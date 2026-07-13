Milan, Amorim menginginkan pemain sayap kiri baru: Estupinan akan hengkang, Deportivo La Coruña bersaing dengan Aston Villa

Satu-satunya momen membahagiakan musim ini bersama Rossoneri adalah gol penentu kemenangan yang dicetaknya dalam derby melawan Inter. Mantan pemain Brighton ini hanya tampil dalam 19 pertandingan bersama Rossoneri, sebuah pengalaman yang sebaiknya dilupakan dalam kariernya yang gemilang. Deportivo La Coruña yang ambisius juga telah menunjukkan minat pada Estupinan; untuk kembalinya mereka ke La Liga setelah delapan tahun, klub ini ingin membangun tim berkualitas tinggi. Pembicaraan sedang berlangsung, Estupinan tampaknya akan meninggalkan Milan setelah hanya dua belas bulan...