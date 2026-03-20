Milan, apa yang terjadi di kawasan San Francesco di San Donato? Mulai dari proyek-proyek, gugatan ke Pengadilan Administrasi Regional (TAR), hingga masalah kerusakan lingkungan

Keputusan Milan untuk kembali berupaya mengakuisisi kawasan San Siro telah, tak terelakkan, membawa perubahan pada proyek lain yang digagas Red Bird: pembangunan stadion mandiri di kawasan San Francesco, San Donato Milanese.

Hingga saat ini, pemilik asal Amerika yang memegang mayoritas saham klub di via Aldo Rossi tersebut telah menginvestasikan 55 juta euro, sebelum akhirnya Perjanjian Program yang telah ditandatangani ditangguhkan.

Untuk memahami apa yang sedang terjadi, kita perlu melihat ke belakang: proyek stadion baru Milan di kawasan San Francesco di San Donato Milanese telah dihentikan oleh Pengadilan Administrasi Regional (TAR) Lombardia pada Oktober 2025. Putusan tersebut membatalkan keputusan tahun 2021 yang mengubah fungsi kawasan tersebut, dengan menetapkan sebagian besar lahan sebagai area hijau, sehingga membuat proyek awal menjadi tidak sah.