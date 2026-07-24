Dua sosok yang sedang mencari tempatnya. Tomori dan Loftus-Cheek, sahabat dekat di dalam dan luar lapangan, sedang menjalani musim panas paling sulit mereka sejak meninggalkan Chelsea untuk mencari peruntungan di Italia bersama Milan. Amorim dan Cardinale, seiring kontrak yang akan habis pada Juli 2027, telah memutuskan untuk memasukkan kedua pemain Inggris itu ke bursa transfer.
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Milan, Amorim tak ingin berbicara dalam bahasa Inggris: 4 permintaan untuk Tomori, Loftus-Cheek akan pergi tetapi ada satu masalah
4 Tawaran untuk Tomori
Kedatangan Gila dari Lazio seharga 30 juta euro menjadi pukulan bagi Tomori yang kini turun ke posisi terakhir dalam hierarki Amorim. Bek Inggris itu berangkat bersama tim menuju Glasgow untuk laga persahabatan melawan Celtic, tetapi ponselnya selalu aktif menunggu kabar menarik dari para agennya. Mantan pemain Chelsea itu diminati Coventry, Hull, West Ham, dan Newcastle, dan sedang menunggu tawaran yang tepat, baik dari sisi ekonomi maupun proyek, untuk mengucapkan selamat tinggal kepada AC Milan: ada keinginan untuk mencari suasana baru setelah bertahun-tahun memberikan segalanya untuk AC Milan.
LOFTUS-CHEEK TENANG
Berbeda dengan keputusan klub yang memasukkannya ke daftar jual, suasana hati untuk Loftus-Cheek justru berbeda: gelandang jangkung asal Inggris itu yakin bisa mendapatkan tempatnya bersama Amorim dan tidak akan keberatan menunggu hingga kontraknya habis. Saat ini, pemain kelahiran 1996 itu tidak sedang mendorong bersama agen-agennya untuk pergi, dan ini bisa menjadi pukulan keras bagi strategi Milan.
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