Ujian yang baru saja dijalani Milan melawan Inter ini cukup bagus. Hasil imbang yang diraih di akhir laga memuaskan pelatih AC Milan Ruben Amorim yang kemudian berbicara seusai pertandingan kepada Sky: "Penting untuk tidak kalah, tetapi hal yang paling penting adalah berkembang sebagai tim. Kami memulai dengan sangat baik, menekan dengan sangat baik, tetapi Inter punya banyak pengalaman, mereka langsung memahami apa yang kami lakukan dan kami kesulitan pada akhir babak pertama dan di awal babak kedua. Lalu kami membaik: 20 menit terakhir pertandingan berjalan baik. Ini adalah ujian yang bagus, tetapi kami membutuhkan lebih banyak pertandingan untuk mencoba semua pemain".
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Milan, Amorim setelah derby: "Kami harus lebih banyak menguasai bola dan tidak terlalu menderita. Leao? Hari ini dia membantu tim dan itu penting"
Tentang Leao dan aspek-aspek yang perlu ditingkatkan
Apa hal positif yang Anda lihat hari ini?
"Saya pikir terlihat bagaimana kami berusaha mengalirkan bola dengan cepat. Kami mencoba banyak membangun dari belakang, tetapi tanpa mengambil risiko yang sama seperti yang kami ambil saat melawan Glasgow. Ini juga merupakan pertandingan yang bagus dari sisi fisik. Kami masih bisa banyak berkembang secara fisik, tetapi saya pikir secara keseluruhan kami bermain baik".
Bagaimana Anda menilai penampilan Leao?
"Saya pikir hal yang sama seperti yang saya katakan di konferensi pers: jika Anda adalah pemain AC Milan, Anda beruntung dan harus menikmatinya. Dia sedang menikmatinya, tetapi dia adalah pemain tim. Hari ini dia membantu tim dan itu penting: fokusnya adalah tim. Tetapi saya menilainya seperti Nkunku, Camarda, dan yang lain. Camarda berlari sangat banyak hari ini. Saya melihat pemain-pemain yang sedang berkembang"
Dalam hal apa Anda paling perlu berkembang?
"Semuanya, terutama saat menguasai bola. Jika kami memiliki penguasaan bola lebih banyak, kami akan lebih sedikit menderita. Tetapi ini adalah sesuatu yang membutuhkan waktu, yang harus kami kerjakan: kami harus memiliki penguasaan bola lebih banyak agar lebih sedikit menderita".
Tentang Saelemaekers dan Baresi
Bagaimana Anda menilai penampilan Saelemaekers?
"Seorang profesional hebat, mereka dilatih dengan baik oleh Allegri musim lalu dan saya bisa melihatnya. Namun, mereka hanya bermain 30 menit. Pada awal babak kedua tim lebih rapat dan kami ingin menekan lebih tinggi".
Pada awal pertandingan ada momen mengenang Franco Baresi.
"Saya tidak akan mengharapkan skenario yang berbeda. Saya melihat semua gambar itu kemarin. Dia adalah pemain yang spesial dan pribadi yang spesial. Kami akan sangat merindukannya. Namun, satu-satunya cara untuk mengenangnya sebagaimana mestinya adalah melakukan segala sesuatunya dengan baik dan membawa klub kami kembali ke tempat yang layak".
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