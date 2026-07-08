Milan kekurangan sosok yang mampu membuat perbedaan. Bagaimana sikap Anda terhadap para pemain yang merasa ragu? Apa yang ingin Anda berikan secara personal di ruang ganti?

"Jika boleh saya katakan. Budaya Italia dan Portugal sangat mengutamakan interaksi, dan saya memang seperti itu. Tentu saja, kita harus bisa menunjukkan kesalahan. Saya akan selalu jujur kepada para pemain saya. Saya akan bersikap adil dan jujur; saya tahu itulah cara mendapatkan kepercayaan para pemain. Yang bisa saya katakan saat ini adalah bahwa saya sama seperti kalian, saya menyukai interaksi antarmanusia. Kami memiliki tim yang luar biasa yang mengurus para pemain: semuanya terkendali. Selain itu, kami juga membutuhkan gaya bermain yang menarik: kami ingin memberi kesempatan kepada para pemain untuk tampil baik, dan hal ini dapat membantu kami meraih kemenangan."

Berapa lama lagi kita akan melihat gaya permainannya di Milan?

"Saya harap kalian bisa melihat sesuatu sejak awal. Saya tahu betul bahwa dalam sepak bola, waktu selalu terbatas. Ini adalah proyek jangka panjang, tetapi sejak pertandingan pertama kami harus bermain sedemikian rupa sehingga terlihat apa yang diminta pelatih dari para pemain. Para suporter akan perlahan-lahan yakin, tetapi dari segi permainan, saya akan langsung tancap gas bersama tim: kami ingin mendominasi sejak pertandingan pertama."

Seberapa besar peran Pulisic di Milan Anda?

"Pulisic benar-benar pemain yang sangat berbakat. Dia mengalami cedera di Piala Dunia, jadi kita perlu melihat perkembangannya. Namun, dia sangat cocok dengan gaya sepak bola di Italia, di mana tim-timnya memiliki pertahanan yang kokoh: dia bisa membuat perbedaan yang sangat besar. Saya punya gambaran jelas tentang bagaimana saya ingin melihatnya bermain. Dengan kaki kanan di sisi kiri, tapi juga di sisi lain. Meskipun saya ingin dia bermain di antara lini, bukan tepat di garis. Dia disukai di klub ini, seluruh tim mendukungnya untuk memaksimalkan potensinya. Dia sangat penting bagi kami. Saya sudah bilang tidak ingin membicarakan pemain individu, tapi lihatlah, kadang-kadang saya tetap melakukannya (tertawa, red).





Apakah ada tenggat waktu ideal untuk memiliki skuad lengkap dan melatihnya dengan optimal?

"Masalah utamanya adalah memiliki pemain; beberapa sedang di Piala Dunia dan yang lain masih harus berlibur. Namun, saya sangat tenang. Saya mengenal para pemain, tapi saya harus melihat mereka berlatih. Daripada batas waktu di bursa transfer, saya lebih ingin melatih para pemain saya. Kita akan bisa bersaing bahkan dengan skuad saat ini."





Apa bedanya bermain untuk tidak kalah dan bermain untuk menang?

"(Tertawa, red). Saya bisa memberi tahu Anda gaya permainan yang saya inginkan. Saya sangat menghormati Allegri, dia memiliki pengalaman yang sangat banyak. Saya tidak ingin membicarakan masa lalu, tetapi saya bisa memberi tahu Anda gaya permainan yang saya inginkan: kita harus mendominasi lawan dan bertahan dengan baik. Setiap pelatih memiliki ide-ide unik. Saya juga harus sedikit beradaptasi; saat melihat para pemain, saya akan menyesuaikan ide-ide saya. Saya ingin menghibur, membuat para penggemar senang, dengan sepak bola yang indah untuk ditonton. Butuh waktu agar mesin ini berjalan. Namun, ketika ingin menang, Anda memiliki tanggung jawab ini: melatih klub besar membawa tanggung jawab ini. Menurunnya energi dan konsentrasi berarti kekalahan. Kami ingin menang dan mendominasi permainan.”

Menurut Anda, berapa banyak pemain baru yang dibutuhkan untuk menerapkan gaya permainan Anda? Bisakah Anda mengevaluasi kembali Chukwueze dan Saelemaekers?

"Ada beberapa pemain yang tahun lalu tidak ada di sini. Chukwueze tetap bersama kami; kami membutuhkan pemain yang mampu melakukan satu lawan satu. Saelemaekers bisa bermain di sayap kanan maupun kiri; dia suka melakukan satu lawan satu. Cissè dan Comotto akan memulai musim bersama kami; saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Kami akan mencari pemain baru yang tahun lalu tidak ada di sini. Jika mereka bermain baik dan memahami ide-ide saya, maka kami akan memberikan tempat bagi mereka: sebelum mencari di luar, kami akan melihat dengan cermat apa yang ada di dalam tim. Setelah pramusim, kami akan memutuskan, namun selalu dengan memperhatikan anggaran. Pemilik klub ada di sini... Kami akan mengevaluasi para pemain muda; Chukwueze memiliki kualitas hebat dan memberikan kami opsi alternatif.”

Apa saja kesalahan yang tidak boleh Anda ulangi di Milan? Apa yang Anda pelajari dari pengalaman di Manchester?

“Hal pertama adalah sulit menjelaskan kesalahan-kesalahan itu; saya harus menjelaskan konteksnya. Saya telah belajar, saya telah belajar banyak sekali. Saya pernah melakukan kesalahan, tapi saya bangga pernah berada di United. Namun sekarang ini cerita yang berbeda. Ada banyak hal yang bisa saya lakukan dengan baik, saya telah mengumpulkan pengalaman. Saya pikir semua orang belajar berdasarkan pengalaman masing-masing. Ada hal-hal yang ingin saya ubah dan ada pula hal-hal yang tidak pernah berubah. Saya pasti akan menjadi pelatih yang lebih baik.”