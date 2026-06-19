Tiga penyerang dan gaya permainan ofensif tanpa terlalu mengorbankan keseimbangan. Ruben Amorim ingin kembali menjadi pelatih yang pernah memukau Eropa bersama Sporting Lisbon. Untuk mewujudkannya, ia memilih klub Milan, yang telah menunjukkan kepercayaan besar terhadap gagasannya dan gaya kepelatihannya. Jelas bahwa misinya ini, sejak awal, menghadapi rintangan yang nyata; oleh karena itu, niatnya adalah segera beradaptasi dengan lingkungan barunya, para pemain, dan seluruh struktur klub. Selain menerapkan gaya sepak bola yang lebih menyerang dibandingkan era Allegri, Cardinale juga meminta pelatih asal Portugal ini untuk mengembangkan para pemain muda, sebagaimana yang pernah dilakukannya di Sporting Lisbon.
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Milan, Amorim sangat mengandalkan para pemain muda: mulai dari Camarda hingga Guernier dan Balentien, inilah para pemain muda yang berpotensi bersinar
PEMUDA YANG DIHARGAI
Dalam petualangan suksesnya bersama Sporting Lisbon, Amorim telah menunjukkan kemampuan luar biasa dalam memaksimalkan potensi sumber daya manusia dan teknis yang dimilikinya. Viktor Gyökeres mungkin merupakan karya terbaiknya: datang dari Championship, tepatnya Coventry City, di bawah bimbingannya ia menjadi salah satu penyerang tengah paling mematikan dan diminati di Eropa, dengan mencetak 97 gol dalam 102 pertandingan bersama Sporting.
Pedro Goncalves, “Pote”, adalah contoh lain yang sangat jelas. Datang dari Famalicão sebagai gelandang, Amorim memajukannya ke lini serang, mengubahnya menjadi pemain andalan baik secara teknis maupun dalam mencetak gol (hal ini dibuktikan dengan gelar top skor pada tahun pertamanya). Marcus Edwards, mantan pemain Tottenham, akhirnya menemukan konsistensi dan peran sentral setelah bertahun-tahun terlihat seperti talenta yang belum terasah sepenuhnya. Nuno Mendes, yang tumbuh di akademi klub Lisbon tersebut, dipromosikan menjadi pemain inti pada usia 18 tahun sebagai pemain sayap serba bisa, hingga akhirnya menjadi pemain bernilai lebih dari 40 juta euro dan pindah ke Paris Saint-Germain. Ia juga berhasil mengorbitkan Geovany Quenda, produk akademi klub yang dijual musim panas ini ke Chelsea seharga 52 juta euro. Begitu pula dengan bek Goncalo Inacio yang kini bernilai 40 juta euro.
PEMAIN MUDA MILAN
Pemain sayap yang menyerang dengan kaki non-dominan dan gaya permainan ofensif. Strategi Amorim tampak sangat menarik bagi dua pemain yang akan memulai kariernya bersama Milan Futuro, namun juga berpotensi mendapat kesempatan bermain di tim utama. Yang pertama adalah Cheveyo Balentien, pemain sayap penyerang berkebangsaan Belanda kelahiran 2006. Musim lalu, ia mengawali musim dengan baik saat melakukan debutnya di Serie A bersama Allegri (total 2 penampilan). Namun, ia kemudian mengalami beberapa masalah fisik dan menutup musim dengan baik bersama Milan Futuro. Yang lainnya adalah pemain muda asal Inggris kelahiran 2007, Aurelien Guernier. Gelandang serang ini didatangkan secara permanen dari Birmingham City, klub di Championship Inggris tempat Jude Bellingham juga pernah menonjol di masa lalu.
Tentunya, Andrej Kostic, penyerang tengah berbakat asal Montenegro yang didatangkan pada Maret lalu dari Partizan Beograd, akan berlatih bersama tim utama. Kevin Zeroli (kembali dari masa peminjaman di Juve Stabia), Christian Comotto (kembali dari masa peminjaman di Spezia), dan Francesco Camarda (dibeli kembali dari Lecce) juga akan dievaluasi.
Profil-profil lain yang menjadi sorotan untuk tim utama adalah Vladimirov (lahir tahun 2008), Cappelleti, Pandolfi, dan Ossola.