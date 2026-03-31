Pada 19 Januari lalu, Milan dan Olimpia Milan turut serta dalam pertemuan dengan NBA yang digelar di London. Di ibu kota Inggris tersebut, direncanakan pembentukan NBA Europe, sebuah liga basket yang bekerja sama dengan FIBA, sebagai alternatif bagi Euroleague yang sudah mulai terlihat tanda-tandanya sejak beberapa bulan terakhir. Dua belas kota besar masuk dalam 'daftar' sebagai peserta tetap—ditambah empat tim yang lolos berdasarkan prestasi olahraga (dari Liga Champions dan turnamen akhir musim)—dengan keterlibatan klub-klub top yang mendominasi dunia sepak bola seperti Manchester City dan Paris Saint-Germain (tanpa melupakan Real Madrid yang selalu menjadi klub multisport yang sukses di kedua cabang olahraga tersebut). Menurut informasi yang diperoleh, untuk Olimpia Milano hadir Ettore Messina dan Christos Stavropoulos, sedangkan untuk Milan hadir Massimo Calvelli, CEO International RedBird Development Group dan anggota dewan direksi Milan, serta Zlatan Ibrahimovic. Ini merupakan sinyal yang jelas bahwa RedBird dan Milan tertarik pada proyek yang direncanakan akan diluncurkan pada Oktober 2027.
Milan, batas waktu pendaftaran ke NBA Europe berakhir tengah malam ini: berikut ini kabar terbaru mengenai langkah-langkah yang diambil Cardinale
APA ITU NBA EUROPE
"Kita membayangkan kombinasi antara tim-tim yang sudah ada, tim-tim baru, dan klub sepak bola yang ingin berinvestasi juga di bidang bola basket," jelas Mark Tatum, wakil komisaris NBA yang menangani masalah ini, beberapa waktu lalu. “Bagi kami, ini adalah proyek jangka panjang, sebuah proyek yang akan terus berlanjut,” kata komisaris Adam Silver beberapa jam yang lalu kepada Gazzetta dello Sport dan media lainnya. Dalam pertemuan puncak di London, NBA memaparkan secara rinci tentang Liga Eropa yang baru, menjelaskan parameter ekonomi, cara kerja turnamen, dan persyaratan pengelolaan waralaba. Biaya masuk yang diminta kepada waralaba yang ingin bergabung dengan NBA Europe diperkirakan akan mencapai atau bahkan melebihi 500 juta dolar agar mereka menjadi pemilik bersama Liga (di mana NBA akan memegang 50%).
BATAS WAKTU
Waktu semakin sempit; siapa pun yang tertarik untuk bergabung dengan NBA Europe harus mengajukan tawarannya paling lambat tengah malam ini. Rencana Gerry Cardinale adalah mengajukan tawaran; Inter dan Olimpia juga turut serta dalam proses ini. Masih harus dilihat seperti apa tawaran yang akan diajukan, mengingat ada pembicaraan mengenai biaya sebesar 500 juta.
KERAGUAN
"Ketidakpastian tersebut sebagian bersifat ekonomi, karena RedBird sangat menyadari bahwa proyek ini memerlukan investasi awal yang besar—ada pembicaraan mengenai 'biaya pendaftaran' sebesar 500 juta—serta biaya operasional yang sangat tinggi. Sebagian lagi bersifat politis. NBA Europe selalu menjadi proyek bersama antara NBA dan FIBA, federasi bola basket internasional, yang berseberangan dengan Euroleague. Namun, dalam beberapa hari terakhir, banyak hal telah berubah. Adam Silver, komisaris NBA, telah menegaskan: "Kami yakin bahwa demi kebaikan bola basket Eropa, solusi terbaik adalah bekerja sama dengan Euroleague, dengan mencapai kesepakatan untuk pendekatan sistematis terhadap pertumbuhan." NBA Europe kemudian akan menjadi struktur dengan tiga pilar: NBA, FIBA, dan Euroleague," lapor La Gazzetta dello Sport