Dua pertandingan, nol menit. Chrstian Pulisic masih belum mengenakan seragam Milan pada 2026-27, dan berharap bisa melakukannya pada Minggu di Stadium, melawan Juventus. Sebuah lapangan yang sudah sangat ia kenal, yang pada masa lalu yang belum lama ini memberinya malam yang buruk: pada 5 Oktober 2025 ia gagal mengeksekusi tendangan penalti, dengan Milan tidak mampu memecah kebuntuan 0-0. Sebuah kesempatan yang terbuang, dalam musim yang secara olahraga terkutuk karena cedera. Yang terakhir terjadi di Piala Dunia, edema tulang di area pertemuan antara tibia dan fibula kaki kanan, yang membuatnya melewatkan pramusim dan memaksanya mengejar ketertinggalan.
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Milan, bagaimana kondisi Christian Pulisic? Keraguan Amorim, perpanjangan kontrak yang berada di ujung tanduk, kepemimpinan yang harus ditemukan kembali
Mulai dari baris kedua
Mantan pemain Chelsea dan Borussia Dortmund itu duduk di bangku cadangan saat kemenangan Jumat lalu melawan Venezia, tetapi dia belum siap. Hal itu dikonfirmasi Ruben Amorim dalam wawancara setelah pertandingan: "Dia punya talenta besar. Saya hanya harus mengelola beban kerja para pemain saya dan saat ini kami perlu menang. Jadi, bagi Pulisic sulit menemukan ruang, tetapi dia tetap pemain yang sangat penting bagi kami." Artinya, hingga saat ini dia memulai dari lapis kedua, di belakang Cisse dan Loftus-Cheek. Jersey starter tidak lagi terjamin, pemain Amerika itu bukan lagi sosok yang tak tergantikan. Dia harus merebut kembali tempatnya, tidak hidup dari apa yang telah dia lakukan hingga akhir 2025.
BELUM SIAP: CADANGAN SAAT MELAWAN JUVENTUS
Talenta tidak perlu diragukan, begitu pula soal apa yang bisa ia berikan kepada Amorim, tetapi untuk saat ini, meski masalah fisiknya sudah teratasi, ia belum berada dalam kondisi untuk bermain, untuk menjadi nilai tambah. Melawan Juventus ia tidak akan menjadi starter, ia bisa saja bermain beberapa menit pada babak kedua, tetapi bahkan dalam hal ini pun belum ada kepastian. Banyak hal akan bergantung pada jalannya pertandingan, persis seperti yang terjadi pada laga terakhir di Meazza melawan Venezia, ketika AC Milan baru menemukan gol 2-0 pada akhir laga. Sepakbola Amorim yang sangat menguras tenaga tidak mengenal anak emas, yang bermain adalah mereka yang dalam kondisi baik, mereka yang bisa membuat perbedaan. Pulisic saat ini belum siap.
Kepemimpinan yang harus ditemukan kembali, perpanjangan kontrak masih jauh
Kehilangan Leao, yang dilepas secara permanen ke Galatasaray, Milan mencari pemimpin-pemimpin baru di lini serang. Pulisic punya segala hal untuk kembali menjadi sosok itu, setelah musim panas yang rumit, di mana bursa transfer menjadi gangguan. New York FC, klub Major League Soccer, mencoba membawanya ke Amerika Serikat, tetapi dari pihak Milan tak pernah ada lampu hijau. Pulisic menjadi pusat proyek olahraga dan komersial Cardinale, yang dalam beberapa pekan ke depan akan membahas langsung soal perpanjangan kontrak: kontraknya habis pada 2027, tuntutan provokatif dari agen sang pemain adalah gaji - tulisLa Gazzetta dello Sport - dilipatgandakan, dari 4 menjadi 8 juta euro bersih. Bisa jadi kedua pihak mampu menemukan kesepakatan di tengah jalan, tetapi Milan pertama-tama mengharapkan jawaban di atas lapangan.
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