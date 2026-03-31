Milan, batas waktu pendaftaran ke NBA Europe berakhir tengah malam ini: berikut ini kabar terbaru mengenai langkah-langkah yang diambil Cardinale

Pada 19 Januari lalu, Milan dan Olimpia Milan turut serta dalam pertemuan dengan NBA yang digelar di London. Di ibu kota Inggris tersebut, direncanakan pembentukan NBA Europe, sebuah liga basket yang bekerja sama dengan FIBA, sebagai alternatif bagi Euroleague yang sudah mulai terlihat tanda-tandanya sejak beberapa bulan terakhir. Dua belas kota besar masuk dalam 'daftar' sebagai peserta tetap—ditambah empat tim yang lolos berdasarkan prestasi olahraga (dari Liga Champions dan turnamen akhir musim)—dengan keterlibatan klub-klub top yang mendominasi dunia sepak bola seperti Manchester City dan Paris Saint-Germain (tanpa melupakan Real Madrid yang selalu menjadi klub multisport yang sukses di kedua cabang olahraga tersebut). Menurut informasi yang diperoleh, untuk Olimpia Milano hadir Ettore Messina dan Christos Stavropoulos, sedangkan untuk Milan hadir Massimo Calvelli, CEO International RedBird Development Group dan anggota dewan direksi Milan, serta Zlatan Ibrahimovic. Ini merupakan sinyal yang jelas bahwa RedBird dan Milan tertarik pada proyek yang direncanakan akan diluncurkan pada Oktober 2027.