Milan, anggaran tambahan untuk bursa transfer: dana cadangan Liga Champions, siap 70 juta euro

Sebuah masa kini yang harus dijamin dan masa depan yang harus direncanakan.

Skuad Milan yang akan datang juga bergantung pada musim saat ini yang sedang dilalui oleh Rossoneri di bawah arahan pelatih Massimiliano Allegri: performa yang sangat baik di liga membawa mereka ke posisi kedua di klasemen, yang jika dipertahankan atau ditingkatkan hingga akhir musim sepak bola, akan menjamin kualifikasi dan kembalinya klub Via Aldo Rossi ke Liga Champions.

Sebuah pencapaian yang telah berulang kali disampaikan kepada pelatih sepanjang musim, sebuah tujuan yang sangat penting bagi ambisi olahraga klub Rossoneri dan pemiliknya, serta bagi kas klub menjelang bursa transfer musim panas. Motif ekonomi tidak boleh diremehkan: bermain lagi di Liga Champions akan menjamin minimal, seperti yang ditekankan oleh La Gazzetta dello Sport, dalam hal pendapatan, termasuk semua bonus yang berasal dari masuknya dan pertarungan di kompetisi internasional tertinggi.

Anggaran tambahan ini akan memungkinkan Milan bergerak lebih baik dan lebih kuat di bursa transfer, mengetahui adanya pendapatan yang lebih besar, dan mengingat bahwa Rossoneri telah menghabiskan sekitar 160 juta euro untuk transfer pemain pada musim panas lalu.