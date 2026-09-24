Kisah Fikayo Tomori menjadi salah satu cerita paling luar biasa sepanjang musim panas lalu. Milan sudah menunjukkan jalan keluar kepadanya dan kemudian juga memisahkannya di Milanello atas kehendak Gerry Cardinale, terutama, lalu juga Ruben Amorim, sebelum kemudian buru-buru memasukkannya kembali pada 2 September karena gagal merampungkan satu pun rekrutan last minute di lini belakang. Semua itu terjadi ketika sang pemain terbang ke London, dengan izin klub, untuk mencari solusi bersama keluarganya dan para agennya. Pada akhirnya, dia yang terbukti benar dengan tetap bertahan di tempat yang memang ingin dia tinggali: Milan.
Milan, apa yang terjadi sekarang dengan Tomori? Bek yang kontraknya akan habis itu akan kembali ke lapangan untuk jadwal padat pada Oktober
APA YANG TERJADI
Tomori masih belum menjalani debutnya musim ini dan pertandingan terakhirnya adalah pada 24 Mei lalu, saat kekalahan kandang yang mencengangkan dari Cagliari memastikan kegagalan finis di empat besar klasemen dan, dengan demikian, gagal lolos ke Liga Champions. Tanggal itu juga menandai titik balik negatif dalam hubungan antara Tomori dan Milan: Allegri sendiri sudah menyoroti penampilannya yang buruk pada akhir musim serta sikap-sikap yang tidak disukai dalam latihan. Gerry Cardinale, setelah mendengarkan laporan yang datang dari Milanello, memasukkan bek Inggris itu ke dalam daftar pihak yang bertanggung jawab atas kegagalan olahraga musim lalu: itulah sebabnya ia langsung dimasukkan ke bursa transfer.
APA YANG TERJADI SEKARANG
Sejak hari pemulihannya hingga hari ini, Tomori selalu masuk dalam daftar pemain yang dipanggil, tetapi belum pernah sekali pun menginjakkan kaki di lapangan. Namun, perhatian tertuju pada kembalinya setelah jeda, ketika jadwal AC Milan akan memaksa Amorim melakukan banyak rotasi: Rossoneri akan menjalani total 7 pertandingan dalam 30 hari. Tomori seharusnya sudah bermain di Salzburg pada ajang Europa League pada 15 Oktober mendatang, tetapi tidak menutup kemungkinan ia juga akan dimainkan dalam pertandingan Serie A lainnya. Saat ini, bek Inggris itu memberikan jaminan yang lebih besar dibanding Filippo Terracciano, yang sempat mendapatkan kesempatannya saat melawan Benfica tetapi gagal memanfaatkannya.
Absen hingga akhir musim
Setelah berurutan menolak Fulham, Coventry, West Ham, dan menunggu Aston Villa yang tak kunjung datang, Tomori mewujudkan apa yang menjadi rencananya: bertahan di Milan. Namun, pada kenyataannya ini justru akan menjadi bulan-bulan terakhir dari sebuah petualangan yang, di tengah pasang surut, membekas sangat dalam dalam karier mantan pemain Chelsea itu: kontrak yang berakhir pada Juli tidak akan diperpanjang.
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