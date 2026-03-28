Gabriele Stragapede

Milan, apakah lini serang akan tampil lengkap saat melawan Napoli? Mulai dari kembalinya Leao hingga semangat Gimenez, apa saja yang terungkap mengenai keputusan Allegri

Untuk pertama kalinya musim ini, pelatih AC Milan akan memiliki kesempatan untuk menurunkan barisan penyerang yang lengkap.

Kesempatan yang telah lama dinantikan Massimiliano Allegri tampaknya benar-benar sudah di ambang terwujud. Meskipun perhatian seluruh bangsa tertuju pada timnas Italia asuhan Gennaro Gattuso—yang menanti final playoff melawan Bosnia untuk mengetahui apakah, akhirnya, setelah 12 tahun, Azzurri berhasil kembali berlaga di fase final Piala Dunia—jangan lupa bahwa, setelah jeda, Serie A akan menghadapi salah satu putaran paling menentukan di akhir musim ini: hari Paskah akan didedikasikan untuk pertandingan besar antara Inter dan Roma, sementara hari berikutnya - pada hari Paskah kedua - seluruh perhatian akan tertuju pada Stadion Diego Armando Maradona untuk pertandingan besar antara Napoli dan Milan.

Dan di kubu Rossoneri, konsentrasi pelatih asal Livorno itu sudah berada di puncaknya, mengingat ini akan menjadi pertandingan penentu dalam perburuan Liga Champions dan dapat benar-benar menentukan siapa yang sebenarnya menjadi penantang utama Inter dalam perjalanan panjang menuju perebutan Scudetto.

Namun, Allegri dapat mengandalkan senjata untuk laga besar di Campania yang belum pernah ia gunakan sepanjang musim ini.

  • SERANGAN TOTAL?

    Untuk pertama kalinya sepanjang musim ini, Milan akhirnya bisa mengandalkan seluruh lini serangnya secara lengkap: Leao, Gimenez, Pulisic, Nkunku, dan Fullkrug. Berkat kedatangan penyerang nomor 9 asal Jerman—yang masa depannya tampaknya jauh dari Milan—pada Januari lalu, serta cedera panjang yang membuat penyerang nomor 7 asal Meksiko absen, kini pelatih tim Milan tersebut akan dapat kembali, saat latihan dimulai kembali di Milanello yang dijadwalkan pada Rabu ini, dengan seluruh pemain serangnya siap bertanding, sehingga memberikan kesempatan kepada Allegri untuk memilih siapa yang akan dipercaya untuk mengisi dua posisi starter dalam formasi 3-5-2-nya (kecuali jika ada perubahan taktik ke formasi 4-3-3 sejak awal) dalam pertandingan krusial di Napoli.

  • LEAO SEDANG BEKERJA UNTUK MENGHADIRKANNYA

    Tapi mari kita selesaikan satu per satu dan ikuti urutannya.

    Poin pertama, yang mungkin paling rumit, berkaitan dengan kondisi Rafael Leao. Pemain nomor 10 asal Portugal ini, setelah berkonsultasi dengan seorang spesialis di Portugal, kembali terbang ke tanah airnya untuk menjalani program pemulihan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhannya bersama beberapa pelatih, dengan tujuan untuk kembali 100% secepat mungkin dan siap untuk pertandingan di Napoli setelah absen dalam pertandingan kandang terakhir di San Siro melawan Torino.

    Penyerang Portugal ini, yang selama berbulan-bulan menderita ketidaknyamanan pada otot adduktor kanan dan pubalgia, benar-benar gigih berjuang demi kepentingan Rossoneri, dan masa jeda kompetisi—di mana ia dicoret dari skuad Portugal karena secara fisik tidak mampu bermain - bertepatan dengan kesempatan untuk menikmati jeda singkat guna mengisi ulang energi, mengatasi segala jenis masalah fisik, dan memberikan segalanya untuk akhir musim ini bersama Milan.

    Klub di Via Aldo Rossi memantau pemainnya dari jauh dan menunggunya, sesuai rencana, saat latihan kembali dimulai pada Rabu sore - mengingat tiga hari istirahat yang diberikan Allegri - di Milanello. Semuanya akan bergantung pada minggu depan, namun jika pemulihannya berjalan lancar, Leao berpeluang untuk tampil sejak menit pertama di Maradona; sebaliknya, kehadirannya akan tetap diragukan hingga menit-menit terakhir.

    Prosesnya akan dilakukan dengan hati-hati, namun semua pihak berharap dapat berkumpul kembali untuk memberikan sinyal yang jelas kepada liga, pada akhir musim, dan menuju masa depan yang masih ingin diwarnai dengan warna merah-hitam, sambil melanjutkan pembicaraan awal untuk memperbarui kontrak yang akan berakhir pada 30 Juni 2028.

  • KESEMPATAN BAGI GIMENEZ

    Bagi Allegri, menyusun skuad penyerang yang lengkap merupakan misi yang juga bergantung pada kondisi fisik dan perkembangan pemulihan Santiago Gimenez. El Bebote, yang kembali bermain selama beberapa menit melawan Torino setelah benar-benar pulih dari cedera pergelangan kaki yang memaksanya menjalani operasi dan absen dari lapangan selama berbulan-bulan, ingin kembali ke Milan dan tampil dalam kondisi 100% untuk Piala Dunia di kandang sendiri.

    Dari seluruh lingkungan Rossonero, terdeteksi suasana yang positif dan pemain asal Meksiko ini pasti akan dipanggil untuk pertandingan melawan Napoli. Mengenai dirinya, pelatih Rossonero tampaknya memiliki gambaran yang jelas di benaknya, gambaran yang juga berkembang dari tes-tes awal beberapa hari ini - termasuk pertandingan internal melawan Milan Futuro - di mana mantan pemain Feyenoord ini tampil dan menunjukkan kondisi fisik yang baik.

    Dalam beberapa hari ini, di Milanello, ia akan melanjutkan program pemulihannya untuk mencapai pemulihan penuh dan, siapa tahu, bahkan berpotensi membuat pelatihnya bingung dalam menentukan pilihan untuk pertandingan melawan tim asuhan Antonio Conte.

  • PULISIC SATU-SATUNYA YANG TIDAK DIRAGUKAN

    Namun, meskipun dua keraguan tersebut akan terjawab pada pekan depan, ada satu hal yang sudah pasti di benak Allegri menjelang laga melawan Napoli: Christian Pulisic. Penyerang asal Amerika Serikat ini—yang dijadwalkan tampil dalam laga persahabatan malam ini melawan Belgia bersama rekan-rekannya Saelemaekers dan De Winter—kemungkinan besar adalah satu-satunya pemain yang dipastikan akan menjadi starter sejak menit pertama dalam pertandingan di Stadion Maradona.

    Namun, bagi mantan pemain Chelsea dan Borussia Dortmund ini sendiri, pertandingan mendatang merupakan kesempatan penting yang tak boleh diremehkan: di San Siro, saat melawan Torino, ia kembali memberikan assist untuk Milan musim ini, namun puasa golnya telah berlangsung sepanjang tahun 2026, dengan gol terakhirnya dicetak di kandang saat menang 3-0 atas Verona pada 28 Desember.

    Pulisic ingin kembali mencetak gol dan mengakhiri masa sulit ini yang ditandai dengan tidak adanya satu gol pun, dan kesempatan yang diberikan oleh pertandingan besar seperti melawan Napoli terlalu sayang untuk dilewatkan.

  • NKUNKU BERUSAHA UNTUK BANGKIT KEMBALI, FULLKRUG TERGESER DALAM PILIHAN

    Terakhir, yang saat ini berada di urutan paling bawah dalam hierarki tim, adalah Cristopher Nkunku dan Niclas Fullkrug.

    Keduanya, berdasarkan situasi saat ini, akan memulai dari bangku cadangan, namun mereka bisa memanfaatkan kemungkinan absennya Leao untuk memperebutkan posisi starter di samping Pulisic. Kedua penyerang ini dituntut untuk memberikan sinyal penting di akhir musim ini, sebelum memasuki bursa transfer yang kemungkinan besar tidak akan memperpanjang kontrak pemain Jerman tersebut dan menempatkan pemain Prancis itu dalam daftar pemain yang mungkin hengkang.

    Rencana Allegri adalah mempertahankan mereka sebagai opsi cadangan yang bisa dimainkan selama pertandingan untuk mengubah sistem atau filosofi taktis, namun banyak hal akan bergantung pada kondisi fisik mereka setelah jeda tim nasional ini dan kondisi Leao saat kembali ke Pusat Latihan Carnago.

  • PILIHAN YANG TERSEDIA

    Pada dasarnya, apa saja pilihan Allegri untuk menghadapi Napoli?

    Pada dasarnya ada dua opsi yang bisa diambil: jika Leao dalam kondisi baik, ia akan bermain sejak menit pertama bersama Pulisic, mengulang formasi taktis yang digunakan di Olimpico saat melawan Lazio, dengan tujuan memberikan sinyal penting; jika, sebaliknya, kondisi pemain Portugal tersebut tidak memungkinkan dirinya untuk menjadi starter dalam duet penyerang, maka rekan duet sang pemain Amerika akan dipilih dari antara Gimenez, Nkunku, dan Fullkrug, dengan dua yang terakhir kemungkinan lebih diutamakan daripada pemain Meksiko tersebut yang mungkin belum memiliki stamina untuk bermain penuh 90 menit.

