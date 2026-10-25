AC Milan meninggalkan Udine dengan dua sinyal yang menunjukkan kembalinya kepercayaan diri: mereka masih belum terkalahkan di liga dan mendapat respons yang diharapkan dari para pemain yang sebelumnya jarang bermain. Sorotan utamanya adalah Bartesaghi, yang tampil gemilang dalam peran barunya sebagai pemain sayap kiri yang bermain lebih maju. Penampilan itu melegakan di tengah masa sulit Estupinan dan masalah fisik yang dialami Moreira. Hutchinson juga tampil sangat baik dan menunjukkan bahwa ia bisa memberi dampak ketika tidak dibebani tugas bertahan yang kaku. Itu menjadi sumber kekuatan baru bagi AC Milan, yang terus melangkah semakin solid bersama Amorim.