5: bukan masuk lapangan yang akan diceritakan kepada cucu-cucu untuk bek asal Spanyol itu: terlalu banyak kesalahan dalam membangun serangan dan juga kegugupan yang terlalu kentara)

De Winter 5,5: tugas yang menjadi bagiannya dijalankan dengan cukup rapi dengan menutup ruang dan waktu bagi Duran. Namun ketika menyamar sebagai penyerang, ia melepaskan sebuah penalti dalam gerakan yang melambung ke tribun dan masih terasa menyakitkan.

Pavlovic 6: dalam total dan seperti biasa anarki taktisnya, Anda bisa menghargai upaya sia-sia untuk mendorong rekan-rekannya menaikkan pressing, untuk terus percaya. Dia selalu yang terakhir mengibarkan bendera putih.

Chukwueze 6: salah satu yang paling terinspirasi di barisan AC Milan, tetapi sering seperti berteriak di padang pasir. Kontribusinya dalam fase bertahan juga sangat besar dan terus membaik dibanding penampilan-penampilan awal.

Jashari 5: benar-benar kalah superior dari Palinha, mantan pemain Bruges itu memperlihatkan kemampuan alami dalam pergantian arah permainan yang mendadak, tetapi pada saat yang sama juga amnesia yang dibawanya sejak musim lalu: assist tak disengaja untuk Sudakov layak ditandai dengan tinta merah.Gagal total ( sejak menit ke-74 Rabiot 5,5: gagal memberikan perubahan ritme kepada tim)

Musah 5,5: salah menendang bola yang sangat menarik di kotak penalti Benfica, menegaskan kekurangan teknik yang terlihat jelas. Bagus dalam fase pressing pada babak pertama, tetapi cepat kehabisan bensin pada babak kedua sehingga keluar dari pertandingan.

Bartesaghi 5: Amorim memberinya kesempatan dan pemain binaan AC Milan itu gagal memanfaatkannya. Benar-benar kewalahan menghadapi Lukebakio, yang diberinya semua ruang yang diperlukan untuk membidik dan mencetak gol pembuka. Dalam fase menyerang, ia nyaris tidak ada gunanya. Ditunda. (sejak menit ke-57 Moreira 5,5: kali ini ia gagal memberi dorongan berbeda pada permainan AC Milan, dua kali melepaskan tembakan jarak jauh yang buruk)

Hutchinson 5: banyak bergerak dan selalu berusaha meminta bola, menunjukkan keinginan besar untuk berbuat sesuatu serta kepribadian yang baik. Ia juga sempat memperlihatkan beberapa aksi bagus, tetapi secara keseluruhan terlalu lama memegang bola dan terlalu tidak efektif. (Sejak menit ke-46 Pulisic 6: banyak bergerak, menciptakan permainan, dan memaksa Trubin bekerja lewat tembakan berbahaya dari luar kotak penalti. Bertekad)

Cisse 5,5: mencoba menciptakan kepadatan di area tengah, tetapi dua gelandang bertahan Benfica menutup semua upayanya. Kurang terinspirasi dibanding penampilan-penampilan sebelumnya dan kondisi fisiknya juga belum 100%. Naik turun. (sejak menit ke-57 Saelemakers 6: jelas membawa lebih banyak imajinasi di belakang penyerang meski tanpa benar-benar berpengaruh)

Ramos 5: Goncalo, begini tidak bisa. Selalu terlambat menyambut umpan silang rekan-rekannya, kurang terlibat dalam permainan. Ia terlalu keras kepala bermain di luar kotak penalti. Tumpul.

Pelatih Amorim 5: sekali lagi susunan pemainnya benar-benar salah, kali ini pergantian pemain tidak cukup. Pelatih asal Portugal itu akhirnya justru membuat banyak kekacauan dan menelan kekalahan pertamanya, yang berat, sejak duduk di bangku pelatih AC Milan.