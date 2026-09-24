Sebuah gol pada debutnya di Serie A di Tardini melawan Parma, lima pekan sebagai protagonis mutlak di lini tengah bersama Cagliari, dan kini panggilan pertama ke tim senior Italia. Alessandro Romano tak bisa membayangkan awal musim yang lebih baik. Pemain kelahiran 2006 itu mendapat kepercayaan penuh dari Fabio Pisacane dan kini memimpin apa yang menjadi kejutan sesungguhnya pada awal musim ini di Serie A.
Milan, Amorim terpikat pada Romano dari Cagliari: kini nilainya 5 kali lipat dari angka yang diterima Roma pada musim panas
Penyesalan Roma
Besok, melawan Belgia, bagi Romano, kesempatan tampil sebagai starter untuk pertama kalinya bersama Italia juga bisa datang. Itu akan menjadi langkah besar lainnya bagi seorang pemain muda yang, hanya beberapa pekan lalu, baru untuk pertama kalinya merasakan sepak bola level senior secara berkelanjutan. Pendakiannya begitu cepat, tetapi ia selalu tetap membumi. Mereka yang mengenal Alessandro menggambarkannya sebagai sosok yang penuh tekad, namun pada saat yang sama rendah hati dan sangat sadar akan jebakan yang tersembunyi di balik momen-momen menggembirakan seperti yang sedang ia jalani. Cagliari dan Presiden Giulini tentu sumringah karena mereka memegang salah satu talenta terbaik dalam sepak bola Italia. Penyesalan lebih besar justru dimiliki Roma, yang harus mengorbankan pemain kelahiran 2006 itu pada Juni di altar bursa transfer karena alasan neraca keuangan: ke kas Roma masuk €5 juta plus bonus hingga mencapai €6,5 juta. Bagi klub tersebut, yang pada awalnya meminta sekitar 7-8 juta euro, itu tetap menjadi suntikan besar di sisi capital gain
Milan ke Olimpico atas permintaan Amorim
Romano di Olimpico miliknya akan menjadi pusat perhatian setengah Eropa. Secara khusus perhatian Milan, yang sudah menugaskan seorang pemandu bakat untuk memantau dengan sangat dekat gelandang Cagliari itu atas permintaan langsung Amorim: Romano sangat menarik minat pelatih asal Portugal tersebut. Mantan pemain Roma itu juga diminati Juventus, Inter dan beberapa klub La Liga, tetapi pembicaraan apa pun akan ditunda hingga musim panas mendatang: pada Januari, kecuali ada tawaran yang tak bisa ditolak, ia tidak akan meninggalkan Cagliari. Presiden Giulini pun mulai berhitung: idenya adalah mematok valuasi sebesar 20/25 juta euro.
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