Masuknya Musah menggantikan Modric menjadi salah satu kunci kebangkitan Milan atas Lazio hingga berakhir 2-2. Rasanya cukup mengagetkan bahkan hanya untuk menuliskannya, karena kita berbicara tentang seorang legenda sepak bola, yakni pemain Kroasia itu, dan seorang gelandang yang cukup bagus seperti eks Valencia tersebut. Catatan awal yang wajib disampaikan: hari yang buruk bisa terjadi bahkan pada para pemain terbesar sekalipun, dan untuk Modric bisa dengan tenang disebut sebagai penampilan terburuknya sejak mengenakan seragam AC Milan. Sinar dari nomor 14 itu padam, baik oleh pressing mencekik yang disiapkan Gattuso maupun oleh statisnya para trequartista dan pemain sayap Milan pada babak pertama.
Diterjemahkan oleh
Milan, angka-angka menunjukkan kesulitan Modric: Amorim mempelajari penggunaan ad hoc untuk bintang Kroasia itu
Data menunjukkan adanya kesulitan yang jelas
Siapa yang berani angkat tangan jika mengaku pernah melihat sebelum kemarin Modric membuat lima kesalahan beruntun dalam fase build-up? Mungkin tidak ada. Lukita, sebagaimana ia dipanggil rekan-rekan setimnya, hanya mencatatkan 50% umpan panjang sukses, 38% umpan progresif (3 dari 8 percobaan), dan 40% umpan sukses ke dalam kotak penalti (40%). Penilaian atas penampilan yang sangat sulit dari sang juara Kroasia itu datang langsung dari Amorim: "Kami harus benar-benar bagus saat menguasai bola agar Luka merasa nyaman dalam pertandingan. Jika kami mengubah laga menjadi pertukaran serangan terus-menerus dan lari ke sana kemari tanpa henti, itu bukan tipe pertandingan untuk Luka. Itulah mengapa kami mengubah pendekatan di babak kedua dengan memasukkan Musah: kami paham bahwa kami membutuhkan sedikit lebih banyak kecepatan di lini tengah. Selain itu, saya pikir Luka turun terlalu dekat ke bek tengah, sehingga kami memiliki empat pemain hanya untuk memulai serangan dan lebih sedikit pemain di antara lini. Kami bisa bermain dengan Luka dan kami telah menunjukkannya dalam beberapa pertandingan terakhir, tetapi untuk melakukannya kami harus mengubah laga menjadi dominasi penguasaan bola dan kontrol. Jika kami mengubahnya menjadi pertandingan yang mengandalkan lari, itu menjadi mustahil baginya"
Penggunaan berbeda
Dinamisme Musah dan kemampuannya mengubah fase transisi menjadi fase menyerang dengan cepat terlalu sentral dalam fase awal ini bagi Amorim: tim masih belum cukup bugar secara fisik dan mental untuk menargetkan sepakbola yang dominan. Itulah mengapa pelatih asal Portugal itu harus mempelajari penggunaan khusus untuk Modric: di usia 41 tahun yang baru saja ia raih, keajaiban tak bisa diminta dari mantan peraih Ballon d'Or tersebut. Dalam membaca karakteristik lawan, penilaian harus dilakukan terhadap Modric dan Musah: nomor 14 itu bisa menampilkan seluruh magisnya melawan lawan yang bermain dengan blok rendah dan bukan melawan tim yang, seperti Lazio, datang untuk menekan pemegang bola di area tinggi dan mencari situasi satu lawan satu di seluruh lapangan. Modric adalah sebuah kesamaran taktis yang harus diselesaikan, juga sebagai bentuk penghormatan terhadap kebesaran luar biasa sang pemain dan terhadap apa yang telah ia tunjukkan, dengan kebanggaan dan pengorbanan, dalam pengalamannya di Milan.
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami