Milan, bagaimana kondisi Christian Pulisic? Keraguan Amorim, perpanjangan kontrak yang berada di ujung tanduk, kepemimpinan yang harus ditemukan kembali

Talenta tidak perlu diragukan, begitu pula soal apa yang bisa ia berikan kepada Amorim, tetapi untuk saat ini, meski masalah fisiknya sudah teratasi, ia belum berada dalam kondisi untuk bermain, untuk menjadi nilai tambah. Melawan Juventus ia tidak akan menjadi starter, ia bisa saja bermain beberapa menit pada babak kedua, tetapi bahkan dalam hal ini pun belum ada kepastian. Banyak hal akan bergantung pada jalannya pertandingan, persis seperti yang terjadi pada laga terakhir di Meazza melawan Venezia, ketika AC Milan baru menemukan gol 2-0 pada akhir laga. Sepakbola Amorim yang sangat menguras tenaga tidak mengenal anak emas, yang bermain adalah mereka yang dalam kondisi baik, mereka yang bisa membuat perbedaan. Pulisic saat ini belum siap.



