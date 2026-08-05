Milan, Amorim setelah derby: "Kami harus lebih banyak menguasai bola dan tidak terlalu menderita. Leao? Hari ini dia membantu tim dan itu penting"

Apa hal positif yang Anda lihat hari ini?

"Saya pikir terlihat bagaimana kami berusaha mengalirkan bola dengan cepat. Kami mencoba banyak membangun dari belakang, tetapi tanpa mengambil risiko yang sama seperti yang kami ambil saat melawan Glasgow. Ini juga merupakan pertandingan yang bagus dari sisi fisik. Kami masih bisa banyak berkembang secara fisik, tetapi saya pikir secara keseluruhan kami bermain baik".

Bagaimana Anda menilai penampilan Leao?

"Saya pikir hal yang sama seperti yang saya katakan di konferensi pers: jika Anda adalah pemain AC Milan, Anda beruntung dan harus menikmatinya. Dia sedang menikmatinya, tetapi dia adalah pemain tim. Hari ini dia membantu tim dan itu penting: fokusnya adalah tim. Tetapi saya menilainya seperti Nkunku, Camarda, dan yang lain. Camarda berlari sangat banyak hari ini. Saya melihat pemain-pemain yang sedang berkembang"

Dalam hal apa Anda paling perlu berkembang?

"Semuanya, terutama saat menguasai bola. Jika kami memiliki penguasaan bola lebih banyak, kami akan lebih sedikit menderita. Tetapi ini adalah sesuatu yang membutuhkan waktu, yang harus kami kerjakan: kami harus memiliki penguasaan bola lebih banyak agar lebih sedikit menderita".