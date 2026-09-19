Kita baru memasuki September, musim ini baru berjalan empat pekan, tetapi AC Milan sudah terjerumus ke posisi yang merepotkan, yang tidak akan mudah untuk ditinggalkan. Cardinale tidak puas, untuk memakai eufemisme, dan Amorim juga mencoba meredam hasil dari kontak pada hari lain itu. Pelatih asal Portugal itu tidak dalam bahaya, setidaknya untuk saat ini, tetapi dia harus menyelesaikan masalah internal dan eksternal. Kejujuran Amorim yang sangat lugas juga diapresiasi dalam konferensi pers jelang Milan vs Lecce, termasuk ketika dia harus menghadapi tema berisiko soal pengelolaan para pemain senior.
Milan, Amorim tidak bersembunyi soal para pemain senior: "Mereka menginginkan kejujuran". Siapa yang dimaksud pelatih asal Portugal itu dan apa yang telah terjadi
APA YANG TERJADI
Amorim adalah pelatih muda, konsisten, tetapi juga sangat kaku dalam prinsip-prinsipnya sendiri dan dalam pengelolaan skuad. Dan justru kekakuan inilah yang sempat menimbulkan beberapa masalah internal di ruang ganti Manchester United. Kini pelatih asal Portugal itu dituntut untuk naik level agar tidak berisiko mengalami hal serupa juga di Milan: Modric tidak menyembunyikan ketidakpuasannya terhadap bagaimana dirinya dikelola pada bagian paling awal musim ini dan karena tetap berada di bangku cadangan selama 90 menit melawan Benfica. Kasus yang paling mencolok adalah Pulisic, juga karena sang pelatih sendiri mengakui bahwa pemain Amerika itu sangat tersinggung dan tidak melakukan apa pun untuk menyembunyikannya akibat minimnya pemakaian pada awal musim ini. Saelemaekers tidak terlalu yakin dengan pengelolaan Amorim dan dalam beberapa hari terakhir keduanya sempat melakukan pembicaraan secara terbuka.
KEJUJURAN AMORIM
"Saya selalu terbuka kepada semua orang. Tentu saja ketika Anda tidak bermain, Anda marah. Mereka menginginkan kejujuran. Terkadang Anda tidak setuju dengan pelatih, tetapi jika Anda jujur kepada para pemain Anda, mereka akan mengerti. Cukup lihat jadwal kami setelah jeda, kami akan bermain setiap 2-3 hari. Kami harus siap. Ada hal-hal yang saya lihat sepanjang pekan, saya mengetahui beban fisik para pemain dan riwayat mereka: saya harus mengelola semua faktor ini. Mereka memahami peran saya dan bahwa saya harus membuat pilihan." Amorim berbicara jelas dalam konferensi pers soal para pemain senior, berusaha menjelaskan bahwa dia akan selalu mencoba memaparkan alasan di balik pilihannya kepada para pemain tanpa mengubah pendiriannya, tetap setia pada garis yang diyakininya.
Tampil melawan Lecce
Dalam waktu dekat, Amorim akan mencoba mengandalkan kepercayaan kepada para pemain yang paling berpengalaman dan paling mewakili skuad: Modric, Rabiot, dan Pulisic akan turun sebagai starter melawan Lecce. Masih ada sedikit keraguan untuk Saelemaekers, yang oleh sang pelatih tidak dipandang sebagai pemain sayap kanan, melainkan di sisi berlawanan, di mana Moreira seharusnya mendapat tempat, setidaknya pada awalnya. Pertemuan dengan Cardinale menghasilkan keputusan bersama pertama untuk menjauhkan bayang-bayang krisis.
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