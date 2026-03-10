Milan, bagaimana cara meningkatkan pertahanan terbaik di Eropa? Gila, peluang nyata, semua nama ada di daftar

Kemenangan di Derby, selisih poin yang berkurang menjadi tujuh poin, dan akhir musim yang masih bisa memberikan kepuasan bagi Milan asuhan Massimiliano Allegri.

Tim Rossoneri keluar dengan semangat yang tinggi, masih percaya pada kemungkinan - meskipun sulit dan hanya berhasil dalam beberapa kesempatan dalam sejarah Serie A - untuk mengejar Inter dan mempertaruhkan semua kartunya dalam perebutan Scudetto.

Babak akhir musim ini akan memberikan semua jawaban yang kita cari, tetapi - sementara itu - di kantor Via Aldo Rossi, mereka sudah mulai merencanakan masa depan skuad Milan, dengan fokus pada lini pertahanan yang, setidaknya secara numerik, membutuhkan penguatan signifikan menjelang musim depan.