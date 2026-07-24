Kedatangan Gila dari Lazio seharga 30 juta euro menjadi pukulan bagi Tomori yang kini turun ke posisi terakhir dalam hierarki Amorim. Bek Inggris itu berangkat bersama tim menuju Glasgow untuk laga persahabatan melawan Celtic, tetapi ponselnya selalu aktif menunggu kabar menarik dari para agennya. Mantan pemain Chelsea itu diminati Coventry, Hull, West Ham, dan Newcastle, dan sedang menunggu tawaran yang tepat, baik dari sisi ekonomi maupun proyek, untuk mengucapkan selamat tinggal kepada AC Milan: ada keinginan untuk mencari suasana baru setelah bertahun-tahun memberikan segalanya untuk AC Milan.