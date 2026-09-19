Kita masih baru memasuki September, musim ini baru berjalan empat pertandingan, tetapi AC Milan sudah terjebak dalam posisi yang merepotkan, yang tidak akan mudah untuk ditinggalkan. Cardinale tidak puas, jika memakai eufemisme, Amorim juga mencoba mengecilkan hasil dari kontak pada hari lain itu. Pelatih Portugal itu tidak berada dalam risiko, setidaknya untuk saat ini, tetapi ia harus menyelesaikan masalah internal dan eksternal. Kejujuran Amorim yang sangat besar juga diapresiasi dalam konferensi pers jelang Milan vs Lecce, bahkan ketika ia harus menghadapi tema berisiko terkait pengelolaan para pemain senior.
Milan, Amorim tidak bersembunyi soal para pemain senior: "Mereka menginginkan kejujuran". Siapa yang dimaksud pelatih Portugal itu dan apa yang telah terjadi
APA YANG TERJADI
Amorim adalah pelatih muda, konsisten, tetapi juga sangat kaku dalam prinsip-prinsipnya dan dalam pengelolaan skuad. Dan justru kekakuan ini sempat menimbulkan beberapa masalah internal di ruang ganti Manchester United. Kini pelatih asal Portugal itu dituntut naik level agar tidak menghadapi risiko yang sama juga di Milan: Modric tidak menyembunyikan ketidakpuasannya atas cara dirinya dikelola pada bagian paling awal musim ini dan karena tetap berada di bangku cadangan selama 90 menit melawan Benfica. Kasus yang paling mencolok adalah Pulisic, juga karena sang pelatih sendiri mengakui bahwa pemain Amerika itu sangat kesal dan tidak melakukan apa pun untuk menyembunyikannya karena minimnya pemakaian pada awal musim ini. Saelemaekers tidak terlalu yakin dengan cara Amorim mengelola tim dan dalam beberapa hari terakhir keduanya telah melakukan pembicaraan secara terus terang.
KEJUJURAN AMORIM
"Saya selalu bersikap jelas kepada semua orang. Tentu saja saat Anda tidak bermain, Anda marah. Mereka menginginkan kejujuran. Terkadang Anda tidak sepakat dengan pelatih, tetapi jika Anda jujur kepada para pemain, mereka akan mengerti. Cukup lihat jadwal kami setelah jeda, kami akan bermain setiap 2-3 hari. Kami harus siap. Ada hal-hal yang saya lihat sepanjang pekan, saya mengetahui beban fisik para pemain dan riwayat mereka: saya harus mengelola semua faktor ini. Mereka memahami peran saya dan bahwa saya harus membuat pilihan." Amorim berbicara jelas dalam konferensi pers soal isu para pemain senior, berusaha menjelaskan bahwa dia akan selalu mencoba memaparkan alasannya kepada para pemain, tetapi tanpa berubah, tetap setia pada garisnya sendiri.
Tampil melawan Lecce
Dalam waktu dekat, Amorim akan mencoba mengandalkan kepercayaan kepada para pemain yang lebih berpengalaman dan paling representatif di skuad: Modric, Rabiot, dan Pulisic akan turun sejak menit pertama melawan Lecce. Masih ada sedikit keraguan untuk Saelemaekers, yang oleh sang pelatih tidak dilihat sebagai pemain sayap kanan, melainkan di sisi seberang, tempat Moreira seharusnya mendapat ruang, setidaknya pada awalnya. Pertemuan dengan Cardinale menghasilkan pilihan bersama pertama untuk menjauhkan bayang-bayang krisis.
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