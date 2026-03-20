Goal.com
Live
Italy Daily Life 2023Getty Images News

Diterjemahkan oleh

Milan, apa yang terjadi di kawasan San Francesco di San Donato? Mulai dari proyek-proyek, gugatan ke Pengadilan Administrasi Regional (TAR), hingga masalah kerusakan lingkungan

Setelah Partai Hijau mengajukan banding ke Pengadilan Administrasi Regional (Tar), proyek Milan untuk kawasan San Francesco di San Donato kini terhenti

Keputusan Milan untuk kembali berupaya mengakuisisi kawasan San Siro telah, tak terelakkan, membawa perubahan pada proyek lain yang digagas Red Bird: pembangunan stadion mandiri di kawasan San Francesco, San Donato Milanese.

Hingga saat ini, pemilik asal Amerika yang memegang mayoritas saham klub di via Aldo Rossi tersebut telah menginvestasikan 55 juta euro, sebelum akhirnya Perjanjian Program yang telah ditandatangani ditangguhkan.

Untuk memahami apa yang sedang terjadi, kita perlu melihat ke belakang: proyek stadion baru Milan di kawasan San Francesco di San Donato Milanese telah dihentikan oleh Pengadilan Administrasi Regional (TAR) Lombardia pada Oktober 2025. Putusan tersebut membatalkan keputusan tahun 2021 yang mengubah fungsi kawasan tersebut, dengan menetapkan sebagian besar lahan sebagai area hijau, sehingga membuat proyek awal menjadi tidak sah.

  • GAMBARAN SITUASI

    Pengadilan menghentikan proses tersebut menyusul gugatan yang diajukan oleh warga dan Komite "No Stadio", yang mempertanyakan peruntukan sebagian besar lahan (sekitar 45.000 m² dari total luas yang jauh lebih besar). Gugatan tersebut terutama diajukan oleh Partai Hijau dan kemudian dikabulkan oleh Pengadilan Administrasi Regional (TAR).

    Pada Januari 2026, Pemerintah Kota mengumumkan penolakan perjanjian program, yang secara efektif menghentikan pengembangan proyek utama stadion.

    Pemerintah Kota San Donato, menurut informasi yang diperoleh redaksi kami, saat ini berada dalam tahap menunggu terkait beberapa evaluasi dan berharap agar banding yang diajukan oleh Partai Hijau segera diklarifikasi. Tujuannya tetap sama: mengevaluasi dan mendiskusikan proyek yang serius yang dapat membawa manfaat bagi masyarakat dan kekuatan ekonomi Kota itu sendiri.



    • Iklan

  • DAERAH YANG TELAH DIRENOVASI

    Pada 10 Juni 2024, sekitar dua tahun yang lalu, telah diluncurkan kegiatan pembersihan menyeluruh di kawasan San Francesco di San Donato Milanese: pekerjaan tersebut meliputi pemotongan rumput, pembersihan sampah, dan pemasangan pagar. Sebuah proyek penting yang, terlepas dari protes para aktivis lingkungan dan warga mengenai dampak ekologisnya, juga telah membawa pada revitalisasi kawasan luas yang sebelumnya dilanda ketidaknyamanan dan peredaran narkoba.

    Risiko utama dari fase kebuntuan ini adalah bahwa masalah-masalah tertentu dapat kembali menjadi perhatian baik bagi pemerintah kota maupun masyarakat San Donato. Saat ini, menurut sumber yang terpercaya, situasi masih terkendali.

  • PENURUNAN NILAI SEBESAR SEBELAS JUTA

    Penangguhan Perjanjian Program telah mengakibatkan penyusutan nilai sebesar sekitar 11 juta euro, sebagaimana juga ditekankan dalam laporan keuangan terbaru Rossonero: “penyusutan nilai yang lebih besar pada aset tetap berwujud lainnya (akibat penangguhan proses administratif untuk pelaksanaan proyek stadion baru di Kota San Donato Milanese) sebesar 11 juta euro”.

  • RENCANA MASA DEPAN DAN ALTERNATIF

    Milan sama sekali belum mengesampingkan kemungkinan untuk mengembangkan kawasan olahraga di kawasan San Francesco, di kota yang terletak di selatan Milan. Lahan-lahan tersebut dimiliki oleh perusahaan yang berkantor di Via Aldo Rossi melalui anak perusahaannya, SportLifeCity.

    Berbagai spekulasi mengarah pada beberapa alternatif terkait pembangunan stadion baru: yang utama adalah rencana untuk membangun pusat pengembangan pemain muda yang dapat melanjutkan pekerjaan dan proyek yang telah dijalankan di Vismara.

    Tidak hanya sektor pemuda, karena Milan juga mempertimbangkan pusat khusus untuk tim sepak bola wanita mereka.

Serie A
AC Milan crest
AC Milan
MIL
Torino crest
Torino
TOR