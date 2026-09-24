Besok, melawan Belgia, bagi Romano, kesempatan tampil sebagai starter untuk pertama kalinya bersama Italia juga bisa datang. Itu akan menjadi langkah besar lainnya bagi seorang pemain muda yang, hanya beberapa pekan lalu, baru untuk pertama kalinya merasakan sepak bola level senior secara berkelanjutan. Pendakiannya begitu cepat, tetapi ia selalu tetap membumi. Mereka yang mengenal Alessandro menggambarkannya sebagai sosok yang penuh tekad, namun pada saat yang sama rendah hati dan sangat sadar akan jebakan yang tersembunyi di balik momen-momen menggembirakan seperti yang sedang ia jalani. Cagliari dan Presiden Giulini tentu sumringah karena mereka memegang salah satu talenta terbaik dalam sepak bola Italia. Penyesalan lebih besar justru dimiliki Roma, yang harus mengorbankan pemain kelahiran 2006 itu pada Juni di altar bursa transfer karena alasan neraca keuangan: ke kas Roma masuk €5 juta plus bonus hingga mencapai €6,5 juta. Bagi klub tersebut, yang pada awalnya meminta sekitar 7-8 juta euro, itu tetap menjadi suntikan besar di sisi capital gain