Milan, angka sebenarnya di balik transfer Andrej Kostic. Wakil Presiden Partizan, Mijatovic: "Angka yang sangat kecil, saya pasti akan menolak jika dimintai pendapat"

Milan telah menyelesaikan kesepakatan tersebut beberapa hari terakhir ini dengan nilai tetap sebesar 3,5 juta euro, ditambah 4,5 juta euro serta persentase dari hasil penjualan kembali di masa depan. Sebuah kesepakatan yang secara keseluruhan bernilai sekitar 10 juta euro, angka yang memicu kontroversi hebat di kalangan manajemen Partizan Belgrade. Di portal Serbia sportkse.net, terdapat pernyataan bernada cukup keras yang dikeluarkan oleh wakil presiden Partizan, Pedrag Mijatovic, mantan penyerang Real Madrid dan Fiorentina. “Terkait informasi mengenai transfer Andrej Kostić ke Milan, saya merasa berkewajiban untuk terlebih dahulu berbicara kepada para pendukung Partizan, serta kepada publik olahraga lainnya, dan menegaskan dengan jelas bahwa saya sepenuhnya menentang keputusan tersebut. Saya dengan tegas menyatakan bahwa saya sama sekali tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait transfer Andrej Kostić dan bahkan belum pernah melihat tawaran dari Milan. Saya tekankan bahwa, seandainya saya terlibat dalam proses tersebut, saya akan menyampaikan dengan jelas dan tegas kepada seluruh anggota Dewan Direksi bahwa saya sangat menentang penerimaan tawaran yang begitu rendah. Perilaku ini merupakan pelanggaran serius terhadap anggaran dasar perusahaan, mengingat bahwa, berdasarkan jabatan dan kewenangan saya yang jelas, saya bertanggung jawab atas seluruh sektor olahraga klub, termasuk masalah yang berkaitan dengan kebijakan transfer dan pengembangan pemain.”