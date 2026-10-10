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Grafica Amorim Milan 2026Calciomercato
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Milan, Amorim: "Saya di sini untuk memenangi gelar sekarang, bukan dalam dua atau tiga tahun. Pertahanan empat bek? Orang-orangnya tetap sama, itu hanya detail"

AC Milan

Milan, Ruben Amorim memaparkan laga melawan Sassuolo dalam konferensi pers rutin jelang pertandingan

Setelah jeda panjang karena agenda tim nasional, Serie A kembali bergulir. AC Milan akan tampil di Mapei Stadium, Reggio Emilia, sebagai tamu Sassuolo, Ruben Amorim mempresentasikan laga ini dalam konferensi pers rutin sehari sebelum pertandingan di Milanello:


Pada 2022 kami mengalami jeda panjang saat Piala Dunia di Qatar. Dari sisi pengelolaan, apa dampak jeda ini? 
"Selamat pagi semuanya. Saya pikir tidak banyak berubah dan apakah ini akan positif atau negatif bergantung pada kondisi tim. Tergantung jika Anda punya banyak cedera, Anda punya lebih banyak waktu untuk memulihkan para pemain. Tergantung jika Anda pergi ke tim nasional dan memainkan semua pertandingan. Itu berat, juga karena saat kembali mereka harus memainkan banyak pertandingan. Hal sebaliknya juga berlaku jika kita mengambil contoh Koni De Winter, yang tidak bermain. Kami kehilangan banyak pemain karena tim nasional, tetapi ini pertanda baik karena berarti mereka penting. Saya menekankan bahwa sekarang kami harus menginjak pedal gas karena pertandingan-pertandingan berikutnya akan penting untuk musim kami". 

Bagaimana Anda melihat para pemain Anda setelah kembali dari jeda? 
"Para pemain senang bisa kembali. Mereka senang berada bersama, di klub ini, jadi itu berarti ini adalah tempat kerja yang baik. Lalu semuanya tergantung situasi. Jika Anda melihat para pemain kami, mereka bermain, beberapa hanya menjalani 2 pertandingan, lalu bisa beristirahat, dan ini sangat positif karena mereka menjaga kondisi fisik mereka. Kami punya masalah dengan Saelemaekers. Saya punya kesempatan dan waktu untuk bekerja dengan Hutchinson. Kami memainkan laga persahabatan melawan Padova, yang positif untuk mencoba hal-hal baru. Kami memanfaatkan setiap menit dari jeda ini dan para pemain yang bersama tim nasional mereka juga tampil baik. Ramos, Jashari, Moreira yang memainkan 3 pertandingan dan bermain baik di kanan maupun di kiri, dan ini sangat positif bagi kami. Saya percaya mereka siap, tetapi semuanya bergantung pada pertandingan berikutnya, karena itu besok penting untuk menang". 

  • Tentang Goncalo Ramos dan pertahanan empat bek

    Tentang Gonçalo Ramos:
    "Ide saya sebagai pelatih adalah bagaimana mengeluarkan performa terbaik dari tim saya, bukan bagaimana seorang pemain bisa mencetak lebih banyak gol secara individu. Saya juga sudah mengatakan itu sebelum pertandingan ini. Kami perlu menciptakan lebih banyak peluang untuk para penyerang kami, bukan hanya untuk dia tetapi juga untuk semua penyerang kami. Saya telah bekerja dan sedang bekerja soal ini dengan para pemain saya. Memang benar, saya mengambil sesuatu dari pelatih-pelatih lain, tetapi saya punya ide saya sendiri. Tujuan saya bukan memahami bagaimana menempatkan Ramos dalam kondisi agar bisa mencetak lebih banyak gol, melainkan memenangkan setiap pertandingan. Saya sangat senang dia kembali dengan bahagia dan percaya diri, dan saya berharap ini bisa bermanfaat bagi Milan". 


    Apakah Anda berniat melanjutkan dengan skema empat bek, apakah itu yang tepat? 
    "Itu tergantung pertandingan, tergantung situasi. Hal yang penting adalah mereka memahami kapan bermain dengan empat atau tiga. Cukup lihat nama-nama di susunan sebelas pemain inti dan pada dasarnya itu adalah tim yang sama. Yang berubah adalah detail-detail kecil, tetapi itu bisa mengubah dinamika tim. Rekan-rekan pelatih lain memiliki semua rekaman pertandingan kami, jadi tugas saya adalah menawarkan dan menciptakan sesuatu yang baru untuk mengejutkan mereka. Saya tahu apa yang ada dalam pikiran saya untuk ditawarkan besok, tetapi saya tidak akan mengatakannya kepada Anda karena kalau tidak Aquilani akan mengetahuinya. Tidak banyak yang berubah. Saya ingin para pemain saya merasa nyaman". 

    Apakah Anda mengenal Aquilani sebagai pelatih?
    "Saya mengingatnya. Saya mengingatnya bukan hanya dari Sporting. Saya tahu dia pernah bermain untuk Jorge Jesus, kami sudah membicarakan hal itu. Saya ingat dia sangat cerdas. Saya bisa melihat bahwa dia sangat modern dalam pendekatannya. Saya juga bisa melihat sedikit pengaruh Roberto De Zerbi, dalam cara dia menangani bek tengah. Mereka ingin menguasai bola tetapi sangat cerdas dalam memutuskan kapan harus menekan. Saya pikir dia akan punya masa depan besar dalam sepak bola". 

  • Tentang Moreira dan timnya

    Petunjuk apa yang Anda dapat dari pertandingan Moreira di tim nasional? Di mana dia paling meyakinkan Anda?
    "Saya melihat berbagai hal. Di kiri dia lebih direct, di kanan dia lebih mencari situasi satu lawan satu dan kombinasi. Itu juga tergantung lawan. Dia harus banyak bertahan melawan tim-tim kuat, jadi dia sangat, sangat banyak bertahan. Itu sangat penting bagi saya. Kami tahu karakteristik Moreira. Dia punya kecepatan yang bagus, punya kekuatan, dia harus berkembang dalam fase ofensif tetapi dia bisa bermain di kedua sisi. Anda akan melihat Moreira bermain di kedua sisi." 

    Camarda sejauh ini baru bermain 8 menit: apakah Anda berpikir memberinya lebih banyak ruang mulai pekan ini? Bulan-bulan ini akan penting untuk memahami apakah Camarda bisa diandalkan? 
    "Soal pemain-pemain baru kalian bisa bertanya kepada Cardinale, yang ada di belakang kalian itu (tertawa, red). Fokus saya satu-satunya adalah pertandingan-pertandingan yang harus kami jalani, sangat banyak, jadi Desember tidak ada bagi saya sekarang. Camarda akan bermain lebih banyak. Kami baru saja melalui situasi di mana kami memiliki lebih sedikit pertandingan untuk dimainkan dan lebih banyak waktu untuk beristirahat. Camarda belajar banyak, tetapi dia siap. Dia akan bermain lebih banyak menit dibanding yang sudah dia mainkan sampai saat ini. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi dari sekarang sampai Desember, saya hanya ingin memenangkan sebanyak mungkin pertandingan. Itu fokus saya. Kita juga bisa melihat dari pengalaman tim-tim nasional yang banyak melakukan rotasi, jadi mustahil untuk terus melaju dengan 11 pemain yang sama untuk semua pertandingan. Saya sudah mengatakannya sejak hari pertama: saya menaruh harapan besar kepadanya dan dia akan menunjukkan nilainya."

    Bisakah Cisse bermain sebagai penyerang tengah? Seperti apa rasanya bagi Anda bertemu lagi dengan Matic?
    "Dia punya karakteristik untuk bermain sebagai penyerang tengah. Bukan sebagai penyerang tengah murni, tetapi dia punya karakteristik untuk membantu kami dalam pertandingan-pertandingan tertentu. Matic adalah pemain top dan pribadi yang top. Saya bisa menghabiskan banyak waktu dengannya, saya banyak berbicara dengannya karena saya salah satu dari sedikit orang yang bisa berkomunikasi dengannya. Kecepatannya tidak sama, tetapi kecerdasannya iya. Dia memberi banyak pengalaman kepada tim, dalam waktu permainan, dalam mengalirkan bola secara vertikal, dalam merebut bola darinya. Saya ingin bertemu lagi dengannya tetapi pada saat yang sama tidak. Tentu saya berharap bisa memberinya pelukan setelah pertandingan dengan harapan kami sudah menang." 

    Tomori, Loftus-Cheek, Pulisic, Hutchinson: apakah kondisi mereka sudah membaik?
    "Mereka akan sangat penting dalam pertandingan-pertandingan ini. Kami memiliki sebuah laga persahabatan di mana kami memakai mereka di berbagai posisi, juga dalam latihan. Kami menghabiskan lebih banyak waktu dengan Diawara. Tomori sedikit melakukan apa yang sedang dilakukan Gila. Mereka akan penting untuk musim kami. Bagi Pulisic, penting untuk tetap tinggal, karena dia datang dari cedera, dia bermain beberapa menit, lalu menjadi starter, tetapi kami punya kesempatan untuk mengelola pemulihan dan kondisinya. Mereka akan sangat penting." 

  • Tentang level Serie A dan keinginan untuk memenangkan gelar-gelar

    Apakah butuh proses yang lebih panjang atau Anda masih yakin Milan ini bisa menang? Lalu bagaimana pendapat Anda tentang Serie A?
    "Gagasannya selalu sama, yakni memenangkan gelar. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan, tetapi kami harus memikirkan langkah-langkah yang memungkinkan kami untuk melakukannya. Tentu saja, ketika bekerja di Milan Anda tidak bisa mengatakan bahwa kami harus atau bisa menang dalam 3 tahun, melainkan sekarang, pada saat ini. Ada tahapan yang harus diikuti. Itu targetnya, tetapi ada banyak tim bagus di liga ini. Jika Anda melihat Serie A musim ini, kompetisi ini sedang berubah. Aturan wasit, jadi peluit lebih jarang dibunyikan, staf medis lebih jarang masuk dan itu memungkinkan permainan lebih banyak berjalan. Banyak orang mengeluhkan skor 0-0, tetapi sekarang banyak pertandingan yang benar-benar dimainkan. Sudah tidak ada lagi tim yang bermain dengan blok rendah selama 90 menit. Venezia berada di posisi terakhir karena hasil, tetapi itu adalah tim yang melakukan pressing di seluruh lapangan. Saya terkejut dengan kualitas para pelatih, para pemain. Saya senang berada di sini, saya ingin memainkan peran saya. Saya merasa seperti di rumah di Milan, saya merasa terhormat. Serie A adalah liga yang sangat bagus, terkadang orang tidak memberi nilai yang tepat pada kompetisi nasional. Saya menikmati menyiapkan pertandingan, tetapi saya juga punya banyak hal di kepala karena berbagai tim yang berbeda". 

    Apa yang Anda lihat dalam 5 pertandingan pertama ini yang membuat Anda memilih pertahanan empat bek? Zachary tidak bisa menjadi pemain yang kembali pada Januari? Dan dengan bahasa Italia?
    "Akan mudah bagi saya untuk berbicara bahasa Italia jika saya adalah orang lain yang bergantung pada Milan, tetapi apa yang saya katakan sangat penting. Saya minta maaf, saya menyesal, tetapi saya tahu bahwa setelah pertandingan, pada sesi setelahnya, saya harus berbicara dengan Mister Capello. Saya tahu akan lebih baik jika saya berbicara bahasa Italia, tetapi saya tahu bahwa saya harus berpikir dan juga berbicara, jadi saya tidak bisa berpikir bahwa apa yang saya katakan dengan cara tertentu bisa menimbulkan masalah bagi saya atau dimanfaatkan. Penting bagi saya untuk merasa nyaman, karena itu bagian dari pekerjaan saya. Pertahanan empat bek? Apa yang saya lihat dalam pertandingan-pertandingan terakhir adalah mobilitas yang lebih besar. Yang saya lihat adalah bahwa posisi-posisi ini dan kebebasan ini membuat tim saya bisa bermain lebih baik. Terlihat saat melawan Benfica bahwa kami lebih banyak menguasai bola, tetapi ada kekurangan mobilitas. Perubahan ini memang harus dilakukan, bukan untuk bermain lebih baik tetapi dengan cara yang berbeda. Saya tidak tahu apakah kami akan melanjutkan dengan susunan ini, tetapi ini adalah alat yang memungkinkan kami untuk menang. Athekame? Kami terus memantaunya, begitu juga pemain-pemain pinjaman lainnya. Di awal musim saya melihatnya lebih sebagai seorang Moreira. Saya tidak tahu apakah situasinya akan berubah. Sepak bola memang seperti itu. Dia tampil sangat baik bersama Fonseca, nanti kita lihat di masa depan". 

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