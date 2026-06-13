Milan, apakah Amorim akan menggeser Jaissle dari kursi pelatih? Pelatih asal Portugal itu menjadi favorit setelah melakukan kontak baru dengan Rossoneri

Di kubu Milan, proses pencarian pelatih untuk musim depan terus berlanjut. Kemungkinan penunjukan Ralf Rangnick sebagai direktur olahraga telah pupus, dan kini Zlatan Ibrahimovic serta Gerry Cardinale sedang mencari sosok yang akan memimpin Rossoneri pada musim depan.

Nama yang mulai mencuat, setelah pertemuan di London pada Jumat, 12 Juni, tampaknya adalah Matthias Jaissle, yang sangat disukai oleh Ibrahimovic. Namun, klausul sebesar enam juta euro menjadi masalah, sehingga dalam beberapa jam terakhir Ruben Amorim tampaknya telah melesat ke posisi terdepan, seperti dilaporkan oleh Gazzetta dello Sport.