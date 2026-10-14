Ia gagal menjadi bintang di Liga Inggris, tetapi berharap bisa melakukannya bersama AC Milan dengan membantu pelatih yang debutnya pernah ia rusak. Hutchinson mengandalkan kepercayaan Amorim untuk melangkah lebih jauh di sepak bola Italia bersama AC Milan. Tampil lebih baik daripada saat di Inggris tidak akan terlalu sulit, mengingat catatannya di sana adalah 4 gol dan 7 assist dalam 63 penampilan. Syaratnya, ia harus mendapat lebih banyak kesempatan bermain dibandingkan dalam tujuh penampilan pertamanya musim ini. Ia hanya sekali menjadi starter (dan itu pun hanya selama 45 menit, red.) di Liga Europa melawan Benfica, serta dua kali tampil sebentar dalam pertandingan Serie A.
Milan, Amorim mengupayakan perkembangan Hutchinson: ia akan bermain melawan Salzburg, informasi yang beredar soal masa depannya
PELUANG BESAR
Lahir pada 30 Oktober 2003 di sebuah kota kecil di pinggiran London, Hutchinson sempat tergoda membela tim nasional Jamaika sebelum memilih tim nasional Inggris, yang bersamanya ia menjuarai Piala Eropa U-21 pada 2025. Ia mengawali pembinaannya di akademi Arsenal, lalu Chelsea, tempat ia menjalani debut di Premier League. Setelah itu, ia naik level selama dua tahun bersama Ipswich Town, mula-mula di Championship lalu di kasta tertinggi. Pengalaman Hutchinson di Nottingham Forest mengecewakan dari segala sisi, tetapi Amorim tidak meragukan bakat pemain muda itu hingga memanggilnya ke AC Milan: kesempatan terbesar dalam kariernya. Hutchinson menerimanya dengan penuh antusiasme, meski persyaratan finansial sejak awal tampaknya menyulitkan rencana AC Milan untuk membelinya: setelah membayar 4 juta untuk peminjaman berbayar, mereka masih membutuhkan hampir 50 juta untuk menuntaskan opsi pembelian pada musim panas.
RENCANA AMORIM
Jeda panjang karena agenda Nations League dimanfaatkan Amorim untuk mengintensifkan latihan individu bersama para pemain dalam skuad yang tetap berlatih di Milanello. Salah satu fokus utamanya adalah Hutchinson: pelatih asal Portugal itu sudah menyatakan dalam konferensi pers bahwa ia banyak bekerja dengan Omari. Apa tujuannya? Membuat Hutchinson memahami pola dan filosofi permainannya agar bisa dimainkan dalam dua peran: gelandang serang berkaki kiri dan pelapis Chukwueze sebagai pemain sayap yang menyisir seluruh sisi lapangan. Melawan Salzburg, Hutchinson akan mendapat tambahan menit bermain. Yang belum jelas hanya apakah ia akan masuk saat pertandingan berlangsung atau, yang jauh lebih mungkin, tampil sejak menit pertama.
MASA DEPAN YANG RUMIT
Amorim menyiapkan rencana untuk Htuchinson dengan tujuan lain: mencoba membuka peluang baginya untuk bertahan di AC Milan. Pemain kelahiran 2003 itu tahu bahwa ia harus tampil jauh di atas rata-rata untuk meyakinkan Milan agar menjadikannya andalan dengan mengeluarkan 50 juta untuk mendapatkan hak kepemilikannya. Namun, sejarah bursa transfer dalam beberapa tahun terakhir juga menunjukkan bahwa kesepakatan bisa dirumuskan ulang dengan membatalkan opsi pembelian awal. Agen yang berpengaruh dan cakap seperti Bertolucci selalu menemukan solusi bagi kliennya. Namun, terlebih dahulu Hutchinson harus bekerja keras untuk kembali mengejutkan seperti saat di Chelsea, bukan mengecewakan seperti saat di Nottingham Forrest.
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