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Milan, Amorim mengungguli Jaissle dalam perebutan kursi pelatih: Pelatih asal Portugal itu menjadi favorit setelah melakukan kontak baru dengan Rossoneri

AC Milan
Transfers
Serie A
R. Amorim
M. Jaissle

Pelatih asal Portugal itu dikabarkan menjadi kandidat terkuat untuk menjadi pelatih baru Rossoneri.

Di kubu Milan, proses pencarian pelatih untuk musim depan terus berlanjut. Kemungkinan penunjukan Ralf Rangnick sebagai direktur olahraga telah pupus, dan kini Zlatan Ibrahimovic serta Gerry Cardinale sedang mencari sosok yang akan memimpin Rossoneri pada musim depan.

Nama yang mulai mencuat, setelah pertemuan di London pada Jumat, 12 Juni, tampaknya adalah Matthias Jaissle, yang sangat disukai oleh Ibrahimovic. Namun, klausul sebesar enam juta euro menjadi masalah, sehingga dalam beberapa jam terakhir Ruben Amorim tampaknya telah melesat ke posisi terdepan, seperti dilaporkan oleh Gazzetta dello Sport.

  • KONTAK BARU

    Milan dan Amorim kembali melakukan kontak pada hari ini, Sabtu, 13 Juni. Setelah perkembangan terbaru ini, pelatih asal Portugal tersebut tampaknya semakin unggul dibandingkan kandidat-kandidat lainnya. Namanya telah naik peringkat dalam daftar prioritas Rossoneri dan tampaknya, terlepas dari pengalamannya yang mengecewakan di Manchester United, ia dianggap oleh jajaran manajemen sebagai salah satu kandidat paling tepat untuk memulai era baru Milan.

    Menurut Fabrizio Romano, ia juga telah menunjukkan keterbukaan penuh kepada Rossoneri meskipun tanpa Liga Champions, bahkan mengesampingkan minat dari Benfica.

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  • GAGASAN CARDINALE

    Amorim tampaknya sesuai dengan kriteria pelatih yang dicari oleh Cardinale. Pemilik RedBird menginginkan seorang pelatih yang mampu membuat tim bermain secara agresif, dengan formasi yang tinggi, dan yang menjadikan penguasaan bola kembali secara cepat sebagai salah satu ciri utamanya. Selain itu, pelatih asal Portugal ini sebenarnya sudah menjadi incaran Rossoneri pada tahun 2024 sebelum pilihan akhirnya jatuh pada Paulo Fonseca.

  • PENAWARAN

    Milan dilaporkan telah menawarkan kontrak berdurasi dua tahun dengan opsi perpanjangan untuk tahun ketiga. Ini merupakan tawaran yang menarik bagi pelatih asal Portugal tersebut, yang saat ini menjadi kandidat terkuat untuk menjadi pelatih baru Milan.


  • JAISSLE

    Jaissle tetap menjadi kandidat yang layak, namun batasan klausul kontraknya dengan Al-Ahli bisa jadi menguntungkan mantan pelatih Manchester United tersebut. Seperti dilaporkan oleh Fabrizio Romano, pelatih asal Jerman itu sangat mengagumi sepak bola Italia dan ingin melatih di negara kita, namun klausul tersebut menjadi hambatan. Glasner semakin menjauh, yang sedang menunggu Rossoneri, namun Rossoneri sendiri semakin bertekad untuk memilih salah satu antara Amorim dan Jaissle.