Dua tim sedang dalam performa bagus untuk laga yang punya semua syarat menjadi pertandingan besar. Milan akan tampil pada Sabtu sore pukul 18.00 di markas Lazio yang memuncaki klasemen, Amorim memaparkan laga tersebut dalam konferensi pers seperti ini: "Hal pertama tentang besok adalah bahwa Lazio adalah tim yang punya banyak kecepatan, punya identitas kuat. Frattesi adalah perekrutan yang sangat bagus, dia memberi mereka agresivitas besar di depan. Ada dua pemain sayap yang bagus dengan bola. Mereka punya penyerang baru. Sebuah tim yang sedang bagus setelah tiga kemenangan. Mereka kalah di Coppa Italia lalu memulai Serie A dengan cara seperti ini, sepak bola itu aneh, lucu. Gattuso adalah legenda Milan: bakat bukanlah segalanya. Gairah yang dia miliki adalah sesuatu yang harus kami temukan kembali di klub kami. Itu sudah kurang dalam beberapa tahun terakhir, dan harus ditunjukkan di lapangan. Dengan gairah dan komitmen, berbagai masalah bisa diatasi".
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Milan, Amorim: "Modric? Saya mengerti kritik itu, Luka tidak bisa terus menekan. Saya tahu ada seseorang yang sudah tidak sabar menunggu kami kehilangan poin"
Jelang laga melawan Juventus dan kesulitan Ramos
Apakah Anda sudah mengidentifikasi masalah yang terlihat saat melawan Juventus?
"Kami sudah membahasnya dan kami bekerja pada banyak hal yang kami lakukan dengan buruk di pertandingan terakhir. Kami kekurangan energi. Kami menguasai bola dengan baik pada babak pertama, tetapi kami kurang agresif di sepertiga akhir lapangan untuk membawa cukup banyak pemain ke dalam kotak penalti. Saya menunjukkan kepada para pemain bahwa peluang Juventus lahir dari bola-bola yang kami hilangkan tanpa tekanan, dari umpan yang salah dan lamban. Itu adalah situasi yang bisa membuat perbedaan".
Saat melawan Juventus, Ramos hanya menyentuh sedikit bola tetapi dia banyak bergerak: bagaimana dia harus dilayani agar lebih berbahaya?
"Kami tidak boleh berfokus pada satu pemain saja: kami tidak bermain baik sebagai tim. Jika kami kehilangan bola tanpa tekanan, kami akan menghadapi berbagai masalah... Saat Ramos mendapatkan bola, pemahamannya dengan rekan-rekannya bukan yang terbaik dan dia mengetahuinya. Kami harus berkembang sebagai tim: saat melawan Torino dan Venezia dia tampil sangat baik. Dalam pertandingan-pertandingan itu kami menunjukkan bahwa kami tahu bagaimana memaksimalkannya, dan saat melawan Juventus dia tidak menampilkan performa yang sama. Ramos adalah pemain yang bisa tampil sangat baik".
Tentang Modric dan individu-individu
Ada yang berpendapat bahwa Modric pada usia 41 tahun kesulitan dengan tipe sepakbola seperti ini. Apa pendapat Anda?
"Itu masuk akal sebagai pemikiran, Luka tidak bisa terus-menerus melakukan pressing, tetapi di sisi lain dia selalu memegang kendali atas tempo permainan dan memahaminya lebih baik daripada semua yang lain. Sebagai pelatih saya harus memilih. Mungkin kami kehilangan sesuatu dalam pressing, tetapi saat menguasai bola kami punya kontrol lebih dengan Modric di lapangan. Melawan Juventus mungkin pressing-nya lebih sedikit dan terkadang Douglas Luiz punya lebih banyak waktu untuk mengatur, tetapi lihatlah saat kami menguasai bola. Saya pikir jika kami harus kehilangan sesuatu, lebih baik itu saat tanpa bola, sementara saat menguasai bola kami harus selalu punya sesuatu yang lebih. Dan Luka memberi kami sesuatu yang lebih itu. Saya paham kritik ini, itu masuk akal, tetapi kita harus punya pandangan yang menyeluruh: Modric memungkinkan kami mengelola bola dengan lebih baik dan saya ingin tim yang dominan dalam penguasaan bola".
Para mantan besar Milan sepakat untuk memberi Amorim waktu. Apakah itu memberi Anda kepercayaan diri? Apakah Anda merasa tim ini sedang membaik?
"Kami harus berkembang di setiap sesi latihan. Jika ada sesuatu yang tidak berjalan baik, kami mendapatkan banyak informasi dan membawanya ke latihan. Setelah Juventus kami melihat apa yang harus dilakukan dalam situasi-situasi itu. Kita lihat besok. Untuk bagian pertama dari pertanyaan: saya sudah pernah bekerja di klub yang punya banyak legenda, dan para legenda memiliki opini yang sangat kuat. Namun saya hidup di era yang berbeda dan saya tahu momen yang sedang dilalui klub ini, tetapi saya tidak ingin para pemain saya melupakan pentingnya bermain dan menang untuk Milan. Bagi saya itu hal yang paling penting. Kami butuh waktu, tetapi berapa banyak waktu yang kami punya bergantung pada klub dan bukan pada saya. Kami harus membangun fondasi untuk menang secara konsisten dan itu butuh waktu. Jika kita melihat Premier League, berapa lama Arsenal membutuhkannya untuk menang? Dan jika kita juga melihat di Italia dengan Juventus dan Inter. Butuh waktu untuk menang secara konsisten dan Anda harus membangun sesuatu. Dan untuk mendapatkan waktu, kami harus menang pada hari Sabtu. Dengan menang, kami akan punya lebih banyak waktu untuk membangun proyek kami".
Anda sering mengganti para gelandang serang: besok adakah hal baru untuk siapa yang bermain di belakang Gonçalo Ramos?
"Saya tidak akan mengatakan siapa yang akan bermain. Pulisic berlatih dengan baik, Cisse tampil baik, begitu juga Saelemaekers. Hutchinson sedang meningkatkan kondisi fisiknya, ada Loftus-Cheek... Jika Anda melihat dalam pertandingan-pertandingan terakhir, siapa pun yang masuk dari bangku cadangan telah mengubah pertandingan, itu hal yang penting. Saya tidak akan mengatakan siapa yang bermain, tetapi saya punya perasaan bahwa akan ada tim yang kuat di lapangan".
Apakah Cisse siap untuk tim nasional? Dan soal klasemen: jika menang Anda akan berada di puncak semalam.
"Klasemen tidak penting bagi saya saat ini. Menjadi yang pertama selama semalam tidak akan istimewa, itu cocok untuk anak-anak, untuk anak saya (tertawa, red). Cisse, jika dia bermain di tim nasional, akan bebas, dia siap. Tetapi pada saat yang sama masih dibutuhkan lebih banyak waktu untuk mendukung perkembangannya: saya sudah melihat perbedaan antara pertandingan kandang dan tandang. Bermain di San Siro itu berat, beri dia waktu. Tetapi jika Anda memainkannya di tim nasional, dia tidak akan malu-malu, dia akan bermain. Tetapi beri dia waktu untuk menjadi pemain yang bisa dia jadi".
Tentang Pulisic dan reintegrasi Bondo
Bagaimana kondisi Pulisic? Apakah Anda menyukainya?
"Anda akan melihatnya besok, saya tidak tahu apakah sejak awal atau saat pertandingan berjalan. Saya pikir dia akan bermain beberapa menit. Saya sangat menyukainya sebagai pemain. Dia marah karena sejauh ini menit bermainnya nol dan saya menyukai hal seperti itu pada pemain saya, dia cemberut. Jangan lupa bahwa dia mengalami cedera pada musim panas lalu dan kemudian dalam latihan pertama dia mendapat benturan dan berhenti. Saya tidak akan mencadangkan siapa pun yang sedang tampil baik hanya untuk memasukkan sebuah 'nama': ini cara saya mengelola grup dan saya akan mati dengan prinsip-prinsip ini. Pulisic sangat penting bagi saya. Setelah jeda internasional ada 8 pekan dengan tiga pertandingan per pekan: semua orang akan lelah karena begitu sering bermain. Pulisic penting dan akan memainkan banyak pertandingan. Tetapi Anda harus memahami konteks dan kisah saya untuk memahami mengapa saya membuat pilihan tertentu. Namun, Anda akan melihat Pulisic mulai akhir pekan ini".
Apakah sudah saatnya mengintegrasikan kembali Bondo?
"Kami punya cukup banyak pemain, kami punya satu pemain ekstra untuk setiap posisi. Kami baik-baik saja, kami punya pemain yang siap untuk semua kebutuhan kami".
Apakah ada gelandang lain dengan karakteristik yang sama seperti Musah?
"Rabiot bisa bermain di posisi yang sama, begitu juga Jashari. Musah bisa masuk dari belakang, begitu juga Rabiot. Jashari sedikit berbeda tetapi bisa bermain sebagai nomor 8. Comotto masih sangat muda dan sedang berlatih di posisi ini serta berkembang dalam setiap sesi latihan. Sebagai nomor 8, Musah, Rabiot, Jashari, Comotto, dan juga Loftus-Cheek bisa bermain, dengan karakteristik yang berbeda-beda".
Tentang Como dan gaya bermainnya
Bisakah Amorim membuat AC Milan bermain seperti Como milik Fabregas?
"Saya pikir kami adalah pelatih yang berbeda dengan masa lalu yang berbeda dan di klub yang berbeda. Cardinale tidak pernah mengatakan kepada saya bahwa itulah yang harus menjadi inspirasinya. Saya punya gaya bermain yang sangat jelas dan itu akan butuh waktu. Setiap pelatih butuh waktu. Anda sedikit melihatnya saat melawan Torino dan United, meski itu laga persahabatan. Jika ingin bermain seperti Como, maka Anda harus membeli pelatih Como. Saya berbeda, identitas saya berbeda. Melatih AC Milan itu sulit, melatih Como juga sulit. Tapi saya tidak fokus pada apa yang dilakukan Fabregas: fokus saya hanya pada bagaimana menang di AC Milan dan bagaimana bermain sesuai ide-ide saya. Saya suka 'mencuri' banyak hal dari setiap pelatih, tetapi saya tidak menyalin apa pun dari siapa pun. Bagian menyenangkan dari menjadi pelatih bukan berada di sini bersama Anda dalam konferensi pers (tertawa, red), melainkan aspek taktisnya. Anda bisa mengatakan apa pun kepada saya, tetapi jangan bilang saya menyalin sesuatu: saya punya cara bermain sendiri. Saya paham Anda sangat menyukai Como, tetapi saya punya identitas saya sendiri".
Tentang Hutchinson dan Rabiot, dua gelandang serang kidal tetapi dengan karakteristik berbeda.
"Itu tergantung pada apa yang Anda inginkan dalam pertandingan. Rabiot lebih merupakan box to box, bukan pemain yang bermain di antara lini. Tetapi dia benar-benar bagus di dekat area penalti, dia tahu cara mencetak gol. Terkadang Anda menginginkan ini: lebih sedikit permainan di antara lini dan lebih banyak agresivitas di dekat area. Loftus-Cheek juga, yang berkaki kanan, bisa bermain di sana. Tetapi dia perlu lebih agresif di dekat area penalti, dia perlu jauh lebih hadir dalam pertandingan. Dia tidak bisa bermain bagus selama 5 menit, lalu menghilang, lalu kembali lagi. Dia harus lebih konsisten selama 90 menit. Hutchinson punya kualitas yang bagus, dia terbiasa bermain di sana. Tetapi Pulisic juga bisa sangat bagus di antara lini".
Bagaimana reaksinya terhadap kritik yang datang kepadanya?
"Kritik itu normal. Bahwa jumlahnya lebih banyak daripada yang saya terima di klub saya sebelumnya itu mustahil (tersenyum, red). Saya ingat apa yang saya katakan kepada Anda: saya bilang bahwa saya menempatkan AC Milan di posisi pertama dan itu tetap menjadi niat saya. Saya diminta untuk bermain proaktif di lapangan dan kami ingin melakukannya. Tetapi kami juga harus memperhitungkan lawan: Luciano Spalletti sangat bagus. Namun ini tidak mengubah niat kami, yang akan selalu Anda lihat: kami tidak akan pernah melakukan apa pun secara kebetulan. Bahkan, kami bahkan bisa terlalu kaku. Saya paham bahwa bagi Anda sulit melihat pelatih muda yang datang dari luar lalu memberi tahu bagaimana seharusnya bermain. Niat kami adalah mendominasi, tetapi ada sangat banyak pelatih bagus seperti Spalletti dan Fabregas yang akan menguji kami. Itu butuh waktu. Saya tahu ada seseorang yang sudah tidak sabar menunggu kami kehilangan poin untuk menanyakan pertanyaan itu kepada saya: jika kami menang, banyak yang akan menyimpan kritik dan pertanyaan itu untuk pekan berikutnya. Spalletti lebih unggul daripada saya, tetapi niat itu tidak kurang. Terkadang itu tidak akan mungkin, saya tidak akan selalu bisa memberi Anda tontonan yang Anda inginkan. Setelah Juventus saya membuka mata dan saya tahu apa yang harus diharapkan. Saya mengatakan kepada para pemain saya untuk tampil sempurna dan menang, orang-orang tidak sabar menunggu kami terpeleset. Saya harap mereka mendengar saya sekarang, mereka sedang makan siang dan mendengarkan saya: saya sudah mengatakan itu kepada mereka pada latihan pertama pekan ini, kami harus sempurna dan saya senang mereka masih mendengarkan kata-kata ini".
Apa visi di balik perubahan peran (Saelemaekers, Moreira, dan Rabiot):
"Kami sedang mencoba menemukan keseimbangan terbaik antara rotasi dan posisi terbaik untuk setiap pemain, semuanya sekaligus. Kami harus menemukan kombinasi terbaik antar pemain. Saya paham kritiknya dan saya paham bahwa untuk mengerjakan dinamika tertentu kami harus bekerja dengan pemain-pemain yang sama. Tetapi jawaban saya adalah bahwa saya harus menemukan posisi-posisi terbaik, dinamika terbaik antarpemain. Jika para pemain bisa memahami ide sepakbola kami, maka kami bisa menggunakan interpretasi yang berbeda. Fokus saya ada pada itu dan pada kemenangan. Saya harus menemukan keseimbangan terbaik untuk tim. Semua orang harus siap bermain: melakukan rotasi tidak boleh mengubah dinamika kami dan cara bermain kami".
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