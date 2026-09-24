Tomori masih belum menjalani debutnya musim ini dan pertandingan terakhirnya adalah pada 24 Mei lalu, saat kekalahan kandang yang mencengangkan dari Cagliari memastikan kegagalan finis di empat besar klasemen dan, dengan demikian, gagal lolos ke Liga Champions. Tanggal itu juga menandai titik balik negatif dalam hubungan antara Tomori dan Milan: Allegri sendiri sudah menyoroti penampilannya yang buruk pada akhir musim serta sikap-sikap yang tidak disukai dalam latihan. Gerry Cardinale, setelah mendengarkan laporan yang datang dari Milanello, memasukkan bek Inggris itu ke dalam daftar pihak yang bertanggung jawab atas kegagalan olahraga musim lalu: itulah sebabnya ia langsung dimasukkan ke bursa transfer.