Ia gagal menjadi bintang di Liga Inggris, tetapi berharap bisa melakukannya bersama AC Milan dengan membantu pelatih yang debutnya pernah ia rusak. Hutchinson mengandalkan kepercayaan Amorim untuk melangkah lebih jauh di sepak bola Italia bersama AC Milan. Tampil lebih baik daripada saat di Inggris tidak akan terlalu sulit, mengingat catatannya di sana adalah 4 gol dan 7 assist dalam 63 penampilan. Syaratnya, ia harus mendapat lebih banyak kesempatan bermain dibandingkan dalam tujuh penampilan pertamanya musim ini. Ia hanya sekali menjadi starter (dan itu pun hanya selama 45 menit, red.) di Liga Europa melawan Benfica, serta dua kali tampil sebentar dalam pertandingan Serie A.







