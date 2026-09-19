Amorim adalah pelatih muda, konsisten, tetapi juga sangat kaku dalam prinsip-prinsipnya sendiri dan dalam pengelolaan skuad. Dan justru kekakuan inilah yang sempat menimbulkan beberapa masalah internal di ruang ganti Manchester United. Kini pelatih asal Portugal itu dituntut untuk naik level agar tidak berisiko mengalami hal serupa juga di Milan: Modric tidak menyembunyikan ketidakpuasannya terhadap bagaimana dirinya dikelola pada bagian paling awal musim ini dan karena tetap berada di bangku cadangan selama 90 menit melawan Benfica. Kasus yang paling mencolok adalah Pulisic, juga karena sang pelatih sendiri mengakui bahwa pemain Amerika itu sangat tersinggung dan tidak melakukan apa pun untuk menyembunyikannya akibat minimnya pemakaian pada awal musim ini. Saelemaekers tidak terlalu yakin dengan pengelolaan Amorim dan dalam beberapa hari terakhir keduanya sempat melakukan pembicaraan secara terbuka.