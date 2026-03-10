Goal.com
Live
Grafica Calciomercato Gila Milan 2025 16.9Calciomercato/Getty Images
Gabriele Stragapede

Diterjemahkan oleh

Milan, bagaimana cara meningkatkan pertahanan terbaik di Eropa? Gila, peluang nyata, semua nama ada di daftar

Solusi untuk musim panas untuk paket pelatihan Rossoneri yang tertunda, kini yang terbaik di seluruh Eropa.

Kemenangan di Derby, selisih poin yang berkurang menjadi tujuh poin, dan akhir musim yang masih bisa memberikan kepuasan bagi Milan asuhan Massimiliano Allegri.

Tim Rossoneri keluar dengan semangat yang tinggi, masih percaya pada kemungkinan - meskipun sulit dan hanya berhasil dalam beberapa kesempatan dalam sejarah Serie A - untuk mengejar Inter dan mempertaruhkan semua kartunya dalam perebutan Scudetto.

Babak akhir musim ini akan memberikan semua jawaban yang kita cari, tetapi - sementara itu - di kantor Via Aldo Rossi, mereka sudah mulai merencanakan masa depan skuad Milan, dengan fokus pada lini pertahanan yang, setidaknya secara numerik, membutuhkan penguatan signifikan menjelang musim depan.

  • JUMLAH PEMAIN BELAKANG YANG TERSEDIA SANGAT SEDIKIT

    Secara numerik, seperti yang kita bahas. Dalam hal pemain dan elemen yang tersedia, dalam situasi saat ini, pelatih Allegri hanya dapat mengandalkan tiga pemain yang menjadi starter dalam derby melawan Inter: De Winter, Tomori, dan Pavlovic.

    Faktanya, Matteo Gabbia sedang dalam proses pemulihan dari operasi hernia inguinalis yang didiagnosis beberapa hari lalu dan akan absen setidaknya hingga pertandingan setelah jeda untuk tim nasional.

    Di sisi lain, Odogu hanya bermain selama 15 menit secara total antara Verona di liga (4) dan Lecce di Coppa Italia (11). Usia mudanya mengharuskan dia menjalani proses pertumbuhan yang terarah, dan kemungkinan besar dia jarang akan digunakan dalam fase akhir ini, sebelum dipinjamkan ke klub lain pada musim depan.

    • Iklan

  • PERTAHANAN TERBAIK DI EROPA

    Namun, meskipun jumlah pemainnya terbatas, Allegri tetap mampu memberikan pengaruh dan visinya pada lini pertahanan: data yang perlu disebutkan adalah perbedaan yang signifikan dibandingkan musim lalu di bawah asuhan Paulo Fonseca dan kemudian Sergio Conceicao, karena Milan - hingga saat ini - memiliki pertahanan terbaik di Eropa.

    Berkat gawang yang tak terkalahkan yang dicatat oleh Maignan melawan Cremonese dan Inter, Rossoneri tetap bertahan dengan 20 gol yang dicetak dalam 28 pertandingan liga, menjadi pertahanan terbaik di seluruh Serie A, mengungguli Roma dan Como di klasemen dengan 21 gol. Namun, data ini tidak hanya berlaku untuk liga Italia, karena Milan adalah pertahanan yang paling sedikit kebobolan di antara lima liga utama Eropa.

    Berikut ini adalah peringkatnya.

    • Milan: 20
    • Lens: 21
    • Arsenal: 22
    • Real Madrid: 23
    • Bayern Munich: 24

  • BAGAIMANA CARA MENINGKATKAN? ADA GILA

    Statistik ini sebenarnya tidak mengejutkan, mengingat Allegri selalu membangun kemenangan timnya berdasarkan pertahanan yang kompak dan seimbang: ketangguhan, konsentrasi, dan kesadaran akan bahaya adalah kunci utama pertahanan ala Allegri.

    Namun, pelatih asal Livorno itu sendiri sebenarnya mengharapkan tambahan pemain dari bursa transfer Januari untuk lini belakangnya, dan musim panas mendatang mungkin menjadi waktu yang tepat untuk mendatangkan bek tengah baru ke Milan.

    Untuk meningkatkan pertahanan yang sudah berada di puncak Eropa, kantor di Via Aldo Rossi selalu memikirkan Mario Gila, yang kontraknya dengan Lazio akan berakhir pada 2027. Bek tengah Biancoceleste ini selalu berada di puncak daftar keinginan direktur olahraga Igli Tare: saat ini, tidak ada tanda-tanda perpanjangan kontrak dengan klub ibu kota dan Rossoneri dapat memanfaatkan situasi ini dengan mengajukan tawaran kepada Lotito selama bursa transfer musim panas mendatang.

    Kemungkinan kehilangan pemain ini secara gratis adalah faktor yang perlu dipertimbangkan, dan dengan harga yang tepat, presiden Biancocelesti dapat benar-benar mempertimbangkan untuk melepasnya: angka yang tepat mungkin sekitar 15/20 juta euro, mengingat Real Madrid masih memiliki 50% hak atas penjualan kembali bek Spanyol kelahiran 2000 ini di masa depan.

  • TUJUAN LAINNYA

    Gila, oleh karena itu, adalah nama yang disepakati oleh semua pihak, baik manajemen maupun staf teknis Rossoneri, tetapi dia bukan satu-satunya profil yang diselidiki dan dipantau oleh Milan.

    Kandidat Gatti dari Juventus (yang dinilai sekitar 25 juta euro) masih ada, begitu juga dengan Dragusin dari Tottenham, Aké dari Manchester City, dan Gomez dari Liverpool.

    Pemain yang berbeda, pengalaman yang berbeda, karakteristik yang tidak sama, tetapi semuanya bersatu dalam daftar Rossoneri untuk pertahanan mulai Juni mendatang. Pertahanan yang saat ini merupakan yang terbaik di Eropa, tetapi membutuhkan - di masa depan - penguatan penting untuk terus tampil baik di Italia dan kembali kompetitif di Eropa, jika lolos ke edisi berikutnya Liga Champions.

Serie A
Lazio crest
Lazio
LAZ
AC Milan crest
AC Milan
MIL
0