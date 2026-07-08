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grafica amorim milan 2.1 2026Getty Images

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Milan, Amorim: "Modric? Saya rasa dia akan kembali dalam beberapa hari lagi; sekarang dia harus beristirahat setelah Piala Dunia. Kami ingin meraih bintang kedua."

AC Milan

Milan, konferensi pers untuk memperkenalkan pelatih baru Ruben Amorim

Ruben Amorim tampil di hadapan para jurnalis sebagai pelatih baru Milan. Pelatih asal Portugal itu didampingi oleh pemilik klub Gerry Cardinale. Berikut pernyataan yang disampaikan dari ruang konferensi pers di Casa Milan:


Bagaimana perasaan Anda selama beberapa hari terakhir ini?

"Saya ingin meminta maaf karena hari ini saya belum bisa berbahasa Italia, saya minta maaf kepada para penggemar. Sangat penting bagi saya untuk belajar bahasa Italia demi menghormati budaya Anda, dan saya akan berusaha melakukannya secepat mungkin. Merupakan suatu kehormatan berada di sini, saya sangat bahagia. Saya merasakan kota ini dipenuhi oleh orang-orang yang mendukung kami. Saya sangat menyukai Milanello, tempat ini luar biasa. Ada yang mengatakan tempat ini agak tua, tapi sama sekali tidak. Semuanya ada di sini. Stafnya luar biasa, saya tidak bisa lebih bahagia lagi. Merupakan suatu kebahagiaan besar bisa berada di sini."

  • TENTANG LEAO DAN RAMOS

    Apa kenangan Anda tentang Milan di masa lalu?

    "Pertama-tama, Gerry benar ketika mengatakan bahwa kami ingin bermain sepak bola, bukan sekadar penampilan (tertawa, red.). Kualitas permainan itu sangat penting. Saya sangat mengingat Ancelotti dan sangat mengingat Arrigo Sacchi serta gaya inovatifnya. Juga Capello dan timnya yang luar biasa, 'The Invincibles'. Masa lalu Milan bukan hanya tentang tim, tetapi juga seluruh pemain seperti van Basten, Gullit... Namun, ketika berbicara tentang Milan, yang dimaksud adalah tim secara keseluruhan; orang-oranglah yang paling penting. Saya telah mengikuti Milan sejak masih muda, saya ingat final melawan Benfica... Itu adalah sebuah keluarga, dan ini pun adalah sebuah keluarga. Saya merasakan tanggung jawab berada di sini. Ini adalah kompetisi yang sangat sulit untuk dimenangkan. Kami berada di sini bukan untuk menghindari kekalahan, melainkan untuk menang. Ini adalah tantangan yang menarik."

    Mengapa Gonçalo Ramos? Dan bagaimana dengan Leao?

    “Saya tidak ingin membicarakan individu. Bukan tugas saya untuk menjelaskan mengapa dia dipilih. Saya melihat tim, kerja sama tim, dan kemudian saya suka mengamati para pemain. Kami tidak hanya melihat nama-namanya, tapi juga profil mereka: kami melakukan pemantauan dan melihat apa yang ada di baliknya. Saya sangat menyukai Gonçalo, kalian sudah melihatnya saat melawan Kroasia: di tengah tiga bek dia mencetak gol, dan situasi seperti ini sering terjadi juga di Italia. Orang-orang hanya melihat bakatnya, sedangkan saya justru melihat seorang pemain secara utuh. Ini soal melihatnya bermain dengan baik dalam kerangka tim. Lihatlah Gonçalo bermain, cukup dengan menontonnya bermain selama 5 menit saja. Bagiku, dia adalah sebuah pesan: itu berarti kami percaya pada kelompok dan tim ini. Kedatangannya sangat cepat. Leao bermain sangat baik di Piala Dunia, tapi saya senang dengan seluruh tim secara umum."

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  • TARGET BINTANG KEDUA

    Di tengah revolusi ini, apakah Anda berani menyampaikan pesan positif seperti yang pernah Anda lakukan di masa lalu, atau menciptakan sebuah motto?

    "Tentu saja. Memang sulit. Namun perlu diingat, selain sekadar berkata, ada juga tindakan. Saya sangat menyadari bahwa ini adalah sebuah tantangan. Ini lebih dari sekadar kalimat atau slogan: ini berarti menjadi bagian dari sejarah seseorang yang ikonik. Ini adalah jenis tantangan yang saya sukai. Saya merasa bahagia. Saya akan merasa bahagia karena telah mencoba, bahkan ketika upaya tersebut tidak membuahkan hasil yang luar biasa. Sekarang saya sangat ingin meraih kesuksesan, saya percaya pada Milan. Kita harus memahami dengan baik karakteristik sepak bola Italia. Kita melihat banyak hal, saya berusaha sering bertukar pikiran dan belajar. Saat saya mengucapkan kalimat-kalimat itu, saya meyakininya dan saya masih meyakininya hingga hari ini."

    Apakah targetnya adalah bintang kedua?

    “Ketika kita terjun ke dalam permainan dan mempertaruhkan diri, maka kita harus menang sebanyak mungkin. Tentu saja kami ingin meraih bintang kedua. Saya tahu itu akan sulit, ada banyak sekali variabel. Tantangan terbesar? Sulit untuk dikatakan sekarang. Tujuan utama saat ini adalah mendominasi liga, sisanya kita lihat nanti.”


    Mengapa Anda menerima tawaran Milan dan bagaimana Anda ingin menyusun tim?

    “Saya berkata pada diri sendiri, ‘Bukan karena ini Milan,’ tapi karena saya tahu ada revolusi yang sedang berlangsung. Setelah pertemuan pertama, ada sesuatu yang menyadarkan saya: tim ini menawarkan hal-hal yang saya sukai, dan saya ingin memperjuangkan nilai-nilai tersebut. Kita harus mencetak lebih banyak gol; lihat saja tim-tim teratas di liga lain, dan masih ada perbedaan. Saya diperkenalkan dengan struktur dan proses pemantauan pemain. Saat Anda merasa dikelilingi oleh orang-orang yang tepat, saat ada tim yang solid di sekitar Anda, maka semua unsur tantangan yang ingin saya hadapi sudah terpenuhi.”

    Apakah Anda meminta saran kepada Fonseca dan Conceiçao? Apakah Anda berharap untuk memulai dengan cara yang berbeda?

    “Saya mengenal Fonseca dan Conceiçao; kami pernah menjadi rival, tapi itu sudah tiga tahun yang lalu. Saya ingin mencoba melakukan segala sesuatunya sesuai dengan cara saya sendiri. Cardinale telah menjelaskan gagasannya kepada saya, dan saya mengatakan ingin melihatnya dengan mata kepala sendiri. Saya mengamati, melihat, dan merasakannya dengan tangan saya sendiri. Sejak saya mulai menghadiri pertemuan-pertemuan tersebut, saya menerima begitu banyak tanggapan dan merasa nyaman.”

    Belum pernah ada pelatih sebelumnya yang diperkenalkan oleh Cardinale. Selain keunggulan ini, apa lagi yang bisa Anda tambahkan terkait bursa transfer? Apakah Anda sudah mengambil keputusan mengenai Leao?

    "Saya tidak akan berbicara secara spesifik tentang pemain individu. Saya senang dengan tim ini. Gerry ingin menunjukkan kepada kalian betapa kerasnya dia bekerja, betapa besar potensi yang dimiliki tim ini. Itu berarti ada tekanan juga, tentu saja. Kita harus menyesuaikan diri dengan pasar transfer: saya harus mengevaluasi tim, menjelaskan profil para pemain, dan mengklarifikasi keraguan. Kemudian Bobby membicarakannya dengan Almastadt dan Hendrick membicarakannya dengan Klub. Kita masih harus menggali lebih dalam karakteristik setiap pemain, kita harus melihat bagaimana reaksi mereka dan terutama apakah mereka ingin berada di sini. Hal ini harus dipahami sebelum bursa transfer ditutup, tetapi bagaimanapun juga saya sangat senang dengan tim saat ini".

  • TENTANG MODRIC DAN MOURINHO

    Apakah Amorim akan meniru gaya Mourinho?

    "Tidak. Saya sama sekali berbeda dari Mourinho. Saya banyak belajar darinya, tetapi sebagai seorang pelatih, Anda tidak bisa meniru siapa pun. Saya memiliki gaya permainan yang berbeda. Tentu saja saya berharap bisa menang, itu satu-satunya kesamaan kami. Saya sangat menghormatinya, saya berharap bisa menyebutnya sebagai teman, tetapi jangan berharap saya akan menjadi seperti Mourinho. Saya pernah melakukan kesalahan di Manchester dan ingin belajar dari hal itu. Komunikasi sangatlah penting."

    Apakah Anda sudah berbicara dengan Modric?

    "Dia adalah pemain yang ingin kami pertahankan, saya sudah berbicara dengannya dua kali. Jika perlu, saya bisa menemuinya lagi, saya tidak akan bosan. Dia luar biasa, dia adalah pilar bagi kami. Saya tidak mengatakan dia akan bermain di semua pertandingan, tapi kami ingin mengandalkan Modric untuk musim depan. Dewan direksi sudah berbicara dengannya, saya juga sudah berbicara dengannya: saya yakin dia akan kembali dalam beberapa hari ke depan, sekarang dia harus beristirahat setelah Piala Dunia."

    Apakah mereka telah menjelaskan situasi Milan saat ini, yang baru saja melewati dua tahun yang sangat sulit? Mengapa para pendukung Milan harus percaya tahun ini? Apa yang telah berubah?

    "Saya tahu mungkin sulit bagi para suporter untuk bangkit dari masa ini. Saya tahu suasana di kota ini, saya tahu apa artinya kalah di laga terakhir liga beserta segala konsekuensinya. Saya langsung bertanya bagaimana cara mengatasi hal ini. Jawabannya sudah ada dan sangat memuaskan. Saya harus meyakinkan para suporter. Saya tidak bisa mengatakan bahwa hasilnya akan langsung luar biasa. Para suporter itu cerdas, saya tidak bisa meremehkan kecerdasan siapa pun. Namun, saya bisa berjanji bahwa saya akan selalu melakukan yang terbaik untuk klub. Bukan yang terbaik untuk saya, melainkan untuk klub. Saya akan melakukan yang terbaik untuk AC Milan, itu janji saya. Saya tidak bisa berubah dalam 24 jam, kita mulai secara bertahap. Semuanya dimulai pada pramusim, bagaimana kita menampilkan diri kepada orang lain dan dunia. Kami memiliki tanggung jawab ini tidak hanya untuk Milan, tetapi juga untuk sepak bola Italia. Saya pernah membuat kesalahan dan akan membuat kesalahan lagi, tetapi ada visi tentang bagaimana saya ingin bermain. Sejak pertandingan pertama Serie A, kami ingin menang. Menang di pertandingan pertama, kedua, dan kemudian membangun seluruh struktur.”


    Apakah Anda sudah dijelaskan mengenai situasi Milan saat ini, yang baru saja melewati dua tahun yang sangat sulit? Mengapa para pendukung Milan harus percaya tahun ini? Apa yang telah berubah?

    “Saya tahu mungkin sulit bagi para suporter untuk melewati masa ini. Saya tahu suasana di kota ini, saya tahu apa artinya kalah di laga terakhir liga beserta segala konsekuensinya. Saya langsung menanyakan cara mengatasi hal ini. Jawabannya sudah ada dan sangat memuaskan. Saya harus meyakinkan para suporter. Saya tidak bisa mengatakan bahwa hasilnya akan langsung luar biasa. Para suporter cerdas, saya tidak bisa meremehkan kecerdasan siapa pun. Namun, saya bisa berjanji bahwa saya akan selalu melakukan yang terbaik untuk klub. Bukan yang terbaik untuk saya, melainkan untuk klub. Saya akan melakukan yang terbaik untuk AC Milan, itu janji saya. Saya tidak bisa berubah dalam 24 jam, kita mulai secara bertahap. Semuanya dimulai pada pramusim, bagaimana kita menampilkan diri kepada orang lain dan dunia. Kita memiliki tanggung jawab ini tidak hanya untuk Milan, tetapi juga untuk sepak bola Italia. Saya telah membuat kesalahan dan akan membuat kesalahan lagi, tetapi ada visi tentang bagaimana saya ingin bermain. Sejak pertandingan pertama Serie A, kita ingin menang. Menang di pertandingan pertama, kedua, dan kemudian membangun seluruh strukturnya.”

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  • TENTANG PULISIC DAN PERMAINANNYA

    Milan kekurangan sosok yang mampu membuat perbedaan. Bagaimana sikap Anda terhadap para pemain yang merasa ragu? Apa yang ingin Anda berikan secara personal di ruang ganti?

    "Jika boleh saya katakan. Budaya Italia dan Portugal sangat mengutamakan interaksi, dan saya memang seperti itu. Tentu saja, kita harus bisa menunjukkan kesalahan. Saya akan selalu jujur kepada para pemain saya. Saya akan bersikap adil dan jujur; saya tahu itulah cara mendapatkan kepercayaan para pemain. Yang bisa saya katakan saat ini adalah bahwa saya sama seperti kalian, saya menyukai interaksi antarmanusia. Kami memiliki tim yang luar biasa yang mengurus para pemain: semuanya terkendali. Selain itu, kami juga membutuhkan gaya bermain yang menarik: kami ingin memberi kesempatan kepada para pemain untuk tampil baik, dan hal ini dapat membantu kami meraih kemenangan."

    Berapa lama lagi kita akan melihat gaya permainannya di Milan?

    "Saya harap kalian bisa melihat sesuatu sejak awal. Saya tahu betul bahwa dalam sepak bola, waktu selalu terbatas. Ini adalah proyek jangka panjang, tetapi sejak pertandingan pertama kami harus bermain sedemikian rupa sehingga terlihat apa yang diminta pelatih dari para pemain. Para suporter akan perlahan-lahan yakin, tetapi dari segi permainan, saya akan langsung tancap gas bersama tim: kami ingin mendominasi sejak pertandingan pertama."

    Seberapa besar peran Pulisic di Milan Anda?

    "Pulisic benar-benar pemain yang sangat berbakat. Dia mengalami cedera di Piala Dunia, jadi kita perlu melihat perkembangannya. Namun, dia sangat cocok dengan gaya sepak bola di Italia, di mana tim-timnya memiliki pertahanan yang kokoh: dia bisa membuat perbedaan yang sangat besar. Saya punya gambaran jelas tentang bagaimana saya ingin melihatnya bermain. Dengan kaki kanan di sisi kiri, tapi juga di sisi lain. Meskipun saya ingin dia bermain di antara lini, bukan tepat di garis. Dia disukai di klub ini, seluruh tim mendukungnya untuk memaksimalkan potensinya. Dia sangat penting bagi kami. Saya sudah bilang tidak ingin membicarakan pemain individu, tapi lihatlah, kadang-kadang saya tetap melakukannya (tertawa, red).


    Apakah ada tenggat waktu ideal untuk memiliki skuad lengkap dan melatihnya dengan optimal?

    "Masalah utamanya adalah memiliki pemain; beberapa sedang di Piala Dunia dan yang lain masih harus berlibur. Namun, saya sangat tenang. Saya mengenal para pemain, tapi saya harus melihat mereka berlatih. Daripada batas waktu di bursa transfer, saya lebih ingin melatih para pemain saya. Kita akan bisa bersaing bahkan dengan skuad saat ini."


    Apa bedanya bermain untuk tidak kalah dan bermain untuk menang?

    "(Tertawa, red). Saya bisa memberi tahu Anda gaya permainan yang saya inginkan. Saya sangat menghormati Allegri, dia memiliki pengalaman yang sangat banyak. Saya tidak ingin membicarakan masa lalu, tetapi saya bisa memberi tahu Anda gaya permainan yang saya inginkan: kita harus mendominasi lawan dan bertahan dengan baik. Setiap pelatih memiliki ide-ide unik. Saya juga harus sedikit beradaptasi; saat melihat para pemain, saya akan menyesuaikan ide-ide saya. Saya ingin menghibur, membuat para penggemar senang, dengan sepak bola yang indah untuk ditonton. Butuh waktu agar mesin ini berjalan. Namun, ketika ingin menang, Anda memiliki tanggung jawab ini: melatih klub besar membawa tanggung jawab ini. Menurunnya energi dan konsentrasi berarti kekalahan. Kami ingin menang dan mendominasi permainan.”

    Menurut Anda, berapa banyak pemain baru yang dibutuhkan untuk menerapkan gaya permainan Anda? Bisakah Anda mengevaluasi kembali Chukwueze dan Saelemaekers?

    "Ada beberapa pemain yang tahun lalu tidak ada di sini. Chukwueze tetap bersama kami; kami membutuhkan pemain yang mampu melakukan satu lawan satu. Saelemaekers bisa bermain di sayap kanan maupun kiri; dia suka melakukan satu lawan satu. Cissè dan Comotto akan memulai musim bersama kami; saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Kami akan mencari pemain baru yang tahun lalu tidak ada di sini. Jika mereka bermain baik dan memahami ide-ide saya, maka kami akan memberikan tempat bagi mereka: sebelum mencari di luar, kami akan melihat dengan cermat apa yang ada di dalam tim. Setelah pramusim, kami akan memutuskan, namun selalu dengan memperhatikan anggaran. Pemilik klub ada di sini... Kami akan mengevaluasi para pemain muda; Chukwueze memiliki kualitas hebat dan memberikan kami opsi alternatif.”

    Apa saja kesalahan yang tidak boleh Anda ulangi di Milan? Apa yang Anda pelajari dari pengalaman di Manchester?

    “Hal pertama adalah sulit menjelaskan kesalahan-kesalahan itu; saya harus menjelaskan konteksnya. Saya telah belajar, saya telah belajar banyak sekali. Saya pernah melakukan kesalahan, tapi saya bangga pernah berada di United. Namun sekarang ini cerita yang berbeda. Ada banyak hal yang bisa saya lakukan dengan baik, saya telah mengumpulkan pengalaman. Saya pikir semua orang belajar berdasarkan pengalaman masing-masing. Ada hal-hal yang ingin saya ubah dan ada pula hal-hal yang tidak pernah berubah. Saya pasti akan menjadi pelatih yang lebih baik.”

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