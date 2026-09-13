Siapa yang berani angkat tangan jika mengaku pernah melihat sebelum kemarin Modric membuat lima kesalahan beruntun dalam fase build-up? Mungkin tidak ada. Lukita, sebagaimana ia dipanggil rekan-rekan setimnya, hanya mencatatkan 50% umpan panjang sukses, 38% umpan progresif (3 dari 8 percobaan), dan 40% umpan sukses ke dalam kotak penalti (40%). Penilaian atas penampilan yang sangat sulit dari sang juara Kroasia itu datang langsung dari Amorim: "Kami harus benar-benar bagus saat menguasai bola agar Luka merasa nyaman dalam pertandingan. Jika kami mengubah laga menjadi pertukaran serangan terus-menerus dan lari ke sana kemari tanpa henti, itu bukan tipe pertandingan untuk Luka. Itulah mengapa kami mengubah pendekatan di babak kedua dengan memasukkan Musah: kami paham bahwa kami membutuhkan sedikit lebih banyak kecepatan di lini tengah. Selain itu, saya pikir Luka turun terlalu dekat ke bek tengah, sehingga kami memiliki empat pemain hanya untuk memulai serangan dan lebih sedikit pemain di antara lini. Kami bisa bermain dengan Luka dan kami telah menunjukkannya dalam beberapa pertandingan terakhir, tetapi untuk melakukannya kami harus mengubah laga menjadi dominasi penguasaan bola dan kontrol. Jika kami mengubahnya menjadi pertandingan yang mengandalkan lari, itu menjadi mustahil baginya"