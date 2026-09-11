Milan, Amorim: "Modric? Saya mengerti kritik itu, Luka tidak bisa terus menekan. Saya tahu ada seseorang yang sudah tidak sabar menunggu kami kehilangan poin"

Ada yang berpendapat bahwa Modric pada usia 41 tahun kesulitan dengan tipe sepakbola seperti ini. Apa pendapat Anda?

"Itu masuk akal sebagai pemikiran, Luka tidak bisa terus-menerus melakukan pressing, tetapi di sisi lain dia selalu memegang kendali atas tempo permainan dan memahaminya lebih baik daripada semua yang lain. Sebagai pelatih saya harus memilih. Mungkin kami kehilangan sesuatu dalam pressing, tetapi saat menguasai bola kami punya kontrol lebih dengan Modric di lapangan. Melawan Juventus mungkin pressing-nya lebih sedikit dan terkadang Douglas Luiz punya lebih banyak waktu untuk mengatur, tetapi lihatlah saat kami menguasai bola. Saya pikir jika kami harus kehilangan sesuatu, lebih baik itu saat tanpa bola, sementara saat menguasai bola kami harus selalu punya sesuatu yang lebih. Dan Luka memberi kami sesuatu yang lebih itu. Saya paham kritik ini, itu masuk akal, tetapi kita harus punya pandangan yang menyeluruh: Modric memungkinkan kami mengelola bola dengan lebih baik dan saya ingin tim yang dominan dalam penguasaan bola".





Para mantan besar Milan sepakat untuk memberi Amorim waktu. Apakah itu memberi Anda kepercayaan diri? Apakah Anda merasa tim ini sedang membaik?

"Kami harus berkembang di setiap sesi latihan. Jika ada sesuatu yang tidak berjalan baik, kami mendapatkan banyak informasi dan membawanya ke latihan. Setelah Juventus kami melihat apa yang harus dilakukan dalam situasi-situasi itu. Kita lihat besok. Untuk bagian pertama dari pertanyaan: saya sudah pernah bekerja di klub yang punya banyak legenda, dan para legenda memiliki opini yang sangat kuat. Namun saya hidup di era yang berbeda dan saya tahu momen yang sedang dilalui klub ini, tetapi saya tidak ingin para pemain saya melupakan pentingnya bermain dan menang untuk Milan. Bagi saya itu hal yang paling penting. Kami butuh waktu, tetapi berapa banyak waktu yang kami punya bergantung pada klub dan bukan pada saya. Kami harus membangun fondasi untuk menang secara konsisten dan itu butuh waktu. Jika kita melihat Premier League, berapa lama Arsenal membutuhkannya untuk menang? Dan jika kita juga melihat di Italia dengan Juventus dan Inter. Butuh waktu untuk menang secara konsisten dan Anda harus membangun sesuatu. Dan untuk mendapatkan waktu, kami harus menang pada hari Sabtu. Dengan menang, kami akan punya lebih banyak waktu untuk membangun proyek kami".

Anda sering mengganti para gelandang serang: besok adakah hal baru untuk siapa yang bermain di belakang Gonçalo Ramos?

"Saya tidak akan mengatakan siapa yang akan bermain. Pulisic berlatih dengan baik, Cisse tampil baik, begitu juga Saelemaekers. Hutchinson sedang meningkatkan kondisi fisiknya, ada Loftus-Cheek... Jika Anda melihat dalam pertandingan-pertandingan terakhir, siapa pun yang masuk dari bangku cadangan telah mengubah pertandingan, itu hal yang penting. Saya tidak akan mengatakan siapa yang bermain, tetapi saya punya perasaan bahwa akan ada tim yang kuat di lapangan".





Apakah Cisse siap untuk tim nasional? Dan soal klasemen: jika menang Anda akan berada di puncak semalam.

"Klasemen tidak penting bagi saya saat ini. Menjadi yang pertama selama semalam tidak akan istimewa, itu cocok untuk anak-anak, untuk anak saya (tertawa, red). Cisse, jika dia bermain di tim nasional, akan bebas, dia siap. Tetapi pada saat yang sama masih dibutuhkan lebih banyak waktu untuk mendukung perkembangannya: saya sudah melihat perbedaan antara pertandingan kandang dan tandang. Bermain di San Siro itu berat, beri dia waktu. Tetapi jika Anda memainkannya di tim nasional, dia tidak akan malu-malu, dia akan bermain. Tetapi beri dia waktu untuk menjadi pemain yang bisa dia jadi".