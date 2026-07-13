Christopher Nkunku yang benar-benar baru inilah yang tampil di awal musim 2026/2027 dengan tekad kuat untuk membalas dendam setelah musim pertamanya bersama Rossoneri yang jauh dari harapan. Tiba pada hari-hari terakhir musim panas lalu, dalam kondisi yang jelas belum prima karena tidak mengikuti pramusim bersama Chelsea, penyerang kelahiran 1998 ini mencatatkan 7 gol dan 3 assist dalam 32 penampilan di Serie A, namun dengan performa yang sangat naik-turun. Foto-foto yang beredar di internet yang memperlihatkan Nkunku dalam kondisi fisik prima setelah menjalani latihan khusus selama musim panas langsung memberikan kesan bahwa mantan pemain Paris Saint-Germain dan Leipzig asal Prancis ini ingin menjadi nilai tambah bagi Milan asuhan Rubén Amorim.
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Milan, awal baru bagi Nkunku: apa yang berubah dari Allegri ke Amorim dan skenario baru di bursa transfer
KESEMPATAN BESAR
Terlepas dari kesulitan yang dialaminya dari segi taktik dan kontinuitas penampilan di bawah asuhan Massimiliano Allegri, Nkunku kini berpeluang memainkan peran yang jauh lebih sentral di Rossonero seiring kedatangan mantan pelatih Sporting Lisbon dan Manchester United ke bangku cadangan, yang dalam formasi 3-4-2-1-nya mempertimbangkan dan mampu memaksimalkan kehadiran dua gelandang serang yang menggunakan kaki non-dominan di belakang penyerang tengah. Dengan Pulisic yang baru saja pulih dari kelelahan fisik dan mental akibat Piala Dunia yang berakhir tanpa prestasi gemilang—dan yang juga meninggalkan cedera retak mikro pada tulang tibia yang akan membuatnya absen selama beberapa minggu—pemain asal Prancis ini benar-benar memiliki peluang besar untuk mencuri perhatian dan mencoba meyakinkan Amorim selama pramusim serta naik peringkat dalam hierarki tim.
JANUARI SUDAH LAMA BERLALU
Mengingat Milan berencana untuk menambah kekuatan di area lapangan tersebut dengan mendatangkan seorang pemain berkaki kiri, dan bahwa ada pemain andalan seperti Rafael Leao yang dipastikan akan hengkang, nasib Christopher Nkunku kali ini mungkin tidak bergantung pada tawaran-tawaran yang mungkin muncul selama bursa transfer musim panas. Pada Januari lalu, pemain kelahiran 1998 ini menjadi incaran serius Fenerbahçeyang saat itu dilatih oleh Domenico Tedesco—pengagum beratnya sekaligus mantan pelatihnya di Leipzig—dan Milan akan melepasnya tanpa terlalu menyesal jika ada tawaran mendekati 37 juta euro ditambah bonus yang baru akan dibayarkan pada musim panas 2025.
APA SAJA YANG TELAH BERUBAH
Saat ini situasinya tampak sangat berbeda, karena Nkunku baru saja melewati musim yang sulit yang bahkan membuatnya kehilangan kesempatan dipanggil ke Piala Dunia, padahal sebelumnya ia secara konsisten menjadi bagian dari persiapan tim di bawah asuhan Didier Deschamps; dan saat ini belum terlihat ada klub yang bersedia mengeluarkan dana besar – penyerang ini juga menerima gaji sebesar 5 juta euro bersih ditambah bonus hingga tahun 2030 – untuk seorang pemain yang harus dibangun kembali setelah masa-masa yang sangat mengecewakan di Chelsea dan musim yang rumit bersama Rossoneri. Musim baru Milan telah dimulai, dan bagi Nkunku, hari ini pun bisa menjadi awal yang baru.
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