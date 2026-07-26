Pada awalnya, Cardinale yang menyebut pemaksimalan para pemain muda dalam skuad sebagai prioritas mutlak dari era baru ini saat mengomentari perpanjangan kontrak Comotto dan Camarda: "Komitmen jangka panjang kami dalam memperbarui kontrak Camarda dan Comotto sepenuhnya sejalan dengan visi yang saya jabarkan untuk klub ini sejak saya menjadi pemiliknya. Kami akan memprioritaskan para pemain yang dibesarkan di akademi kami, kami akan mendampingi mereka dalam proses perkembangan dan memaksimalkan potensi mereka agar mereka bisa berkontribusi pada kesuksesan tim di lapangan". Dan kemarin, dalam pernyataan seusai laga di Glasgow, Amorim juga menyuarakan hal serupa: "Camarda? Dia harus tetap bersama kami, saya sangat percaya kepadanya dan kepada para pemain muda yang sedang bekerja bersama kami. Saya tidak ingin membahas individu tertentu, tetapi saya bisa mengatakan bahwa dia akan tetap bersama kami musim ini".
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Milan, Amorim percaya pada pemain muda dan meluncurkan kebijakan regenerasi: strategi antara pemain yang dipertahankan dan dilepas
SITUASI ANTARA PENJAGA GAWANG DAN BEK TENGAH
Rekam jejak Amorim sudah berbicara jelas: meluncurkan dan mengembangkan pemain muda adalah ciri khas dari gaya kerjanya. Quenda di Sporting Lisbon serta Diallo dan Mainoo di Manchester United sangat memahami hal itu. Kini targetnya adalah mengulanginya di AC Milan, tempat talenta-talenta muda jelas tidak kurang.
Dimulai dari deretan penjaga gawang, keputusan pelatih asal Portugal itu untuk membawa pemain Paris kelahiran 2008 Bouyer dalam tur pramusim cukup mengejutkan, sebuah sinyal kepercayaan yang penting. Klub sedang memikirkan pengelolaan secara keseluruhan dengan Pittarella dan Torriani tetapi pemain Prancis itu seharusnya tetap bertahan juga dalam perspektif Milan Futuro. Dengan kedatangan Diawara dari Troyes yang akan datang, pintu akan terbuka untuk kepindahan pinjaman Odogu, pemain Berlin kelahiran 2006, yang memiliki beberapa peminat dari Jerman tetapi yang lebih ingin dipinjamkan AC Milan di Italia agar tidak mengurangi nilai investasi sebesar 7 juta plus bonus 3 juta kepada Wolfsburg dua belas bulan lalu.
Bartesaghi akan tetap di AC Milan meskipun ada beberapa permintaan yang datang, dan hal yang sama juga berlaku untuk Vladimirov, yang baru saja memperpanjang kontraknya.
DAN PARA GELANDANG DAN PENYERANG
Kesan positif ditinggalkan di Celtic Park oleh pemain kelahiran 2008 Borsani: ia akan ikut tur ke Australia dan kemudian, kemungkinan besar, akan dipinjamkan ke Juve Stabia. Pemain Inggris Guernier akan bolak-balik antara tim utama dan Milan Futuro, sementara gelandang serang Ossola akan menambah pengalaman lewat masa peminjaman setelah kembali dari Australia.
Comotto sangat disukai Amorim karena kepribadiannya yang dipadukan dengan kemampuan bermain sepak bola: dalam kasusnya, keputusan akhir akan lebih kompleks karena ia punya semua kualitas untuk langsung berguna, tetapi bisa terdampak padatnya persaingan di lini tengah. Setengah Serie B dan Parma menunggu dengan penuh keyakinan. Cissè memberikan kesan positif dan seharusnya menjadi bagian dari deretan gelandang serang, sementara untuk Kostic, mengingat konfirmasi Camarda di tim utama yang telah dibuat resmi oleh Amorim, bisa muncul penilaian mengenai kemungkinan peminjaman.
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