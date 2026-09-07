Setelah enam pertandingan dan 659 menit bermain, Milan akhirnya kembali mencetak gol di Allianz Stadium saat melawan Juventus. Alphadjo Cisse yang memutus tren negatif itu, yakni gelandang serang terbaik dalam skuad Milan. Padahal, sempat ada yang, pada kepengurusan sebelumnya, menganggapnya belum siap mengenakan seragam Milan dan ada pula yang, beberapa pekan lalu, nyaris meminjamkannya ke Torino sebelum akhirnya berhenti di hadapan tekad kuat Amorim untuk mempertahankannya dalam skuad.
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Milan, Amorim punya masalah di lini serang: dari inkonsistensi Saelemakers hingga Pulisic yang seperti hantu, belum ada duet starter
Hanya Cisse yang siap
1.156 kilometer memisahkan Catanzaro dari Milan, sebuah jarak yang benar-benar tak terhingga. Dari sudut pandang sepak bola, ini benar-benar tentang dua dunia yang berbeda bagi semua orang, tetapi tidak bagi Cisse yang tidak sedang kesulitan menghadapi lompatan ke klub besar. Alpha (begitulah ia dipanggil rekan-rekan setimnya, red) punya talenta dan mentalitas yang tepat untuk menulis halaman-halaman penting dalam sejarah AC Milan. Sebagai tokoh utama, bukan sekadar figuran, di usia 19 tahun 319 hari ia menjadi pemain termuda yang mencetak gol dalam dua laga tandang pertamanya bersama AC Milan sejak era kemenangan bernilai tiga poin, yaitu sejak 1994-95. Turin memberinya dua kebahagiaan di awal ini, satu melawan Torino dan satu melawan Juventus. Amorim, sebaliknya, memberinya seragam starter: meski baru berusia 19 tahun, ia lebih unggul dibanding rekan-rekannya dalam memahami ide-ide pelatih dan jelas paling cocok bermain di belakang penyerang.
Kesulitan Loftus-Cheek dan Saelemaekers
Dalam dua penampilan resmi pertama musim ini, melawan Torino dan Venezia, Amorim menurunkan Cisse dan Loftus-Cheek di belakang penyerang dengan hasil yang naik-turun: jelas sang pemain Inggris terus menampilkan performa yang tidak lengkap dan tanpa determinasi yang dibutuhkan untuk mencapai hasil akhir. Melawan Juventus, Amorim mencoba duet Saelemaekers-Rabiot, tetapi hasilnya sama sekali tidak istimewa: pemain Belgia itu praktis nyaris tak terlihat, Rabiot jelas kesulitan baik secara fisik maupun dalam membaca permainan. Kesan yang muncul adalah keduanya lebih tampil baik dalam peran alami mereka masing-masing sebagai pemain sayap yang menyisir seluruh sisi lapangan dan mezzala/gelandang bertahan.
Bayang-bayang Pulisic dan kartu Hutchinson
Nol menit dalam tiga pertandingan meski ia sudah sepenuhnya kembali tersedia bagi Pulisic. Amorim masih belum menggunakan pemain Amerika itu di liga dan 'kasus' ini mulai benar-benar tampak seperti sebuah kasus: Pulisic adalah satu-satunya pemain di skuad yang benar-benar mampu membuat perbedaan di belakang penyerang dan menghadirkan jumlah gol serta assist yang dibutuhkan untuk menjalani musim liga yang penting. Jika ia benar-benar fit 100% melawan Lazio, dialah yang akan bermain berduet dengan Cisse.
Situasinya berbeda untuk Hutchinson: pemain yang sangat cocok dengan gaya Amorim dan bisa mulai menunjukkan perannya sejak pekan depan. Omari sekarang hanya perlu menemukan timing dan permainan yang tepat untuk kemudian menjadi satu opsi tambahan di belakang penyerang. Hasil imbang di Turin menegaskan bahwa tim harus kembali menemukan duet yang mapan di belakang penyerang.
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