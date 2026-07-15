Pasar transfer Milan, seperti halnya klub-klub lain, sedang mengalami kebuntuan. Pada masa ini, sangat penting untuk memperoleh dana dari penjualan pemain, yang kemudian dapat diinvestasikan kembali untuk pembelian pemain baru. Namun, Rossoneri sejauh ini tampil menonjol dengan awal musim yang menjanjikan.
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Milan, apa yang akan kamu lakukan dengan Jashari? Dari hype yang gila-gilaan hingga kegagalan total, mari kita hindari terulangnya kasus De Ketelaere: menukarnya ke Atalanta demi Ederson akan membuat semua pihak senang
Berbicara soal kemungkinan pelepasan pemain, saya akan mempertimbangkan Jashari. Setahun yang lalu, ada antusiasme yang luar biasa, ekspektasi yang sangat tinggi, terutama karena proses negosiasi yang sangat panjang dan mendapat sorotan media, untuk seorang pemain muda yang telah menunjukkan hal-hal menarik di Belgia.
Setahun kemudian, sentimen para pendukung Rossoneri terhadap pemain asal Swiss ini jelas telah berubah. Saya yakin cedera memengaruhi performanya, namun hal itu tidak sepenuhnya menjelaskan kemunduran yang dialaminya. Ia kembali bermain pada bulan November, waktu telah berlalu, namun ia tak pernah berhasil meninggalkan jejak yang berarti, termasuk di Piala Dunia.
Siapa sebenarnya Jashari? Apakah dia yang menjanjikan di Jupiler Pro League, atau yang mengecewakan di Rossonero, yang mungkin dilemparkan ke dalam lingkungan yang terlalu besar baginya? Kita tidak bisa mengetahui kebenarannya, tetapi manajemen Rossonero harus memahami apa yang harus dilakukan. Secara teori, saya mendukung pemberian kesempatan kedua, untuk menghindari kemungkinan pemain tersebut justru bersinar di tempat lain, atau tampil bagus di klub lain, seperti yang terjadi pada De Ketelaere.
Kecuali jika itu merupakan pengorbanan yang tak terelakkan untuk mendapatkan pemain yang benar-benar hebat.
Hari ini, dalam susunan pemain yang disusun di bawah payung pantai, namanya tidak bisa masuk dalam daftar pemain inti. Di posisi itu, meski Modric masih bertahan, dibutuhkan sosok yang tegas—bukan sosok yang penuh tanda tanya seperti mantan pemain Bruges tersebut.
Saran yang tidak diminta: pertimbangkan kemungkinan pertukaran dengan Atalanta, Jashari dari Sarri dan Ederson ke Milan. Ini akan menjadi solusi cerdas yang akan membuat semua pihak senang. Pemain yang akan bergabung (sangat dihargai oleh Giuntoli dan pelatih), Atalanta yang akan menyelesaikan masalah terkait pemain Brasil tersebut, yang kontraknya tinggal satu tahun lagi. Dan tentu saja Milan yang akan mendapatkan gelandang yang sangat tangguh.
Pertukaran yang menarik, dengan selisih nilai yang menguntungkan Atalanta. Ederson dan Rabiot akan membentuk lini tengah yang luar biasa. Asalkan, tentu saja, sang pemain dalam kondisi baik dan tidak memiliki masalah fisik.
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