Setelah jeda panjang karena agenda tim nasional, Serie A kembali bergulir. AC Milan akan tampil di Mapei Stadium, Reggio Emilia, sebagai tamu Sassuolo, Ruben Amorim mempresentasikan laga ini dalam konferensi pers rutin sehari sebelum pertandingan di Milanello:
Pada 2022 kami mengalami jeda panjang saat Piala Dunia di Qatar. Dari sisi pengelolaan, apa dampak jeda ini?
"Selamat pagi semuanya. Saya pikir tidak banyak berubah dan apakah ini akan positif atau negatif bergantung pada kondisi tim. Tergantung jika Anda punya banyak cedera, Anda punya lebih banyak waktu untuk memulihkan para pemain. Tergantung jika Anda pergi ke tim nasional dan memainkan semua pertandingan. Itu berat, juga karena saat kembali mereka harus memainkan banyak pertandingan. Hal sebaliknya juga berlaku jika kita mengambil contoh Koni De Winter, yang tidak bermain. Kami kehilangan banyak pemain karena tim nasional, tetapi ini pertanda baik karena berarti mereka penting. Saya menekankan bahwa sekarang kami harus menginjak pedal gas karena pertandingan-pertandingan berikutnya akan penting untuk musim kami".
Bagaimana Anda melihat para pemain Anda setelah kembali dari jeda?
"Para pemain senang bisa kembali. Mereka senang berada bersama, di klub ini, jadi itu berarti ini adalah tempat kerja yang baik. Lalu semuanya tergantung situasi. Jika Anda melihat para pemain kami, mereka bermain, beberapa hanya menjalani 2 pertandingan, lalu bisa beristirahat, dan ini sangat positif karena mereka menjaga kondisi fisik mereka. Kami punya masalah dengan Saelemaekers. Saya punya kesempatan dan waktu untuk bekerja dengan Hutchinson. Kami memainkan laga persahabatan melawan Padova, yang positif untuk mencoba hal-hal baru. Kami memanfaatkan setiap menit dari jeda ini dan para pemain yang bersama tim nasional mereka juga tampil baik. Ramos, Jashari, Moreira yang memainkan 3 pertandingan dan bermain baik di kanan maupun di kiri, dan ini sangat positif bagi kami. Saya percaya mereka siap, tetapi semuanya bergantung pada pertandingan berikutnya, karena itu besok penting untuk menang".