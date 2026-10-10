Petunjuk apa yang Anda dapat dari pertandingan Moreira di tim nasional? Di mana dia paling meyakinkan Anda?

"Saya melihat berbagai hal. Di kiri dia lebih direct, di kanan dia lebih mencari situasi satu lawan satu dan kombinasi. Itu juga tergantung lawan. Dia harus banyak bertahan melawan tim-tim kuat, jadi dia sangat, sangat banyak bertahan. Itu sangat penting bagi saya. Kami tahu karakteristik Moreira. Dia punya kecepatan yang bagus, punya kekuatan, dia harus berkembang dalam fase ofensif tetapi dia bisa bermain di kedua sisi. Anda akan melihat Moreira bermain di kedua sisi."

Camarda sejauh ini baru bermain 8 menit: apakah Anda berpikir memberinya lebih banyak ruang mulai pekan ini? Bulan-bulan ini akan penting untuk memahami apakah Camarda bisa diandalkan?

"Soal pemain-pemain baru kalian bisa bertanya kepada Cardinale, yang ada di belakang kalian itu (tertawa, red). Fokus saya satu-satunya adalah pertandingan-pertandingan yang harus kami jalani, sangat banyak, jadi Desember tidak ada bagi saya sekarang. Camarda akan bermain lebih banyak. Kami baru saja melalui situasi di mana kami memiliki lebih sedikit pertandingan untuk dimainkan dan lebih banyak waktu untuk beristirahat. Camarda belajar banyak, tetapi dia siap. Dia akan bermain lebih banyak menit dibanding yang sudah dia mainkan sampai saat ini. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi dari sekarang sampai Desember, saya hanya ingin memenangkan sebanyak mungkin pertandingan. Itu fokus saya. Kita juga bisa melihat dari pengalaman tim-tim nasional yang banyak melakukan rotasi, jadi mustahil untuk terus melaju dengan 11 pemain yang sama untuk semua pertandingan. Saya sudah mengatakannya sejak hari pertama: saya menaruh harapan besar kepadanya dan dia akan menunjukkan nilainya."

Bisakah Cisse bermain sebagai penyerang tengah? Seperti apa rasanya bagi Anda bertemu lagi dengan Matic?

"Dia punya karakteristik untuk bermain sebagai penyerang tengah. Bukan sebagai penyerang tengah murni, tetapi dia punya karakteristik untuk membantu kami dalam pertandingan-pertandingan tertentu. Matic adalah pemain top dan pribadi yang top. Saya bisa menghabiskan banyak waktu dengannya, saya banyak berbicara dengannya karena saya salah satu dari sedikit orang yang bisa berkomunikasi dengannya. Kecepatannya tidak sama, tetapi kecerdasannya iya. Dia memberi banyak pengalaman kepada tim, dalam waktu permainan, dalam mengalirkan bola secara vertikal, dalam merebut bola darinya. Saya ingin bertemu lagi dengannya tetapi pada saat yang sama tidak. Tentu saya berharap bisa memberinya pelukan setelah pertandingan dengan harapan kami sudah menang."

Tomori, Loftus-Cheek, Pulisic, Hutchinson: apakah kondisi mereka sudah membaik?

"Mereka akan sangat penting dalam pertandingan-pertandingan ini. Kami memiliki sebuah laga persahabatan di mana kami memakai mereka di berbagai posisi, juga dalam latihan. Kami menghabiskan lebih banyak waktu dengan Diawara. Tomori sedikit melakukan apa yang sedang dilakukan Gila. Mereka akan penting untuk musim kami. Bagi Pulisic, penting untuk tetap tinggal, karena dia datang dari cedera, dia bermain beberapa menit, lalu menjadi starter, tetapi kami punya kesempatan untuk mengelola pemulihan dan kondisinya. Mereka akan sangat penting."