Milan ingin memperkuat sayapnya. Amorim meminta pemain baru yang mampu bermain baik di sisi kanan maupun di sisi sebaliknya, seorang pemain sayap yang lincah dan memiliki kemampuan umpan silang yang baik. Gardiner dan Almstadt sudah memiliki daftar profil pemain yang akan dievaluasi secara internal bersama pelatih asal Portugal tersebut dan pemilik klub, Cardinale. Namun, sebelumnya, klub Rossoneri ingin melakukan transfer penting, yaitu melepas pemain timnas Ekuador, Estupinan.
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Milan, Amorim menginginkan pemain sayap kiri baru: Estupinan akan hengkang, Deportivo La Coruña bersaing dengan Aston Villa
ASTON VILLA: LANGKAH KONKRET
Estupinan meninggalkan kesan yang sangat baik selama berkarier di Brighton dan masih diminati di bursa transfer Liga Premier. Beberapa klub Inggris telah menanyakan informasinya, namun hanya Aston Villa yang meminta data rinci untuk menilai kelayakan transfer tersebut: dibutuhkan sekitar 18/20 juta euro untuk mendapatkan persetujuan dari Milan.
ALTERNATIVA DEPORTIVO LA CORUNA
Satu-satunya momen membahagiakan musim ini bersama Rossoneri adalah gol penentu kemenangan yang dicetaknya dalam derby melawan Inter. Mantan pemain Brighton ini hanya tampil dalam 19 pertandingan bersama Rossoneri, sebuah pengalaman yang sebaiknya dilupakan dalam kariernya yang gemilang. Deportivo La Coruña yang ambisius juga telah menunjukkan minat pada Estupinan; untuk kembalinya mereka ke La Liga setelah delapan tahun, klub ini ingin membangun tim berkualitas tinggi. Pembicaraan sedang berlangsung, Estupinan tampaknya akan meninggalkan Milan setelah hanya dua belas bulan...
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