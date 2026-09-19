Amorim adalah pelatih muda, konsisten, tetapi juga sangat kaku dalam prinsip-prinsipnya dan dalam pengelolaan skuad. Dan justru kekakuan ini sempat menimbulkan beberapa masalah internal di ruang ganti Manchester United. Kini pelatih asal Portugal itu dituntut naik level agar tidak menghadapi risiko yang sama juga di Milan: Modric tidak menyembunyikan ketidakpuasannya atas cara dirinya dikelola pada bagian paling awal musim ini dan karena tetap berada di bangku cadangan selama 90 menit melawan Benfica. Kasus yang paling mencolok adalah Pulisic, juga karena sang pelatih sendiri mengakui bahwa pemain Amerika itu sangat kesal dan tidak melakukan apa pun untuk menyembunyikannya karena minimnya pemakaian pada awal musim ini. Saelemaekers tidak terlalu yakin dengan cara Amorim mengelola tim dan dalam beberapa hari terakhir keduanya telah melakukan pembicaraan secara terus terang.