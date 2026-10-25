Kegembiraan Cardinale, yang dimintai komentar oleh TeleLombardia seusai pertandingan, menjadi gambaran sempurna malam ketika AC Milan bangkit setelah kekalahan buruk dari Bornemouth di Liga Europa. "Saya sangat senang, saya akan tinggal di Milan sepanjang pekan ini," kata pemilik AC Milan itu. Seusai pertandingan, Amorim juga mendapat pujian berkat susunan pemain mengejutkan yang menempatkan Diawara sebagai bek sayap dan memberi Hutchinson kebebasan bergerak. Susunan itu terbukti unggul di semua lini atas Udinese yang permainannya menurun dan semakin kesulitan.
Milan, Amorim sang ahli strategi: Diawara, Hutchinson, dan Bartesaghi jadi opsi baru untuk bertahan di zona Liga Champions
KEBERANIAN GAGASAN
Meski mendapat banyak kritik atas skor 3-0 di Bounemouth dan dirundung nasib buruk karena kehilangan Moreira, Rabiot, serta Gila sekaligus akibat cedera, Amorim tetap teguh pada pendiriannya. Ia pun menang meyakinkan berkat keberanian menjalankan gagasannya. Siapa yang menyangka ia akan memasang formasi empat bek dengan Tomori sebagai bek kanan dan Diawara, yang menjalani debut di Serie A, sebagai starter di sisi kiri? AC Milan menutup kedua sisi sayap Udinese dan meredam senjata serangan utama mereka. Selebihnya, pertandingan menjadi pertunjukan soliditas dan kelas. Kelas Modric dan Pulisc membawa jalannya pertandingan sesuai keinginan AC Milan.
SUMBER DAYA BARU
AC Milan meninggalkan Udine dengan dua sinyal yang menunjukkan kembalinya kepercayaan diri: mereka masih belum terkalahkan di liga dan mendapat respons yang diharapkan dari para pemain yang sebelumnya jarang bermain. Sorotan utamanya adalah Bartesaghi, yang tampil gemilang dalam peran barunya sebagai pemain sayap kiri yang bermain lebih maju. Penampilan itu melegakan di tengah masa sulit Estupinan dan masalah fisik yang dialami Moreira. Hutchinson juga tampil sangat baik dan menunjukkan bahwa ia bisa memberi dampak ketika tidak dibebani tugas bertahan yang kaku. Itu menjadi sumber kekuatan baru bagi AC Milan, yang terus melangkah semakin solid bersama Amorim.
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