Apakah ini kasus André yang baru bagi Milan? Kemungkinan besar tidak, karena negosiasi dengan Partizan Beograd untuk pembelian penyerang berbakat Andrej Kostic telah disepakati secara rinci, dan pemain kelahiran 2007 itu telah menjalani pemeriksaan medis rutin pada hari kemarin. Pemain muda ini akan tiba pada bulan Juni dan awalnya akan bergabung dengan tim Milan Futuro, dengan kemungkinan masuk ke skuad tim utama mengingat potensinya.
Milan, angka sebenarnya di balik transfer Andrej Kostic. Wakil Presiden Partizan, Mijatovic: "Angka yang sangat kecil, saya pasti akan menolak jika dimintai pendapat"
MIJATOVIC TIDAK SETUJU
Milan telah menyelesaikan kesepakatan tersebut beberapa hari terakhir ini dengan nilai tetap sebesar 3,5 juta euro, ditambah 4,5 juta euro serta persentase dari hasil penjualan kembali di masa depan. Sebuah kesepakatan yang secara keseluruhan bernilai sekitar 10 juta euro, angka yang memicu kontroversi hebat di kalangan manajemen Partizan Belgrade. Di portal Serbia sportkse.net, terdapat pernyataan bernada cukup keras yang dikeluarkan oleh wakil presiden Partizan, Pedrag Mijatovic, mantan penyerang Real Madrid dan Fiorentina. “Terkait informasi mengenai transfer Andrej Kostić ke Milan, saya merasa berkewajiban untuk terlebih dahulu berbicara kepada para pendukung Partizan, serta kepada publik olahraga lainnya, dan menegaskan dengan jelas bahwa saya sepenuhnya menentang keputusan tersebut. Saya dengan tegas menyatakan bahwa saya sama sekali tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait transfer Andrej Kostić dan bahkan belum pernah melihat tawaran dari Milan. Saya tekankan bahwa, seandainya saya terlibat dalam proses tersebut, saya akan menyampaikan dengan jelas dan tegas kepada seluruh anggota Dewan Direksi bahwa saya sangat menentang penerimaan tawaran yang begitu rendah. Perilaku ini merupakan pelanggaran serius terhadap anggaran dasar perusahaan, mengingat bahwa, berdasarkan jabatan dan kewenangan saya yang jelas, saya bertanggung jawab atas seluruh sektor olahraga klub, termasuk masalah yang berkaitan dengan kebijakan transfer dan pengembangan pemain.”
SAYA MEMILIKI PENAWARAN LAIN
Pernyataan yang dirilis oleh Pedrag Mijatovic diakhiri dengan rincian lebih lanjut mengenai bagaimana pendapatnya tidak diperhitungkan saat memutuskan masa depan Andrej Kostic: “Apakah ini cara yang akan ditempuh klub di masa depan, dengan menjual para pemain mudanya yang paling menjanjikan secara gratis? Kalian telah mengambil keputusan ini meskipun Dewan Direksi lainnya, yang dipimpin oleh Rasim Ljajić, tahu bahwa dalam beberapa bulan terakhir saya telah melakukan kontak dan pembicaraan intensif dengan perwakilan dari berbagai tim di lima liga utama Eropa, mengenai beberapa pemain muda kami, termasuk Kostić, dan bahwa saya telah menjelaskan kepada semua pihak bahwa semua pemain kami memiliki klausul pelepasan bernilai jutaan euro dan bahwa kebijakan klub adalah untuk memaksimalkan bakat dan potensi sepak bola mereka. Saya berpendapat bahwa dengan transfer ini telah tercipta preseden yang berbahaya, yang akan berdampak sangat negatif terhadap persepsi nilai para pemain muda kami di pasar sepak bola.”
DI REPLICA DEL PARTIZAN
Masih dari portal sportske.net, tak lama kemudian muncul pernyataan balasan dari manajemen Partizan Beograd terkait tuduhan yang dilontarkan oleh Predrag Mijatović: "Sehubungan dengan siaran pers yang dikeluarkan oleh wakil presiden bidang urusan olahraga, Bapak Predrag Mijatović, kami menginformasikan kepada publik bahwa pada hari Rabu klub akan memberikan tanggapan lengkap dan terperinci atas semua tuduhan yang tercantum di dalamnya.Pada kesempatan tersebut, akan dijelaskan lebih lanjut mengenai peran sebelumnya dalam manajemen, dukungan tanpa syarat yang ia terima pada periode tertentu, serta permasalahan yang timbul akibat beberapa keputusan dan hasil olahraga yang dicapai. Pada saat yang sama, kami berpendapat bahwa saat ini sulit untuk memahami pembukaan kembali pembahasan mengenai peran individu di ranah publik, mengingat prioritas klub adalah pemenuhan semua kewajiban dan lolosnya proses pemantauan UEFA dengan hasil positif. Mengingat besok adalah batas waktu untuk menyelesaikan persyaratan yang sangat ketat yang ditetapkan oleh sistem pemantauan UEFA, kami menginformasikan kepada publik bahwa manajemen Partizan Football Club sepenuhnya fokus pada pemenuhan semua kewajiban yang diperlukan hari ini dan besok, dengan tujuan untuk menyelesaikan proses ini dengan sukses."
KASUS ANDRE' SEBELUMNYA
Lalu, apa yang sebenarnya terjadi dengan André, gelandang kelahiran 2006 yang saat ini bermain untuk Corinthians dan yang sebelumnya diyakini klub Rossoneri telah mencapai kesepakatan senilai 15 juta euro ditambah bonus? Tepat ketika direktur eksekutif Giorgio Furlani telah mencapai kesepakatan dengan manajemen klub Brasil tersebut untuk mengalahkan persaingan dari Benfica dan Atletico Madrid, di bawah tekanan para pendukungnya – yang marah karena kemungkinan kepergian salah satu talenta terbaik dalam beberapa tahun terakhir – presiden Timao Osmar Stabile membatalkan kesepakatan tersebut. Menuntut angka di atas 25 juta euro dan berisiko memicu sengketa hukum dengan Milan, yang siap menegakkan janji yang telah diberikan dan perjanjian awal dengan para petingginya di hadapan FIFA. Kemungkinan tersebut kemudian terhindarkan dan membuat klub Italia itu mundur dari negosiasi.