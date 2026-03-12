Goal.com
Milan, anggaran tambahan untuk bursa transfer: dana cadangan Liga Champions, siap 70 juta euro

Anggaran untuk sesi transfer berikutnya klub di Via Aldo Rossi.

Sebuah masa kini yang harus dijamin dan masa depan yang harus direncanakan.

Skuad Milan yang akan datang juga bergantung pada musim saat ini yang sedang dilalui oleh Rossoneri di bawah arahan pelatih Massimiliano Allegri: performa yang sangat baik di liga membawa mereka ke posisi kedua di klasemen, yang jika dipertahankan atau ditingkatkan hingga akhir musim sepak bola, akan menjamin kualifikasi dan kembalinya klub Via Aldo Rossi ke Liga Champions.

Sebuah pencapaian yang telah berulang kali disampaikan kepada pelatih sepanjang musim, sebuah tujuan yang sangat penting bagi ambisi olahraga klub Rossoneri dan pemiliknya, serta bagi kas klub menjelang bursa transfer musim panas. Motif ekonomi tidak boleh diremehkan: bermain lagi di Liga Champions akan menjamin minimal, seperti yang ditekankan oleh La Gazzetta dello Sport, dalam hal pendapatan, termasuk semua bonus yang berasal dari masuknya dan pertarungan di kompetisi internasional tertinggi.

Anggaran tambahan ini akan memungkinkan Milan bergerak lebih baik dan lebih kuat di bursa transfer, mengetahui adanya pendapatan yang lebih besar, dan mengingat bahwa Rossoneri telah menghabiskan sekitar 160 juta euro untuk transfer pemain pada musim panas lalu.

    Mari kita coba membuat beberapa perkiraan anggaran untuk musim depan.

    Tidak mungkin membuat perkiraan yang detail, tetapi Milan tetap mengharapkan jumlah yang signifikan: partisipasi (biaya tetap) berkisar antara 18 hingga 20 juta euro, ditambah pendapatan dari market pool (porsi TV dan peringkat historis) yang diperkirakan mencapai antara 20 hingga 30 juta euro, ditambah 2 hingga 4 juta euro dari bonus komersial dan sponsor.

    Kemudian ada juga pendapatan dari tiket, tetapi ini juga tergantung pada level lawan dan performa Rossoneri tahun depan jika lolos ke Liga Champions: Milan, bagaimanapun, mengharapkan minimal 15 juta euro.

    Terakhir, pendapatan yang akan diperoleh dari hasil pertandingan: 2,1 juta untuk setiap kemenangan, 900 ribu euro untuk setiap hasil imbang di fase liga, ditambah posisi di klasemen maxi dan kemungkinan lolos ke babak berikutnya. Milan mengharapkan bagian sebesar 10 juta euro, menurut La Gazzetta dello Sport.

