Milan, Amorim sangat mengandalkan para pemain muda: mulai dari Camarda hingga Guernier dan Balentien, inilah para pemain muda yang berpotensi bersinar

Dalam petualangan suksesnya bersama Sporting Lisbon, Amorim telah menunjukkan kemampuan luar biasa dalam memaksimalkan potensi sumber daya manusia dan teknis yang dimilikinya. Viktor Gyökeres mungkin merupakan karya terbaiknya: datang dari Championship, tepatnya Coventry City, di bawah bimbingannya ia menjadi salah satu penyerang tengah paling mematikan dan diminati di Eropa, dengan mencetak 97 gol dalam 102 pertandingan bersama Sporting.

Pedro Goncalves, “Pote”, adalah contoh lain yang sangat jelas. Datang dari Famalicão sebagai gelandang, Amorim memajukannya ke lini serang, mengubahnya menjadi pemain andalan baik secara teknis maupun dalam mencetak gol (hal ini dibuktikan dengan gelar top skor pada tahun pertamanya). Marcus Edwards, mantan pemain Tottenham, akhirnya menemukan konsistensi dan peran sentral setelah bertahun-tahun terlihat seperti talenta yang belum terasah sepenuhnya. Nuno Mendes, yang tumbuh di akademi klub Lisbon tersebut, dipromosikan menjadi pemain inti pada usia 18 tahun sebagai pemain sayap serba bisa, hingga akhirnya menjadi pemain bernilai lebih dari 40 juta euro dan pindah ke Paris Saint-Germain. Ia juga berhasil mengorbitkan Geovany Quenda, produk akademi klub yang dijual musim panas ini ke Chelsea seharga 52 juta euro. Begitu pula dengan bek Goncalo Inacio yang kini bernilai 40 juta euro.