Milan, Amorim punya masalah di lini serang: dari inkonsistensi Saelemakers hingga Pulisic yang seperti hantu, belum ada duet starter

Nol menit dalam tiga pertandingan meski ia sudah sepenuhnya kembali tersedia bagi Pulisic. Amorim masih belum menggunakan pemain Amerika itu di liga dan 'kasus' ini mulai benar-benar tampak seperti sebuah kasus: Pulisic adalah satu-satunya pemain di skuad yang benar-benar mampu membuat perbedaan di belakang penyerang dan menghadirkan jumlah gol serta assist yang dibutuhkan untuk menjalani musim liga yang penting. Jika ia benar-benar fit 100% melawan Lazio, dialah yang akan bermain berduet dengan Cisse.





Situasinya berbeda untuk Hutchinson: pemain yang sangat cocok dengan gaya Amorim dan bisa mulai menunjukkan perannya sejak pekan depan. Omari sekarang hanya perlu menemukan timing dan permainan yang tepat untuk kemudian menjadi satu opsi tambahan di belakang penyerang. Hasil imbang di Turin menegaskan bahwa tim harus kembali menemukan duet yang mapan di belakang penyerang.