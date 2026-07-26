Rekam jejak Amorim sudah berbicara jelas: meluncurkan dan mengembangkan pemain muda adalah ciri khas dari gaya kerjanya. Quenda di Sporting Lisbon serta Diallo dan Mainoo di Manchester United sangat memahami hal itu. Kini targetnya adalah mengulanginya di AC Milan, tempat talenta-talenta muda jelas tidak kurang.





Dimulai dari deretan penjaga gawang, keputusan pelatih asal Portugal itu untuk membawa pemain Paris kelahiran 2008 Bouyer dalam tur pramusim cukup mengejutkan, sebuah sinyal kepercayaan yang penting. Klub sedang memikirkan pengelolaan secara keseluruhan dengan Pittarella dan Torriani tetapi pemain Prancis itu seharusnya tetap bertahan juga dalam perspektif Milan Futuro. Dengan kedatangan Diawara dari Troyes yang akan datang, pintu akan terbuka untuk kepindahan pinjaman Odogu, pemain Berlin kelahiran 2006, yang memiliki beberapa peminat dari Jerman tetapi yang lebih ingin dipinjamkan AC Milan di Italia agar tidak mengurangi nilai investasi sebesar 7 juta plus bonus 3 juta kepada Wolfsburg dua belas bulan lalu.





Bartesaghi akan tetap di AC Milan meskipun ada beberapa permintaan yang datang, dan hal yang sama juga berlaku untuk Vladimirov, yang baru saja memperpanjang kontraknya.