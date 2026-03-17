Apa yang menjadi pemicu terakhir? Musim Rafael Leao bisa dibilang naik-turun, untuk tidak menyebutnya lebih keras: di satu sisi, sering dibicarakan tentang seorang nomor 10 yang lebih bertanggung jawab, konsisten, dan menjadi pemimpin, namun tak sedikit pula penampilannya yang kurang memuaskan dan, seperti pada pertandingan yang kalah di Olimpico melawan Lazio, insiden-insiden yang tentu saja tidak disukai di Via Aldo Rossi. Tidak ada denda atau teguran resmi, namun La Gazzetta dello Sport bahkan menulis hari ini bahwa para petinggi Rossoneri siap mendengarkan tawaran apa pun yang akan datang pada musim panas ini untuk pemain asal Portugal tersebut.
Milan, apakah Nusa menjadi pengganti Leao? Penilaian dari Rossoneri dan Leipzig, apa yang mungkin terjadi di bursa transfer
HARGA YANG TEPAT
Seperti yang dilaporkan La Rosea, dalam kontrak Leao terdapat klausul pelepasan sebesar 170 juta euro, namun tentu saja Milan juga akan mempertimbangkan tawaran yang jauh lebih rendah, mungkin sekitar 80 juta euro: dari mana tawaran tersebut bisa datang, untuk seorang pemain yang saat ini sulit dikategorikan sebagai salah satu yang terbaik di bursa transfer? Mungkin dari beberapa klub Liga Premier atau dari Arab Saudi. Dalam semua ini, perlu diingat bahwa tawaran tersebut harus disetujui tidak hanya oleh Milan, tetapi juga oleh pemain bernomor punggung 10-nya.
IDEA NUSA
Baru setelah Leao hengkang—hal yang masih harus dievaluasi dan dilihat perkembangannya—Milan diperkirakan akan mencari penggantinya di bursa transfer. Profil yang dicari tampaknya lebih condong ke sayap daripada penyerang, peran yang telah diciptakan ulang oleh Allegri untuk pemain asal Portugal tersebut musim ini. La Gazzetta menyebut nama Antonio Nusa, pemain Norwegia kelahiran 2005 dari Leipzig yang telah tampil gemilang dalam dua pertandingan melawan Italia di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dimenangkan tepat di depan tim Azzurri. Jika tim Jerman tersebut gagal lolos ke Liga Champions musim depan (saat ini mereka berada di peringkat kelima, tertinggal 3 poin dari Hoffenheim dan Stuttgart), mereka mungkin akan mempertimbangkan peluang untuk mendapatkan dana.
MUSIM DAN HARGA NUSA
Nusa diperkirakan bernilai sekitar 35 juta euro: ia telah mencetak 2 gol dan 2 assist dalam 23 penampilan di liga bersama Leipzig musim ini, ditambah 1 gol dan 1 assist dalam 4 pertandingan DFB Pokal, piala nasional Jerman.