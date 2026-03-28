Milan, apakah lini serang akan tampil lengkap saat melawan Napoli? Mulai dari kembalinya Leao hingga semangat Gimenez, apa saja yang terungkap mengenai keputusan Allegri

Tapi mari kita selesaikan satu per satu dan ikuti urutannya.

Poin pertama, yang mungkin paling rumit, berkaitan dengan kondisi Rafael Leao. Pemain nomor 10 asal Portugal ini, setelah berkonsultasi dengan seorang spesialis di Portugal, kembali terbang ke tanah airnya untuk menjalani program pemulihan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhannya bersama beberapa pelatih, dengan tujuan untuk kembali 100% secepat mungkin dan siap untuk pertandingan di Napoli setelah absen dalam pertandingan kandang terakhir di San Siro melawan Torino.

Penyerang Portugal ini, yang selama berbulan-bulan menderita ketidaknyamanan pada otot adduktor kanan dan pubalgia, benar-benar gigih berjuang demi kepentingan Rossoneri, dan masa jeda kompetisi—di mana ia dicoret dari skuad Portugal karena secara fisik tidak mampu bermain - bertepatan dengan kesempatan untuk menikmati jeda singkat guna mengisi ulang energi, mengatasi segala jenis masalah fisik, dan memberikan segalanya untuk akhir musim ini bersama Milan.

Klub di Via Aldo Rossi memantau pemainnya dari jauh dan menunggunya, sesuai rencana, saat latihan kembali dimulai pada Rabu sore - mengingat tiga hari istirahat yang diberikan Allegri - di Milanello. Semuanya akan bergantung pada minggu depan, namun jika pemulihannya berjalan lancar, Leao berpeluang untuk tampil sejak menit pertama di Maradona; sebaliknya, kehadirannya akan tetap diragukan hingga menit-menit terakhir.

Prosesnya akan dilakukan dengan hati-hati, namun semua pihak berharap dapat berkumpul kembali untuk memberikan sinyal yang jelas kepada liga, pada akhir musim, dan menuju masa depan yang masih ingin diwarnai dengan warna merah-hitam, sambil melanjutkan pembicaraan awal untuk memperbarui kontrak yang akan berakhir pada 30 Juni 2028.