Milan, awal baru bagi Nkunku: apa yang berubah dari Allegri ke Amorim dan skenario baru di bursa transfer

Saat ini situasinya tampak sangat berbeda, karena Nkunku baru saja melewati musim yang sulit yang bahkan membuatnya kehilangan kesempatan dipanggil ke Piala Dunia, padahal sebelumnya ia secara konsisten menjadi bagian dari persiapan tim di bawah asuhan Didier Deschamps; dan saat ini belum terlihat ada klub yang bersedia mengeluarkan dana besar – penyerang ini juga menerima gaji sebesar 5 juta euro bersih ditambah bonus hingga tahun 2030 – untuk seorang pemain yang harus dibangun kembali setelah masa-masa yang sangat mengecewakan di Chelsea dan musim yang rumit bersama Rossoneri. Musim baru Milan telah dimulai, dan bagi Nkunku, hari ini pun bisa menjadi awal yang baru.